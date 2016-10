Accidente şi infracţiuni rutiere în Băbeni, Mădulari şi Râmnicu Vâlcea

La data de 27 octombrie a.c., ora 7.34, un bărbat de 47 de ani, din municipiul Râmnicu Vâlcea a condus un autovehicul pe DN 64 – Băbeni, din direcţia Rm. Valcea către Drăgăşani, iar la km 98 + 985 m, a fost surprins de un pieton de 37 ani, din municipiu Rm Valcea, ce se angajase în traversarea neregulamentară a străzii. În urma impactului a rezultat rănirea pietonului. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză sunt continuate cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor producerii evenimentului rutier. Oameni buni, oricât de tentant ar fi un ATV, acesta nu e nici cărucior, nici trotinetă, nici jucărie. Este musai să aveţi permis de conducere şi ca autovehicolul să fie înmatriculat, lucruri pe care un vâlcean nu le-a ştiut, ori s-a făcut că nu le ştie. La data de 26 octombrie a.c., un bărbat din comuna Mădulari a fost depistat în timp ce conducea un ATV ce nu avea montat numărul de înmatriculare. În urma verificărilor în baza de date s-a constatat că bărbatul nu deţine permis de conducere. Totodată, ATV-ul în cauză nu este înmatriculat în circulaţie. În cauză, s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunilor de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat şi fără permis de conducere. La data de 27 octombrie a.c., ora 4.05, dimineaţa, poliţiştii au depistat un tânăr de 18 ani, din comuna Pesceana, în timp ce conducea un autoturism pe str. Nicolae Bălcescu din Râmnicu Vâlcea, sub influenţa alcoolului. În urma testării cu aparatul etilotest a conducătorului auto, a rezultat o alcoolemie de 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat. A fost întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenţa alcoolului. Sâmbătă, 29 octombrie a.c., un bărbat de 58 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Tineretului, la o trecere de pietoni a acroşat cu partea faţă două persoane ce traversau strada. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală gravă a celor două persoane care au fost transportate la UPU Vâlcea în vederea acordări primelor îngrijiri medicale. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ şi i-a fost recoltată o probă de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii evenimentului rutier.