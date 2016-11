Daniela Oteșanu, candidată PSD la Camera Deputaților: Guvernele PSD au avut grijă ca pensiile și salariile să crească!

Vă rog să vă prezentați pentru vâlcenii care nu vă cunosc, să treceți în revistă un scurt CV.

Sunt absolventa ASE, Facultatea de Finante-Contabilitate, am un master in Bussines Management, un curs postuniversitar la Institutul Bancar Roman si un curs la Ministerul Turismului, in urma caruia am obtinut Brevetul in Turism.

Am lucrat la Uniunea Judeteana de comert, productie, achizitii si desfacerea marfurilor (economist), am fost ofiter de credite si director economic la Credit Bank, am condus Serviciul Trezorerie si Buget la BRD. In prezent sunt Responsabil Management Integrat la BN SIND Balneo-Turism.

Sunt sotia unui om extraordinar, care m-a sprijinit intotdeauna si mama unui adolescent de 16 ani, cu care ma mandresc in fiecare secunda a vietii.

Ma consider un om normal,cu prieteni dar si cu adversari redutabili, un om cu dragoste si respect imens pentru parinti si familie. Sunt o persoana care socializeaza foarte usor, interesata de ceea ce se intampla in jurul sau si gata oricand sa-i ajute pe cei care imi solicita sprijinul.

De ce ați intrat în politică și de ce PSD?

Am ales sa fac pasul spre politica pentru ca am considerat si consider si acum ca, daca doresti ceva bun pentru tine si apropiatii tai este necesar sa te implici personal, „sa intri in teren”. Am intrat in PSD in anul 2004, in Organizatia de la Baile Govora si am ales acest partid pentru ca in ideologia sa m-am regasit ca principii si aspiratii.

De ce ar vota oamenii PSD și nu alt partid?

PSD este partidul care a confirmat,de cate ori a fost la guvernare. Nu au fost doar niste vorbe „aruncate pe fuga” intr-un program. Ma refer la Guvernele Vacaroiu, Nastase si mai ales la Guvernul Ponta, guvern apreciat de marea majoritate a romanilor. In perioadele acestor guverne, Romania a inregistrat crestere economica. Guvernele PSD au avut grija ca pensiile si salariul minim pe economie sa creasca si au avut masuri apreciate si de mediul de afaceri (Codul Fiscal).

Un guvern PSD va avea, intotdeauna, in centrul preocuparilor, oamenii si problemele lor, nu procente absurde si austeritate. Recomand tuturor valcenilor sa citeasca Programul de guvernare al PSD si se vor convinge ca punctul meu de vedere este unul corect.

Veniți din mediul de afaceri, vă rog să ne spuneți principalele măsuri economice din Programul de Guvernare al PSD și cum vor ajuta aceste măsuri mediul de afaceri atât de greu încercat?

Reducerea TVA general de la 20% la 18% – 01.01.2018; Impozit pe dividende 0% de la 01.01.2018; Impozit pe cifra de afaceri 1% pentru firme cu 1-9 angajati, concomitent cu cresterea plafonului la cifra de afaceri de la 100.000 euro la 500.000 euro; Reducerea impozitului pe veniturile din activitatile independente de la 16% la 0% (la o cifra de afaceri mai mica de 24.000 lei anual si pentru activitati independente cu cifra de afaceri mai mare de 24.000 lei anual de la 16% la 10 % , doar pentru suma care depaseste 24.000 lei; Reducerea CAS si CASS la activitati independente de la 10,5% sau 26,3% la 0%-01.01.2018.

V-ați gândit la ce inițiative legislative veți promova în beneficiul locuitorilor din județul Vâlcea?

M-am gandit mult in ultima perioada la acest lucru. Ca urmare a actiunilor minunate ale fundatiei „Renasterea” , actiuni care au ca scop lupta impotriva cancerului la san dar si tragerea unui puternic semnal de alarma asupra importantei controalelor medicale periodice, mi-as dori o lege a preventiei.

Alta chestiune care ma framanta este legata de ceea ce se intampla cu copiii din centrele specializate, dupa implinirea varstei de 18 ani, daca nu urmeaza cursuri universitare. Un alt proiect il vad legat de posibilitatea ca pentru sportivi, activitatea competitionala sa fie recunoscuta, daca nu ca vechime in

munca, macar ca experienta profesionala. Nu in ultimul rand, cred ca ar fi bine primite legi gen „Internet gratuit in spatiile publice” sau „Premiem excelenta”.

Dupa obtinerea mandatului de deputat, sunt hotarata sa port discutii cu specialisti din cat mai multe domenii de activitate, pentru ca ei stiu cel mai bine ceea ce trebuie indreptat sau imbunatatit prin intermediul cadrului legislativ.

Aveți modele de politicieni?

Nu m-a preocupat sa-mi gasesc modele. M-a preocupat mai mult ceea ce fac eu pentru oameni si implicarea mea in proiectele PSD.

Ce le transmiteți femeilor din Vâlcea, ce mesaj credeți că le-ar determina să vă voteze?

Le transmit ganduri bune si le rog sa aiba incredere in mine, in capacitatea mea de a discerne ce este mai bine pentru noi si copiii nostri. Sunt fiica, sunt sotie, sunt mama, sunt ceea ce fiecare dintre ele este, problemele lor sunt, deopotriva, probleme cu care ma confrunt si eu.

Ce atuuri considerați că aveți față de contracandidații de la celelalte partide?

La Valcea, PSD are cea mai curajoasa si valoroasa lista. Se regasesc pe listele noastre persoane cu experienta, femei, tineri, oameni despre care nu poti spune lucruri grave, oameni care au performat in plan personal si care au fost in prima linie in toate campanile electorale.

Cel mai important atu: programul realist de guvernare, bazat pe date concrete, atat in ceea ce priveste cresterea nivelului de trai al cetatenilor dar si modul concret de realizare a veniturilor la Bugetul consolidat al statului.

Nu ne propunem sa spunem cat de slabi sunt altii, ne propunem sa convingem oamenii de faptul ca suntem hotarati sa punem in aplicare punctele din programul de guvernare si, in acest fel, valcenii sa „indrazneasca sa creada in Romania”.

Vă mulțumesc și vă doresc succes!

Tiberiu Pîrnău