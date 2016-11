„IMPLICAREA REȚELEI SOROS DUPĂ TRAGEDIA de la COLECTIV PENTRU PRELUAREA PUTERII ÎN ROMÂNIA”

Evenimentul Zilei: „IMPLICAREA REȚELEI SOROS DUPĂ TRAGEDIA de la COLECTIV PENTRU PRELUAREA PUTERII ÎN ROMÂNIA”

Nu votați cu Axa Iohannis-Cioloş-SOROS PNL-USR

Ni se pare ABSURD ca unii finanțați cu zeci de milioane de euro din 1990 până astăzi din FONDURI DIN AFARA ȚĂRII să devină actori de primă mână și chiar să preia puterea politică în România

Nu poți fii independent dacă acționezi pe banii altora și nu poți spune nimănui că nu urmezi IDEOLOGIA și SCOPURILE finanțatorului când îi iei banii și când TOT CE FACI e în acord ideologia lui.

Dorim să se inițieze O LEGE prin care ONG-urile finanțate din afara țării să se mai poată implica în politică nici direct prin persoane care transformî ONG-urile în partide nici indirect prin diverse mijloace de presiune

De-asemenea dorim să se inițieze o Lege prin care Presa, ONG-urile și Partidele să fie obligate să-și publice pe SITE-urile proprii Toate Sursele de Finanțare până la SURSA ULTIMĂ A BANILOR

Vom fi probabil SINGURUL ziar din România care se finanțează în totalitate DOAR din surse PROPRII.

Foto: Evz.ro

„Fundaţia SOROS din România (n.red. cea care a făcut finanțările încă din 1990) beneficiază încă de fondurile domnului Soros. Urmează să nu mai beneficiem din 2014. Cu toate acestea, vom putea obţine oricând bani de la fundaţia dânsului (Open Society Foundations – n.red.), însă doar pe bază de proiecte.Nu vom mai beneficia direct de fonduri”, declara Gabriel Petrescu, directorul executiv al fundaţiei, la sfârșitul anului 2013.

După anii 2000, Finanțările lui Soros către rețeaua sa de ONG-uri din România s-au efectuat ori prin intermediul vehiculelor sale financiare din străinătate, cum este CEE Trust – un ONG-mamă, care a direcționat bani în toate statele din estul si centrul Europei unde magnatul american avea interese, ori prin Fundația Soros deschisă la București, care acum se numeste Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.

Banii lui George Soros au avut ca țintă construcția instituțională a unei rețele de ONG-uri, care a devenit ceea ce se numește „societatea civilă din România”. Mesajul sau scopul acestei rețele s-a învârtit în jurul ideii de democratizare a societății de către oamenii cooptați în aceste fundații și asociații. Adversarii lui Soros au arătat mereu că miliardarul american, de origine maghiară, a dorit ca prin ONG-urile lui să influențeze opinia publică și politicile naționale în problemele care foloseau scopurilor sale. (…) George Soros a devenit un jucător major pe plan politic.

ALINA MUNGIU ȘI NICUȘOR DAN, DOUĂ FIGURI IMPORTANTE ALE SOCIETĂȚII CIVILE finanțate de SOROS care s-au implicat în politică fie direct fieindirect

Cea mai reprezentativă figură din ”Rețeaua Soros” este, fără îndoială, Alina Mungiu Pippidi. Ea este considerată ideologul activității girate de George Soros în România și tot ei i se atribuie ideea apariței, după 2012, a unor partide noi, cu oameni noi, care să devină o alternativă la partidele clasice, considerate corupte și depășite.

Nicușor Dan, cu a sa asociație ”Salvați Bucureștiul!” este inovația Alinei Mungiu, cel mai important lider al societății civile.

Aceasta l-a scos în luminile rampei, în 2006, ca activist ecologist, apoi l-a lansat în politică.

O sursă din mediul ong-ist ne-a declarat că primele operațiuni civice ale lui Nicușor Dan au fost finanțate printr-un sistem de parteneriate tot din banii lui Soros.

Alina Mungiu și a sa Societate Academică Română a creat Alianța pentru o Românie Curată.

Aceasta din urmă a fost finanțată, între anii 2010-2012, de CEE Trust a lui George Soros cu sume mari de bani, dar și din fonduri norvegiene.

Din această Alianță fac parte Freedom House (Cristina Guseth), Grupul pentru Dialog Social și Asociația lui Nicușor Dan – Salvați Bucureștiul.

