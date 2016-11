Bogdan Matei, candidat PSD la Senat: România are nevoie de o legislaţie care să ajute mai mult dezvoltarea copiilor, sănătatea acestora!

Întrebat de redactorii de la evenimentvalcean.ro dacă are un proiect de lege, pe care să-l susțină în Prlament, candidatul PSD la Senat, Bogdan Matei a răspuns:

România are nevoie de o legislaţie care să ajute mai mult la dezvoltarea copiilor, sănătatea acestora, procesul de învăţământ. Aici ar trebui introduse legi, dar cred că mă voi axa pe o tentativă de schimbare a actualei Legi a Sportului care are multe lacune. Am discutat cu multe cadre didactice şi am discutat deseori cu al meu coleg senatorul Laurenţiu Coca pe care îl respect foarte mult şi care a fost şi el fotbalist. Amândoi credem că trebuie încurajate legislativ companiile, dar şi persoanele fizice, care vor aloca fonduri direct echipelor de copii, de la toate disciplinele. Mulţi părinţi nu îşi permit să ducă copilul la un sport. Iar România pierde astfel talente desoebite. Nu ai cum să şti ce talentat ar fi fost cineva la 17-18 ani dacă nu a făcut sport de la 7-8. De aceea am şi înfiinţat acel Club. Să ofer posibilitatea şi celor fără bani, copiilor din familii cu venituri modeste, să practice un sport. Ştiu exact ce înseamnă asta, tata a lucrat operator chimis la Uzina G, iar mama muncitor la IUCF, fostul UZUC, şi au făcut eforturi pentru a mă susţine în şcoală. Desigur am colegi în partid, nu numai în organizaţia de aici, care mă vor ajuta şi pe mine şi pe alţii să perfectăm această lege. Eu aş fi foarte mulţumit dacă cei care mă acuză că mă duc pentru bani în Senat ar înţelege că mă duc să muncecs în aşa fel încât să merit acei bani şi că voi face tot ce pot să ajut comunităţile locale aşa cum mi-am ajutat şi elevii ducându-i de multe ori cu maşina mea pe toate coclaurile la competiţii sportive. A fi profesor este ceva demn, iar a fi profesor de sport, a lucra la disciplina elevilor, la sănătatea lor, la deprinderi, a-i ajuta să lucreze în echipe, să simtă cum cresc în valoare şi în performanţă este ceva deosebit. Nu numai onorabil, dar spun eu deosebit.