Eugen Neață (PSD), un deputat pe care vâlcenii se vor putea baza!

Eugen Neață, candidat PSD pentru Camera Deputaților, este un om pe care vâlcenii se vor putea baza.

Oamenii, în general, vâlcenii, în special, sunt foarte importanți pentru mine. În întreaga mea carieră am colaborat cu oameni, pentru oameni, aproape de aceștia. Le-am cunoscut problemele și în măsura în care mi-a stat în putință, totdeauna le-am venit în ajutor.

Am început activitatea de jos și am crescut odată cu Vâlcea, cu vâlcenii. Ceea ce sunt acum, am ajuns datorită lor. Ei, vâlcenii, sunt importanți pentru mine, sunt prietenii mei, sunt vecinii mei, sunt oameni care mă cunosc și știu că-i iubesc, că pot face lucruri bune pentru ei, că am pregătirea și determinarea necesară pentru a aduce plus-valoare și echilibrul atât de necesar în viața lor.

În concluzie, cred în inteligența și simpatia vâlcenilor, oamenilor în general – am câștigat-o în timp prin ceea ce am făcut, prin ceea ce fac.

Tinerețea, de care încă mă bucur, seriozitatea, profesionalismul, implicarea mea permanentăîn rezolvarea unor probleme ale comunității și, de ce nu, felul meu de a fi sunt tot atatea motive pentru care vâlcenii mă vor vota! – spune Eugen Neață, candidat PSD la Camera Deputaților.

Generatiile care au construit aceasta tara trebuie respectate. Noi, echipa PSD Valcea, vom respecta dorintele acestor generatii! Eu cred in Romania! Indrazneste si tu sa crezi!