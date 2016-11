Percheziţii la Autoritatea Electorală Permanentă: Este vizată vâlceanca Ana Maria Pătru, preşedintele AEP

Foto: Elena Udrea, împreună cu Maria Bercea – mama președintei AEP, Ana Maria Pătru. Binomul îi rade pe oamenii lui Traian Băsescu din instituțiile de stat! Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie de la Biroul Teritorial Ploieşti fac, în această dimineaţă, percheziţii la sediul Autorităţii Electorale Permanente din Bucureşti şi la locuinţa preşedintelui AEP, Ana Maria Pătru. Sunt investigate infracţiuni de trafic de influenţă şi spălare de bani. UPDATE 9.30: Percheziţii DNA au loc la locuinţa preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, Ana Maria Pătru. Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că percheziţiile au legătură alegerile din ultimele cicluri electorale, fiind vizat, în principal, scrutinul din anul 2009. În anul 2009, Traian Băsescu a câştigat al doilea mandat de preşedinte al României. Procurori DNA din Ploieşti au descins la sediul instituţiei din Capitală, marţi dimineaţă. Există suspiciuni de corupţie şi fraudă electorală. Procurorii ridică mai multe documente de la sediul Autorităţii Electorale Permanente, conform REALITATEA TV. Conform primelor informaţii este vizată şi Ana Maria Pătru, preşedintele AEP. Campania electorală a început pe 11 noiembrie. Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) este instituţia către care se îndreaptă atenţia tuturor, în perspectiva alegerilor parlamentare din data de 11 decembrie. Vom reveni cu amănunte

