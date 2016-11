Judecătorul Bogdan Mateescu își dă arama pe față!

Remarc aplombul cultural al ciobanului frustrat din justitie, Bogdan Mateescu… eruditul de facebook isi da inca o data in petec! Impreuna cu colegul Gheorghe Smeoreanu am scris o carte in care condamnam golaneala din politica valceana. Impartialul domn judecator, ajuns mare mahar in CSM, nu s-a putut abtine, dandu-si arama pe fata si intr-un text slinos a criticat demersul nostru jurnalistic. Indirect, magistratul Mateescu recunoaste ca este amic al golanului numarul unu din politica valceana, ca altfel nu ii intelegem demersul. Acum poate realizeaza valcenii de ce l-a invalidat Mateescu pe primarul Gutau…

Tiberiu Pîrnău