Politist oprit cu focuri de arma dupa ce a refuzat sa opreasca la semnal unui echipaj de Politie Rutiera

Un politist din Valcea a fost oprit cu focuri de arma de catre colegii sai, dupa ce, in timp ce se afla la volanul unui autoturism, a refuzat sa opreasca la semnal unui echipaj de la Politia Rutiera, agentul fiind cercetat pentru incalcarea mai multor reguli de circulatie, relateaza News.ro.

Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Valcea, politistul, in varsta de 23 de ani, se afla la volanul unui autoturism in noaptea de sambata spre duminica, iar in momentul in care politistii rutieri au observant ca se deplaseaza pe contrasens, i-au facut semn sa opreasca.

In loc sa opreasca, politistul si-a continuat drumul, iar colegii sai au fost nevoiti sa traga mai multe focuri de arma, tragand atat in aer, cat si inspre masina, in cele din urma reusind sa-l opreasca.

Initial, soferul a refuzat sa sufle in alcooltest, iar in cele din urma a fost de acord sa-i fie recoltate probe biologice, pentru stabilirea alcoolemiei. In functie de valoarea alcoolemiei, urmeaza ca politistii sa incadreze fapta si sa decida daca este vorba despre o contraventie sau o infractiune.