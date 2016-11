Eugen Neață, candidat PSD la Camera Deputaților: Imi doresc ca parintii mei sa aiba o pensie decenta si asta numai PSD o poate face!

Eugen Neață, candidat PSD la Camera Deputaților:

Stoilesti, comuna mea natala! In aceasta dupa-amiaza, am mers acasa, locul in care m-am nascut. I-am asigurat pe consatenii mei si pe domnul primar, Florin Ionescu, ca vor avea sprijinul meu in toate proiectele ce duc la dezvoltarea localitatii. Imi doresc ca parintii mei sa aiba o pensie decenta si asta numai PSD o poate face. Sunt valcean, sunt roman! Cred in tara mea! Indrazneste sa crezi si tu in tara ta!