Nu este nimic ilegal sau rău că Nicușor Dan a primit sprijin financiar prin Alina Mungiu și a sa Societate Academică. Era corect doar să explice opiniei publice pe ce banii și-a finanțat activitatea.

Bani pentru proiectele gestionate de Alina Mungiu și ce conțin acestea

Finanțări primite de Societatea Academică Română (SAR) a Alinei Mungiu Pippidi via CEE TRUST sunt de sute de mii de euro.

Finantari primite de Societatea Academica Romana (SAR) a Alinei Mungiu Pippidi via FDSC.RO sunt şi ele de sute de mii de euro.

Un prim proiect unde Societatea Academica Romana (SAR) a Alinei Mungiu Pippidi a primit o finantare de 73.046 euro: Studenții să combată discriminarea!

Un al doilea proiect unde Societatea Academica Romana (SAR) a Alinei Mungiu Pippidi a primit o finantare de 200.870 euro: Înființarea unor filiale în toată țara pentru monitorizarea activității Guvernului

IMPLICAREA REȚELEI SOROS DUPĂ TRAGEDIA de la COLECTIV PENTRU PRELUAREA PUTERII ÎN ROMÂNIA

Un al doilea moment care arată că George Soros se implică, indirect așa cum a procedat în fiecare țară, în jocul politic de la Bucuresti este formarea noului guvern tehnocrat dupa tragedia de la Colectiv.

Piesa centrală s-a pus în scenă la Palatul Cotroceni, sub indrumarea consilierului prezidențial Sandra Pralong, cea care a fost, la începutul anilor 90, primul reprezentant personal al lui George Soros în România.

După tragedia de la Colectiv, în premieră, societatea civilă este chemată de Klaus Iohannis pentru a se transmite întregii țări ideea ca românii au nevoie de un Guvern apolitic.

O analiză realizată asupra celor chemați la Cotroceni în numele societății civile ne arată că au fost exclusiv reprezentanții fundațiilor finanțate de miliardarul american.

TOTI CEI CHEMATI LA COTROCENI LA CONSULTAREA SOCIETATII CIVILE DUPA COLECTIV, FINANTATI DE SOROS

Ionuţ Sibian este președinte la Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC).

Ȋn perioada 2006-2012, fundaţia pe care o conduce a primit peste un milion de dolari de la „The Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe” (CEE Trust), o organizaţie condusă de miliardarul american George Soros.

1. Număr Grant: RO_X 2010_166 Denumirea proiectului: Serviciul juridic pro-bono pentru ONG-uri din România Suma acordată 21.300 USD Perioada proiectului: 1 mai 2011 – 30 iunie 2012

2. Număr Grant: RO_X 2010_202 Denumirea proiectului: Fondul pentru Inovare Civică Suma acordată 389.455 USD Perioada proiectului: 15 aprilie 2011 – 15 iulie 2012

3. Număr Grant: RO_X 2009_121 Denumirea proiectului: O voce mai puternică pentru sectorul asociativ din România Suma acordată 150.000 USD Perioada proiectului: 15 mai 2010- 14 noiembrie 2011

4. Număr Grant: RO_X 2008_47 Nume proiect: ONG-uri românești corecte Suma acordată 119.995 USD Perioada proiectului: 1 mai 2009- 28 februarie 2011

5. Număr Grant: RO_2007_04 Denumirea proiectului: Directorul ONG-urilor românești Suma acordată: 307.000 USD Perioada proiectului: 1 decembrie 2007 – 31 mai 2010

6. Grant Numărul RO_III 2006_100 Denumirea proiectului: Consolidarea sustenabilităţii financiare a ONG-urilor Suma acordată: 120.000 USD Perioada proiectului: 1 august 2006 – 1 iulie 2008

Liviu Mihaiu, președintele asociaţiei „Salvaţi Dunărea şi Delta”, este un colaborator și un avocat al FDSC.

Cel care, de la microfonul din Palatul Cotroceni, s-a recomandat a fi jurnalist scria în septembrie 2013, într-un editorial publicat de „Adevărul”:

„De asta sfătuiesc pe toţi securiştii ăștia mici (n.r. – jurnaliștii de la „Evenimentul Zilei”) să sune la FDSC (Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile), să întrebe deontologic cum se finanţează ONG-urile, când şi, mai ales, de ce.

Sorin Ioniţă este președinţele „Expert Forum” (EFOR), organizaţie finanţată, printre altii, și de FDSC.

