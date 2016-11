Ciclonul care a lovit Italia ajunge şi la Vâlcea. Vreme de coşmar: cât de mult va ploua, unde lovesc ninsorile şi ce frig vine

Ciclonul care a lovit Italia ajunge şi în ţara noastră. Astfel, în următoarele 3 zile, vremea se schimbă radical: ploi, vânt, ninsori în zonele înalte şi temperaturi, în unele zone, mai mici cu 15 grade. Administraţia Naţională de Meteorologie(ANM) a emis o informare de vreme rea pentru toate regiunile. Avertizarea, care a intrat în vigoare luni seară, e valabilă 3 zile.

“În intervalul menţionat va ploua pe arii extinse în sudul, centrul şi estul ţării, unde cantităţile de apă vor depăşi local 15…20 şi izolat 30 l/mp. Ploile vor avea şi caracter de aversă şi pe suprafeţe restrânse se vor semnala descărcări electrice. La munte, la altitudini mari, îndeosebi în nordul Carpaţilor Orientali, precipitaţiile vor fi şi sub formă de lapoviţă şi ninsoare. Vântul se va intensifica mai ales în regiunile sudice şi sud-estice, cu viteze de 55…60 km/h, iar pe crestele montane rafalele vor depăşi temporar 70…80 km/h. Ploile vor continua şi în următoarele zile, iar temperaturile vor scădea accentuat în toate regiunile, astfel că în zilele de 9 şi 10 noiembrie vremea va deveni rece pentru această perioadă din an”, au anunţat specialiştii în meteorologie.

Precipitaţii în toate regiunile

De marţi însă, temperaturile încep să scadă de la o zi a alta, astfel încât, joi, în jumătatea de vest a ţării, vremea va deveni rece pentru această perioadă, urmând ca frigul să cuprindă toate regiunile. În sud, maximele vor fi de 9 grade. Local şi temporar va ploua, în toate regiunile, iar în zonele montane precipitaţiile vor fi mixte. ANM a actualizat prognoza meteo pentru următoarele zece zile, pe regiuni geografice. Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia. Sunt prognozate temperaturile maxime şi minime, mediate pentru fiecare regiune a ţării şi adaptate local cu modele statistice şi sunt indicate perioadele cu probabilitatea cea mai ridicată de apariţie a precipitaţiilor.

Răcire bruscă în Muntenia

Începând din data de 8 noiembrie, vremea se va răci brusc şi semnificativ, astfel că vremea va deveni mult mai rece decât ar fi normal în această perioadă din an; astfel, valorile maxime mediate regional vor scădea până la un ecart de 6…8 grade, iar cele minime până la 1…4 grade, temperaturi uşor mai mari fiind de aşteptat doar în sud-estul regiunii în 8 şi 9 noiembrie. În cea de-a doua săptămână, temperatura aerului va fi în creştere, ajungând la valori peste cele climatologic specifice, respectiv 10…14 grade ziua şi 3…7 grade noaptea, medii pe regiune. Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor se va menţine ridicată pe parcursul primei săptâmâni când vor fi intervale în care se vor cumula cantităţi de apă mai însemnate. În zilele cele mai reci, trecător vor fi posibile precipitaţii mixte. Se încălzeşte în Transilvania Pe parcursul primei săptămâni, valorile termice vor scădea de la o zi la alta, astfel că vremea va deveni mai rece decât în mod obişnuit în această perioadă din an; în medie, temperaturile maxime se vor încadra între 3 şi 8 grade, iar cele minime între 0 şi 4 grade, valori mai scăzute, preponderent negative, urmând a se înregistra în dimineţile de 11 şi 12 noiembrie. Începând din 13 noiembrie, temperatura aerului va fi în creştere treptată, ajungând la valori uşor peste cele normale în a doua decadă de noiembrie. Astfel, sunt estimate maxime de 8…12 grade şi minime de 0…3 grade, în medie regională. Probabilitatea pentru precipitaţii se va menţine ridicată în majoritatea zilelor din intervalul de referinţă şi vor fi perioade în care vor fi posibile cantităţi de apă mai importante. Între 9 şi 11 noiembrie se vor semnala şi precipitaţii mixte.

Frig în Moldova

Începând din 8 noiembrie, valorile termice vor scădea brusc, astfel că pe parcursul primei săptămâni vremea va deveni mult mai rece decât ar fi normal în această perioadă din an; în medie, temperaturile maxime se vor încadra între 3 şi 8 grade, iar cele minime între 0 şi 4 grade, valori mai scăzute, preponderent negative, urmând a se înregistra în dimineţile de 11 şi 12 noiembrie. Începând din 13 noiembrie, temperatura aerului va fi în creştere, ajungând la valori peste cele normale în a doua decadă de noiembrie. Astfel, sunt estimate medii regionale de 7…13 grade ziua şi 1…4 grade noaptea. Probabilitatea pentru precipitaţii se va menţine ridicată pe parcursul celor două săptămâni, dar cu precădere în perioada 8 – 11 noiembrie când se pot cumula local şi cantităţi de apă mai importante. Şi tot în aceeaşi perioadă, se vor semnala şi precipitaţii mixte.

