Editura Praxis prezentă la Târgul Național de Carte și Revistă Religioasă

Editura Praxis a Arhiepiscopiei Râmnicului este prezentă în perioada 3-6 noiembrie la Târgul Național de Carte și Revistă Religioasă care se desfășoară la Biblioteca Astra din Sibiu.

În cadrul târgului, editura expune volume din colecția Studia Academica, Vita Sanctorum, Restitutio, revistele Martyria și Praxis ale Arhiepiscopiei Râmnicului, precum și o impresionantă colecție de CD-uri cu muzică religioasă, teatru religios și viețile sfinților.

„Prezența Editurii Praxis la acest târg de carte, cel mai important târg de carte și revistă religioasă din țara noastră, în acest an al tipografilor bisericești, înseamnă mult pentru noi. Pe de o parte, iată, venim aici în capitala culturală a țării, cum se dovedește a fi Sibiul, spre a arăta că spiritualitatea Olteniei de sub Munte este încă vie și lucrătoare, iar tipăriturile de aici, plămădite pe izvoadele Sfântului Ierarh Antim Ivireanul, întăresc activitatea misionară a Bisericii. Pe de altă parte, editura noastră, fiind o editură foarte tânără, chiar dacă rădăcinile ei sunt adânci înfipte în tradiția culturală românească, are mult de câștigat din experiența celorlaltor edituri de carte religioasă cu care intră aici în legătură”, a subliniat Părintele Dr. Ștefan Zară, Directorul Editurii Praxis.