EFOR a primit însă suport financiar și direct din partea CEE Trust.

Număr Grant: RO_2012_01 Denumirea proiectului: Clientelism de la vârful degetelor Suma acordată: 68.000 USD Perioada proiectului: 15 martie 2012 – 14 martie 2013

Cristina Guseth este director al „Freedom House România”, o filială a fundaţiei americane „Freedom House INC”, cu sediul în New York.

Pe lista finanţatorilor „Freedon House România” se află Ambasada SUA în România, USAID, U.S. Department of State, dar și „Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe”, fundaţia lui Soros.

Numele proiectului: Inițiativa pentru o Justiție Curată (CIJ) Suma acordată: 100.000 USD Perioada proiectului: 1 mai 2008 – 1 aprilie 2010 Freedom House, Asociaţia Salvaţi Bucureștiul (președinte – Nicușor Dan) și Grupul pentru Dialog Social (unde Andrei Cornea este membru în Consiliul de Administraţie) fac parte din „Alianța pentru o Românie Curată”, care a fost finanțată, în perioada 2010-2012, de CEE Trust.

Număr Grant: RO_X 2009_186 Denumirea proiectului: Construirea unui lupte durabile anticorupție a electoratului din România: „România curată” Suma acordată 120.000 USD Perioada proiectului: 1 septembrie 2010 – 30 aprilie 2012 „Alianţa pentru o României Curată” a fost inţiată de Societatea Academică Română, care asigură și Secretariatul acesteia. Ȋn perioada 2006 – 2008, SAR a primit de la CEE TRUST 239.300 USD.

Număr Grant: RO_X 2008_28 Denumirea proiectului: CCU partea a 2-a – evaluarea utilizării banilor publici în cercetarea academică și învățământul superior din România Suma acordată 93.500 USD Perioada proiectului: 1 iunie 2009 – 31 iulie 2010

Număr Grant: RO_X 2007_101 Denumirea proiectului: Coaliția pentru Universități Curate (CCU) – aplicarea unui set de principii pentru a consolida integritatea și calitatea în sistemul de învățământ universitar românesc Suma acordată 95.500 USD Perioada proiectului: 1 aprilie 2008 – 1 mai 2009

Numărul proiectului: RO_IX 2006_35 Denumirea proiectului: Coaliția pentru un Parlament Curat – Euro – alegeri 2007 Suma acordată: 40.300 USD Perioada proiectului: 1 martie 2007 – 1 gebruarie 2008

Numărul proiectului: CBI / 2006/03 Nume proiect: Reducerea corupției politice – Anti-corupția ca revoluție Suma acordată 10.000 USD Perioada proiectului: 1 octombrie 2006 – 31 octombrie 2006

Mihai Dragoș, preşedinte al Consiliului Tineretului din România, este coordonator al reţelei Monitori pentru Bună Guvernare a „Alianţei pentru o Românie Curată”.

Lucrează, de asemenea, în Societatea Academică din România (SAR), pe un proiect ce evaluează și monitorizează integritatea universităților din România.

Iar Horia Oniţă, scria în aplicaţia pentru funcţia de președinte al Consiliul Naţional al Elevilor (C.N.E.) că va urmări „dezvoltarea comunicării și parteneriatului între C.N.E. și anumite structuri naționale precum Alianța pentru România Curată”.

Elena Calistru, care a lucrat pentru „Transparency International România”, este președintele Asociaţiei Funky Citizens, partener al SAR în mai toate proiectele și petiţiile iniţiate.

Edmond Niculuşcă este președinte la Asociaţia Română pentru Cultură, Educaţie şi Normalitate, care colaborează cu „Miliţia spirituală”, o altă organizaţie finanţată de CEE TRUST (105.000 USD în perioada 2011 – 2013).

ÎNALȚI DEMNITARI AI REGIMULUI IOHANNIS-CIOLOȘ, STRÂNSE LEGĂTURI CU MILIARDARUL SOROS.

Lucrurile nu se opresc însă aici. După formarea guvernului condus de Dacian Cioloș, am regăsit numeroase nume de pe lista celor care au căpătat putere de decizie la nivel executiv, ca având legături cu miliardarul american.

Sandra Pralong, consilier prezidential – primul reprezentat personal al lui Soros in Romania

Mihai Răzvan Ungureanu – fost consilier prezidențial și șef al SIE – finanțat de Soros prin fundațiile sale.

