Consiliul Local a RESPINS cererea unei firme de construire a unei pensiuni şi a unui cort de evenimente în Ostroveni

Săptămâna trecută, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a respins propunerea de aprobare a Planul Urbanistic de Detaliu „Construire cort de evenimente, pensiune, piscină, utilităţi şi împrejmuire teren, strada Ostroveni nr. 139”, investitor SC SRD Events SRL. Responsabilitatea privind calitatea şi conţinutul documentaţiei de urbanism, în corelare cu reglementările legale în vigoare, aparţine specialistului cu drept de semnătură, în calitate de elaborator al documentaţiei de urbanism. Prin cererea nr. 31080 din 16.08.2016, investitorul SC SRD Events SRL SRL, prin Rizea Florin Adrian in calitate de administrator, solicita aprobarea de către Consiliul Local a documentaţiei de urbanism PUD – „Construire cort de evenimente, pensiune, piscină, utilităţi şi împrejmuire teren, strada Ostroveni nr. 139”. Terenul studiat, cu nr. cadastral 44053, 44053-C1 si nr. CF 44053, are o suprafaţă totala de 3283 mp, este proprietatea investitorului, se află în intravilanul municipiului – UTR V2: subzona ISh, cu acces din strada Ostroveni. Pentru edificarea obiectivului propus a fost emis certificatul de urbanism nr. 443/9463 din 29.03.2016 prin care s-a impus întocmirea documentaţiei de urbanism – PUD. Scopul principal al investitiei este construirea unui cort de evenimente, pensiune, piscina si împrejmuire teren, cu suprafaţa construita de 996 mp. Potrivit unui raport la Primăriei Râmnicului, utilitatile se vor asigura prin racordare la reţelele existente in zona, pe cheltuiala investitorului. Pentru aprobarea PUD au fost obţinute avizele favorabile conform legislaţiei în vigoare – Legea 350/2001 cu modificările si completările ulterioare si a certificatului de urbanism nr. 443/9463 din 29.03.2016. Documentaţia de urbanism a fost data publicitatii, respectandu-se etapele prevăzute de HCL nr. 96 din 31.03.2011 privind aprobarea regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea si revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului. Nu au fost primite obiectiuni, sesizări sau notificări cu privire la documentaţia propusa din partea vecinilor sau altor cetateni interesati. Documentaţia a fost întocmită de arh. Cristinel Vlad, arhitect cu drept de semnătură in Registrul Urbaniştilor. În baza avizelor favorabile, se aproba documentaţia de urbanism, cu urmatoarele condiţii: responsabilitatea privind calitatea si continutul documentaţiei de urbanism, in corelare cu reglementările legale in vigoare, aparţin specialistului cu drept de semnătură, in calitate de elaborator al documentaţiei de urbanism, termen de valabilitate 2 ani de la data aprobarii.