Un vâlcean a înjunghiat în Sibiu două femei şi un taximetrist după care… a fost internat la Psihiatrie

Barbatul care a injunghiat doua femei pe strada, in municipiul Sibiu, si un taximetrist in masina caruia s-a urcat a fost internat la Spitalul de Psihiatrie, in urma audierilor, iar politistii fac cercetari pentru loviri sau alte violente, scrie news.ro. Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Sibiu, omul strazii din judetul Valcea care a injunghiat doua femei si un barbat in Sibiu a fost internat la Spitalul de Psihiatrie. Politistii fac cercetari in acest caz pentru lovire sau alte violente. Un om al strazii, in varsta de 47 de ani, din Valcea se afla, duminica seara, intr-o statie de autobuz de pe Calea Dumbravii, o zona extrem de circulata din Sibiu, iar la un moment dat a injunghiat o femeie. Ulterior, agresorul s-a urcat intr-un taximetru din apropiere si l-a injunghiat pe sofer. Dupa cateva minute, omul strazii a coborat din masina si a mai injunghiat pe strada o a doua femeie. Taximetristul, in varsta de 49 de ani, a refuzat transportul la spital, primind ingrijiri la fata locului. Reprezentantii Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu au aratat, intr-un comunicat de presa, ca femeile care au ajuns la Urgenta dupa ce au fost injunghiate pe strada au 20 si 28 de ani. „Acestea au fost investigate de catre personalul medical si diagnosticate cu plaga injunghiata in regiunea toracica posterioara, fara penetrare pulmonara. Pacientele sunt stabile hemodinamic, starea lor nu este grava si nu este nevoie de internare, astfel ca acestea vor pleca cu recomandari”, se preciza in comunicat.