Dacian Cioloș , premier – membru Fundația Friends of Europe – finanțată de Soros

Cristian Ghinea – ministrul fondurilor europene – Centrul Român pentru Politici Europene – finanțat de Soros

Violeta Alexandru, ministru pentru dialg social – ProDemocratia, Institutul Politic Publice – finanțat de Soros

Cristina Guseth – propusa ca ministru al Justitiei in prima echipa a lui Ciolos și retrasă dupa un scandal uriaș – finanțată de Soros

Cătălin Drula – consilier al premierului Cioloş, vicepreședinte al Asociaţiei Pro Infrastructura, care colaborează cu „Alianţa pentru o Românie Curată” (SAR)

Cristian Ghinea, editorialist la „Dilema veche”, a terminat SNSPA, după care a făcut un master la London School of Economics. În legătură cu acesta, iată ce scrie pe pagina lui de Wikipedia: „bursa care îi finanţase acest studiu prevedea întoarcerea sa în România şi implicarea pentru o perioadă minimă de timp în activităţi ale sectorului civic”!

Cu alte cuvinte, cei care i-au finanţat bursa i-au pus şi condiţia să se implice în problemele societăţii civile, ceea ce Cristian Ghinea a şi făcut, activînd în Centrul Român de Politici Europene, de unde a devenit Consilier de stat în Cancelaria Guvernului, apoi ministru al Fondurilor Europene.

Acum a ales sa candideze la Parlament din partea partidului Uniunea Salvati Romania a lui Nicusor Dan – un alt finanat al lui Soros.

Anterior, Cristian Ghinea activase în mai multe ONG-uri: Societatea Academică din România, APADOR-CH, Freedom House – România şi Centrul pentru Jurnalism Independent, toate finanţate de Fundaţia Soros! De la SAR, Alina Mungiu l-a dat afară odată cu Sorin Ioniţă. Pe pagina Centrului Român de Politici Europene (CRPE), se scrie foarte clar că Fundaţia Soros este finanţator al acestui ONG.

Laura Ştefan, de la „Expert Forum”, ONG finanţat de Fundaţia Soros, a fost prima nominalizare neoficială pentru funcţia de ministru al Justiţiei, Cristina Guseth, de la „Freedom House”, ONG finanţat de Fundaţia Soros, a fost desemnată pentru funcţia de ministru al Justiţiei şi retrasă în ultimul moment.

Mihai Răzvan Ungureanu, adus mai întîi în funcţia de consilier prezidenţial şi numit apoi din nou şef al SIE este un vechi membru al Fundatiei pentru Dezvoltarea Societatii Civile.

Victoria-Violeta Alexandru, fostă Bau înainte de căsătorie, a lucrat pentru Asociația Pro Democrația, unde a coordonat activitatea de comunicare publică și relația cu presa.Ȋn 1997, Violeta Bau a fost numită consilier în cadrul Departamentului de Comunicări Internaționale și Relații cu Românii de Pretutindeni din Administrația Prezidențială.

Ȋn martie 2000, în Republica Moldova apărea Institutul de Politici Publice, fondat, conform datelor publice de pe site-ul oficial cu sprijinul Fundaței Soros Moldova și al Centrului Euro-Atlantic din Moldova.

Un an mai târziu, în mai 2001, la instanțele din România era depusă cererea de înregistrare a Asociației „Institutul pentru Politici Publice, unde Violeta Alexandru este mmebru fondator.

IPP furnizează constant date și rapoarte partenerului său strategic, Asociația Pro Democrația (APD) și nu numai”. La rându-i, APD a furnizat către IPP resurse umane și nu numai. Tot în 2001, IPP realiza studiul „Bugetele locale între teorie și practică, „la comanda Asociației Pro Democrația în cadrul proiectului Administrare eficientă prin participare publică, finanțat de German Marshall Fund of The United States”. În prefața acestui studiu, IPP mulțumea unor „reprezentanți ai administrației publice locale cu care am discutat și ale căror informații ne-au fost de un real folos (…), Florentin Pandele – Primar Comuna Voluntari, Nicolae Liviu Dragnea – Președintele Consiliului Județean Teleorman”.

Însuşi premierul Dacian Cioloş face parte din „Friends of Europe”, organizaţie finanţată de acelaşi George Soros!

N.Red. Eduard Helvig – actualul şef al SRI – a fost directorul Fundației Soros, filiala de la Cluj-Napoca

preluare: Evz.ro. Citiți întreg articolul pe EVZ.ro