Minime de zero grade în Oltenia

Pe parcursul primei săptămâni, vremea se va răci semnificativ, astfel că valorile de temperatură vor fi mai scăzute decât cele obişnuite ale perioadei, cu maxime de 6…9 grade şi minime de 0…4 grade, medie regională. După data de 13 noiembrie este estimată o creştere treptată a valorilor termice, acestea urmând a se situa uşor peste cele climatologic specifice, cu maxime de 9…12 grade şi minime de 3…6 grade noaptea, mediat pe regiune. Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor se va menţine relativ ridicată, în special pe parcursul primei săptâmâni când vor fi intervale în care se vor cumula cantităţi de apă mai însemnate. Pe 11 noiembrie, cea mai scăzută temepratură în Banat Pe parcursul primei săptămâni valorile termice vor scădea de la o zi la alta, astfel că vremea va deveni mai rece decât în mod obişnuit în această perioadă din an, cu precădere în intervalul 9 – 11 noiembrie; în medie, temperaturile maxime se vor încadra între 6 şi 10 grade, iar cele minime între 0 şi 6 grade, valori mai scăzute, preponderent negative, urmând a se înregistra în dimineaţa zilei de 11 noiembrie. Începând din 13 noiembrie, temperatura aerului va fi în creştere, ajungând la valori peste cele normale în a doua decadă de noiembrie. Astfel, sunt estimate maxime de 12…15 grade şi minime de 4…6 grade, în medie regională. Probabilitatea pentru ploi se va menţine ridicată pe parcursul celor două săptămâni şi vor fi intervale în care se vor cumula cantităţi de apă mai importante. În zilele cele mai reci vor fi posibile trecător şi precipitaţii mixte în zonele deluroase. În Crişana, precipitaţii mixte În prima săptămână, valorile termice vor scădea de la o zi la alta, astfel că vremea va deveni mai rece decât în mod obişnuit în această perioadă din an, cu precădere în intervalul 9 – 11 noiembrie; în medie, temperaturile maxime se vor încadra între 6 şi 10 grade, iar cele minime între 0 şi 5 grade, valori mai scăzute, preponderent negative, urmând a se înregistra în dimineaţa zilei de 11 noiembrie. Începând din 13 noiembrie, temperatura aerului va fi în creştere, ajungând la valori peste cele normale în a doua decadă de noiembrie. Astfel, sunt estimate maxime de 11…14 grade şi minime de 3…5 grade, în medie regională. Probabilitatea pentru ploi se va menţine ridicată pe parcursul celor două săptămâni şi vor fi intervale în care se vor cumula cantităţi de apă mai importante. În zilele cele mai reci, vor fi posibile trecător şi precipitaţii mixte în zonele deluroase. Minus 3 grade în Maramureş Pe parcursul primei săptămâni, valorile termice vor scădea de la o zi la alta, astfel că vremea va deveni rece pentru această perioadă din an, cu precădere în intervalul 9 – 11 noiembrie; temperaturile maxime se vor încadra între 4 şi 7 grade, iar cele minime vor deveni preponderent negative şi se vor situa între -3 şi 1 grad, mediat pe regiune. Începând din 13 noiembrie, temperaturile vor fi în creştere treptată, astfel că vor depăşi uşor valorile climatologic specifice în a doua decadă de noiembrie. Astfel, sunt estimate maxime de 8…12 grade şi minime de 2…4 grade, mediat pe regiune. Probabilitatea pentru ploi se va menţine ridicată în majoritatea zilelor din intervalul de referinţă şi vor fi perioade în care cantităţile de apă cumulate pot fi mai importante. În jurul datei de 10 noiembrie se vor semnala şi precipitaţii mixte. Mai rece decât normal în Dobrogea În primele zile, regimul termic va fi caracterizat de valori peste cele climatologic specifice acestei perioade din an, respectiv medii de 14…16 grade la cele diurne şi 6…10 grade la cele nocturne. Scăderea bruscă de temperatură ce se va resimţi din data de 10 noiembrie va determina o vreme mai rece decât normal, cu maxime de 7…9 grade şi minime de 3…6 grade. Pentru cea de-a doua săptămână sunt estimate temperaturi în creştere ce se vor situa peste cele obişnuite ale perioadei, cu valori mediate pe regiune de 10…14 grade, la maxime şi de 3…7 grade la minime. Probabilitatea pentru ploi se va menţine ridicată în special în prima săptămână când vor fi intervale în care se vor cumula cantităţi de apă mai însemnate. Ninsori la munte Vremea va intra într-un proces de răcire, astfel că în intervalul 9-12 noiembrie valorile termice se vor situa sub mediile climatologice, cu minime de -10…-5 grade şi maxime de -2…3 grade. Pentru cea de-a doua săptămână se estimează o creştere treptată a temperaturilor ce vor deveni apropiate de cele normale pentru perioada din an. Probabilitatea pentru precipitaţii se va menţine ridicată, cu precădere în prima săptămână, când local se vor cumula cantităţi de apă mai însemnate. În perioada 9-11 noiembrie vor fi mai ales ninsori, iar în restul intervalului se vor semnala precipitaţii mixte.

Citeste mai mult: adev.ro/ogb5bf