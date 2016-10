Eugen Neață, candidat PSD pentru Camera Deputaților: Mircia Gutău este modelul meu ca OM în politică și administrație!

Ce v-a determinat să intrați în politică?

Sunt permanent conectat la problemele societății și văd, simt “pe pielea mea” că ele sunt tot mai complexe, tot mai dificile pentru cetățeni. Observ cum instituțiile statului s-au îndepărtat de cetățenii săi, de problemele reale ale societății. Ele, instituțiile statului, (cele care, potrivit constituției, ar trebui să apere demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor și libera dezvoltare a personalității umane) sunt preocupate pentru a se proteja pe sine sau a deveni tot mai agresive cu cetățenii săi.

Da, iată un important motiv care m-a determinat să “intru în politică” – dreptul omului de rând, impunerea respectului față de acesta, asigurarea protecției printr-un trai decent, prin acordarea unor salarii mai mari, a unor pensii cinstite și asigurarea unor servicii medicale de calitate și unei educații de top.

Aducerea instituțiilor statului la “lucrul” în folosul cetățeanului. Ele sunt cele care trebuie să lucreze pentru și în folosul omului, ele trebuie să protejeze fiecare cetățean în parte și pe toți echitabil, în același timp, în prezent, cetățenii fiind cei ce lucrează pentru instituții, pentru sistem.

De ce ați ales Partidul Social Democrat?

Am ales PSD întrucât, atât din programul de guvernare al partidului, cât și din atitudinea și acțiunile multora dintre membrii cu putere de decizie, observ preocuparea pentru corectarea problemelor întâmpinate de oameni, observ preocupare pentru a asigura un trai decent acestora.

Aici am cunoscut Oameni cu gânduri pozitive, cu preocupări pentru Oameni și dragoste pentru aceștia. În acest partid am găsit voința de mai bine, dar și proiecte de viitor care să conducă la creșterea salariilor pentru cetățeni, la acordarea unor pensii decente, la asigurarea unor servicii medicale de calitate și a unei educații de top. Aici am prieteni, colegi, oameni cu dragoste de Oameni.

De ce v-ar vota pe dumneavoastră vâlcenii?

Oamenii, în general, vâlcenii, în special, sunt foarte importanți pentru mine. În întreaga mea carieră am colaborat cu oameni, pentru oameni, aproape de aceștia. Le-am cunoscut problemele și în măsura în care mi-a stat în putință, totdeauna le-am venit în ajutor.

Am început activitatea de jos și am crescut odată cu Vâlcea, cu vâlcenii. Ceea ce sunt acum, am ajuns datorită lor. Ei, vâlcenii, sunt importanți pentru mine, sunt prietenii mei, sunt vecinii mei, sunt oameni care mă cunosc și știu că-i iubesc, că pot face lucruri bune pentru ei, că am pregătirea și determinarea necesară pentru a aduce plus-valoare și echilibrul atât de necesar în viața lor.

În concluzie, cred în inteligența și simpatia vâlcenilor, oamenilor în general – am câștigat-o în timp prin ceea ce am făcut, prin ceea ce fac.

Tinerețea, de care încă mă bucur, seriozitatea, profesionalismul, implicarea mea permanentăîn rezolvarea unor probleme ale comunității și, de ce nu, felul meu de a fi sunt tot atatea motive pentru care vâlcenii mă vor vota!

Ce inițiative legislative doriți să promovați în Parlament?

În ce privește inițiativele legislative pe care eu doresc să le promovez, în principal voi urma linia Partidului Social Democrat. Acesta, așa cum deja a demonstrat, este preocupat pentru modificarea legislației astfel încât ea să producă plus-valoare atât în ce privește ordinea și siguranța cetățeanului, cât și în ce privește confortul financiar, liniștea și relaxarea socială de care este atâta nevoie în societatea românească.

Totodată, sunt convins că voi iniția și promova în Parlament unele propuneri de modificare legislativă, care să fie conforme cu evoluția legislativă a statului, a Uniunii Europene. Propunerile ce le voi promova este necesar să exprime voința cetățenilor acestei țări, să fie în egală măsură o consecință a evoluției economico-sociale, dar și a doctrinei și jurisprudenței europene, raportate la nevoile de corectare rezultate în urma unor studii aprofundate asupra fenomenului ce se dorește a fi legiferat.

Actele normative promovate este necesar să răspundă nevoilor și pretențiilor societății și noilor modificări structurale necesar a fi luate pentru reacordarea respectului și demnității oamenilor. Ele trebuie să cuprindă prevederi graduale, prevederi ce mai întâi să oblige instituțiile statului la a-și exercita funcțiile preventive, de îndrumare și doar apoi, dacă aceste funcții nu au dat rezultate să se treacă la cele reactive.

