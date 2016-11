Marius Catrinoiu, SuperMercato: “Speram ca in 2017 sa ajungem la 20 de magazine” 

Reteaua de magazine SuperMercato, infiintata in 2015 de compania de transport si logistica Marvi Logistic, va incheia 2016 cu 11 magazine, in cinci judete ale tarii si in municipiul Bucuresti: Valcea, Arges, Olt, Gorj, Timisoara si Bucuresti. Marius Catrinoiu, directorul general al companiei, a declarat pentru Modern Buyer ca obiectivul pentru 2017 este atingerea unui numar de 20 de magazine.

SuperMercato este un brand de retail lansat de omul de afaceri Marius Catrinoiu care, dupa ce a locuit si a muncit timp de 8 ani in Italia, si-a dorit sa le ofere consumatorilor din Romania produse italiene autentice. “Ne-am dorit ca produsele italiene de calitate sa ajunga in casele cat mai multor iubitori ai stilului de viata italian. Initial, SuperMercato a fost o platforma de retail exclusiv on line, insa rezultatele mediocre din on line ne-au determinat sa mergem si pe offline. Incurajati de faptul ca foarte multi romani muncesc in aceasta tara, ne-am gandit sa construim aici o retea de magazine pe rafturile carora sa punem exclusiv produse importate din Italia. Asadar, SuperMercato este un format de magazin in care ne-am dorit sa aducem cateva din cele mai cunoscute branduri atat din segmentul food, cat si non food”, detaliaza interlocutorul nostru.

Astazi, reteaua numara 9 magazine, dintre care 4 in judetul Valcea si cate unul în Dolj (Craiova), Olt (Slatina), Arges (Pitesti), Gorj (Tg. Jiu) si Bucuresti. Pana la finalul anului, vor mai fi deschise doua noi locatii, respectiv in Bucuresti si Timisoara. “Daca la inceput mergeam pe o suprafata medie de 50-60 de mp, in ultimele luni am crescut suprafata de vanzare la peste 100 mp. De pilda, magazinul din Timisoara pe care-l vom deschide foarte curand va avea o suprafata de 180 mp”, a mai declarat Marius Catrinoiu.

Un magazin SuperMercato comercializeaza, in medie, 2.000 de articole, ponderea sortimentului food – non food fiind de 50/50. Investitia medie intr-un magazin este de circa 10.000 – 12.000 Euro, in functie de dimensiunea spatiului.

Intr-un top al celor mai bine vandute produse din categoria food se numara pastele fainoase si sosurile, conservele de ton, dulciurile si snack-urile, iar in categoria non food regasim detergentii si balsamul de rufe, produsele de ingrijire personala (sampon, balsam), produsele degresante.

Din acest an, sortimentatia va fi completata de produse proaspete, respectiv mozzarella, parmezan, prosciutto crudo, salamuri si, in acest sens, compania a inceput sa doteze locatii cu vitrine frigorifice. Primele astfel de produse vor fi disponibile in Valcea si Pitesti, urmand ca ele sa fie introduse in intreaga retea de retail.

In ceea ce priveste obiectivele pentru urmatorul an, Marius Catrinoiu spera sa reuseasca sa incheie 2017 cu 20 de magazine. “Daca dupa ce vom atinge 20 de magazine vom constata ca ne este greu sa gestionam o cifra mai mare, ne gandim la ideea de a lansa o franciza. Vanzarile din 2016 ale retelei ar putea depasi usor cifra de 1 milion de euro. Imi este greu sa va ofer o estimare mai corecta pentru ca vin Sarbatorile si, fiind in primul an de activitate, nu am un istoric cu privire la vanzarile din perioada de iarna”, mai spune directorul general al companiei.

