Indraznim sa credem in Romania si uniti construim pentru valceni! Prezentare program de guvernare PSD si lansare candidati Parlament in zona Horezu!

PSD Valcea a incheiat astazi prezentarile pe zone si astfel a marcat intalnirea directa si prezentarea candidatilor in fata a peste 1500 de colegi reuniti pe zone in judetul nostru!

Multumesc primarilor, presedintilor si membrilor birourilor, alesilor nostri locali pentru tot ceea ce fac in aceasta batalie politica pentru revenirea PSD la guvernarea tarii, o guvernare pentru romani si pentru o Romanie unita si solidara!

Multumesc partenerilor nostri de incredere si tuturor valcenilor pentru sustinere!

Alaturi de valceni NOI SOCIAL DEMOCRATII INDRAZNIM SA CREDEM IN ROMANIA!

Succes tuturor competitorilor in campanie si…. VICTORIE PSD!

Constantin Radulescu, presedinte PSD Valcea