Legislația românească, aproape în întregul ei, conține prevederi ce pot fi interpretate în diverse feluri, fapt ce face ca aplicarea ei să fie uneori subiectiv și diferit efectuată. Acest lucru, se întâmplă în principal datorită multiplelor posibilități de interpretare și aplicare, dar și datorită aplicării unor pedepse mult prea aspre (practica ultimului deceniu demonstrând că nu mărirea exagerată a pedepselor este soluția eficientă de urmat), fapt ce, pe zi ce trece, face să îndepărteze cetățenii de organele de aplicare a legii, de instituțiile statului.

Statele europene, cu mulți ani în urmă, au trecut la strategii de prevenire a faptelor ilicite, elaborând programe temeinic fundamentate și adaptându-și structurile pentru realizarea dezideratului de prevenire. La noi, acest concept aproape a dispărut. Ne axăm doar pe măsuri reactive, pentru realizarea cărora, de multe ori instituțiile statului devin instigatori și chiar complice.

De aceea, nu exemplific în particular o lege ce este necesar a fi promovatăși modificată, întrucât este necesar a se face o corelare a mai multor acte normative cu noile pretenții ale societății. Modificările structurale efectuate trebuie gândite astfel încât legislația să respecte valorile sociale necesare într-o societate democratică și limitele demnității umane, prin raportarea la importanța valorilor sociale lezate de cei care înfrâng pentru prima oară legea, urmând să crească progresiv pentru cei ce repetă asemenea greșeli.

Aveți modele în politică?

În politică, atât la nivel central, cât și la nivel local, sunt mulți politicieni dedicați acestei activități, cu vocație în domeniu, care oricând mi-ar putea fi model. Îi respect pe toti, indiferent de partidul în care activează, indiferent de pregătirea pe care o au: dacă au resușit să convingă un important electorat să-i voteze, astfel încât să ocupe funcții în Parlament, Guvern ori Administrația publică centrală ori locală, înseamnă că merită respectul cetățenilor.

Cu toate acestea, evident, sunt și politicieni pe care eu îi apreciez și îi respect în mod deosebit.

Îmi place foarte mult Omul – politician, dar mai ales Primar – Mircia Gutău: iubește oamenii, este permanent implicat în a găsi cele mai bune soluții și a le pune în practicăîn folosul cetățeanului. Este un om cu o familie deosebită și o “familie extinsă” extraordinară. Spun “familie extinsă” tuturor vâlcenilor, întrucât știu că Mircia Gutău consideră și se preocupă de problemele oamenilor din Vâlcea, ca și de cele ale familiei sale.

Un model în politică este, cu siguranță, președintele Partidului Social Democrat și președinte al Consiliului Județean Vâlcea – Constantin Rădulescu. Tânăr politician, care a pornit de jos, a învățat mult, de la buni politicieni și a făcut multe lucruri bune pentru oameni. Și-a câștigat respectul, a dobândit experiență și mai ales profesionalismul necesare pentru a face lucruri bune în folosul cetățenilor acestui județ și nu numai.

Sigur, lista ar putea continua atât cu politicieni locali, cât și cu politicieni aflați la nivel central, însăspațiul și timpul nu cred că ne permite acest lucru.

Sunteți prieten cu primarul Mircia Gutău. Vă va susține în această campanie electorală?

Da! Sunt prieten cu Micia Gutău. Este un om deosebit și un prieten extraordinar! Și iată două motive pentru care, alături de experiența, profesionalismul, determinarea și seriozitatea mea, sunt convins că îl fac pe Mircia Gutău, primarul atât de iubit de râmniceni, să mă susțină în această campanie electorală!

Un mesaj pentru alegători?

Depinde de fiecare dintre dumneavoastră modul în care România se va dezvolta, modul în care respectul și demnitatea românilor va fi recăpătată: Partidul Social Democrat a arătat și prin Programul de guvernare prezentat demonstrează că este alături de români, vrea și poate să redea drepturile, demnitatea și liniștea societății românești. Votul vostru valorează mai mult decât oricând, așa că dincolo de orice recomandare a mea, vă rog să credeți în România!

Tiberiu Pîrnău

Mircia Gutău: Îl SUSȚIN sută la sută pe Eugen Neață! Este un om de mare caracter!

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău: Îl cunosc de foarte mult timp pe Eugen Neață, este un om de mare caracter în care am încredere sută la sută că va fi un bun politician, un câștig real pentru viața politică a județului Vâlcea, pentru vâlceni în general. Sunt convins că se va implica pozitiv în procesul legislativ din Parlament, având și o experiență juridică. A dovedit că este un om competent, un profesionist în funcțiile pe care le-a avut de-a lungul anilor și întotdeauna a știut să rămână cu picioarele pe pământ! Garantez că va face treabă bună alături de colegii lui din PSD și îl voi SUSȚINE sută la sută în această campanie electorală, voi fi alături de el pentru a le spune râmnicenilor că Eugen Neață este omul potrivit să-i reprezinte în Camera Deputaților!