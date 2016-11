Ştefan Davidescu, membru PER, este noul director general al societăţii ETA

Recent, consiliul de administraţie al societăţii de transport auto de persoane ETA SA Râmnicu Vâlcea l-a desemnat Ştefan Davidescu ca director general, în locul lui Nicolae Şovar. Trebuie să spunem că Ştefan Davidescu face parte din consiliul de administraţie al ETA şi a candidat la alegerile locale pe loc neeligibil pe listele PER pentru Consiliul Judeţean Vâlcea. Potrivit CV-ului, Ştefan Davidescu a fost director reprezentanţă auto Suzuki la SC Marshal SRL Rm. Valcea; director transport la SC Avitronics SRL Rm. Vâlcea; referent specialitate, Serviciul Recuperări Creanţe la SC Pricewaterhousecoopers Management Consultants SRL Agenţia Valcea; şef Serviciu Credite, Garanţii, Recuperări Creanţe, Juridic si Contencios SC Bankcoop SA Sucursala Judeţeana Vâlcea; inspector credite SC Bankcoop SA Sucursala Judeţeană Vâlcea; inginer la SC Vilmar SA Rm. Vâlcea şi la Combinatul Siderurgic Reşiţa. Ştefan Davidescu a absolvit în 2000 ASE Bucureşti Facultatea de Management Marketing în Afacerile Economice, iar în 1987 Institutul Politehnic Bucureşti, Facultatea Tehnologia Construcţiilor de Maşini – cursuri de zi. Ştefan Davidescu are certificat de atestare profesională eliberat de Registrul Auto Român. În CV-ul său, Ştefan Davidescu menţionează că „în diferite funcţii de conducere pe care le-am ocupat am desfasurat urmatoarele activitati: analiza activitatii economice si luarea masurilor corespunzătoare pentru creşterea eficientei; repartizarea si implementarea activitatilor pe compartimente si locuri de munca; asigurarea circulaţiei corecte a informaţiilor in interiorul unitatii, precum si relaţiile acesteia cu mediul extern; perfecţionarea personalului, tinerea lui la curent cu elemente de nou pentru al informa si motiva”.

(Petre Coman)