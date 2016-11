Procurorii au făcut 6 percheziţii în Vâlcea într-un dosar privind evaziunea fiscală în săli cu jocuri de noroc

Procurorii si politistii fac miercuri peste 300 de perchezitii in Bucuresti si 29 de judete, la sediile a 16 firme si la persoane suspectate de spalare de bani si evaziune fiscala prin neinregistrarea in contabilitate a veniturilor obtinute din exploatarea de aparate de jocuri electronice de noroc in sali deschise in mai multe localitati, transmite News.ro. Procurorii Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie fac cercetari in doua dosare pentru fapte de evaziune fiscala si spalare a banilor, de care sunt suspectate mai multe firme care au sali de jocuri de noroc. Anchetatorii fac 313 perchezitii, la sediile a 16 societati comerciale, la punctele de lucru ale acestora, precum si la domiciliile sau la resedintele persoanelor implicate in savarsirea infractiunilor, dintre care: cinci in Bucuresti, sapte in Arges, patru in Bacau, opt in Bihor, cinci in Bistrita-Nasaud, 12 in Brasov, una in Caras-Severin, trei in Calarasi, 47 in Cluj, trei in Constanta, 16 in Covasna, una in Dambovita, 14 in Galati, una in Gorj, 16 in Harghita, 27 in Hunedoara, cinci in Iasi, doua in Ilfov, una in Maramures, una in Mehedinti, 82 in Mures, patru in Olt, sase in Prahova, sapte in Satu Mare, 15 in Salaj, noua in Sibiu, una in Teleorman, doua in Timis, doua in Vaslui si sase in Valcea. De asemenea, sunt facute controale la 142 de puncte de lucru ale unei societati care are ca obiect de activitate jocurile de noroc. Potrivit anchetatorilor, in 2013 a fost creat un mecanism infractional in scopul fraudarii bugetului de stat prin neinregistrarea in evidentele contabile a tuturor veniturilor obtinute din exploatarea de aparate de jocuri electronice de noroc in sali deschise in Bucuresti si cele 29 de judete in care au loc perchezitii. Veniturile obtinute din exploatarea aparatelor de jocuri electronice de noroc erau diminuate prin interventii directe asupra mecanismelor sau sistemelor de contorizare ale acestora. Principalele modalitati folosite pentru falsificarea mecanismelor sau sistemelor de contorizare ale terminalelor de jocuri de noroc electronice utilizate de persoanele cercetate constau in: modificarea parametrilor tehnici ai aparatelor prin resoftarea memoriilor de tip EEPROM, amplasate pe placile de baza ale terminalelor de jocuri de noroc; modificarea controlului mecanic de iesire, metoda ce nu necesita interventia fizica in aparat; scaderea ratei in care se genereaza posibilitatea de castig – prin instalarea unor dispozitive artizanale numite „frane” care incetinesc acumularea procentajului la care este generata posibilitatea de castiguri mari (Jackpot). Sumele neinregistrate in evidentele contabile erau reintroduse ulterior in circuitul economic ca „imprumut asociat” pentru extinderea activitatilor in domeniul jocurilor de noroc.