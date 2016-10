Ion Stoenescu, directorul ABA Olt, a demisionat azi!

Ion Stoenescu, directorul ABA Olt, a demisionat azi din functie. Ziarul de Valcea a dezvaluit in mai multe anchete ilegalitatile girate de Stoenescu. Vom reveni cu amanunte!

DOCUMENTE INCENDIARE! Afacerile lui Stoenescu de la ABA Olt au intrat în vizorul procurorilor DNA!

Postat in 17:16, duminică, 17 ianuarie 2016

După ce Comisia Europeană a demarat procedura de infrigement împotriva României din cauza unor proiecte de microhidrocentrale, au început să iasă la iveală, în special la Vâlcea, probleme extrem de grave. Acestea sunt cunoscute de multă vreme în interiorul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, însă directorii de acolo s-au făcut că plouă, nedând importanţă semnalelor repetate trase de către inspectorii din instituţie. Într-un fel, nici nu este de mirare, din moment ce se aude că, în aceste afaceri dubioase, ar fi implicaţi politicieni influenţi şi un băiat „frumuşel” cu ochii albaştri – menționează site-ul arenavalceana.ro.

Într-o ediţie precedentă, făceam câteva referiri la proiectele de MHC-uri „propuse” de firma Hidro Este, unele dintre acestea (cele de pe Boia Mică, Boia Mare, Curpăn şi Valea Satului) făcând obiectul scrisorii Comisiei Europene. Deşi presa şi opinia publică aşteptau nişte răspunsuri, directorul A.B.A. Olt nu s-a grăbit să le dea. Nu, Ion Stoenescu a preferat poziţia mutului în păpuşoi. O reacţie a venit în schimb de la Bucureşti. Zilele trecute, a început un control de la Ministerul Mediului şi se pare că se va încheia urât pentru cei care s-au ţinut de prostii – precizează aceeași sursă.

Problemele cu MHC-urile firmei Hidro Este au început în 2009, când director la A.B.A. Olt era Gigi Matei. El a dat avizele de gospodărire a apelor, deşi ANAR a devenit proprietar al amplasamentelor respective câţiva ani mai târziu. Dar, depăşind acest aspect, Hidro Este, un SRL care se presupune că are în spate un fost „dirijor” de la Oltchim, avea la dispoziţie doi ani, conform legii, să construiască microhidrocentralele. Pesemne că, în nebunia de atunci, cu certificatele verzi, bani europeni de luat, firma a uitat sau n-a mai avut timp să construiască nimic. În 2010, beneficiind de o clemenţă neobişnuită din partea conducerii ABA Olt, Hidro Este a obţinut modificarea avizelor, adică prelungiri cu un an. S-a intrat în 2011 şi Hidro Este tot n-a construit nimic. În februarie, a apărut, cum spuneam şi în articolul precedent, un ordin al ministrului Mediului, prin care se statuau câteva lucruri: obligaţia celor care construiesc MHC-uri de a închiria domeniul public al statului administrat de ANAR; obligaţia solicitanţilor de a prezenta soluţii tehnice pentru realizarea captărilor, debuşărilor, producerii de energie electrică (eligibili pentru închiriere fiind doar aceia care propun soluţii de exploatare a cel puţin 70 % din potenţialul hidroenergetic). De asemenea, s-a hotărât ca avizul pentru lucrări de tip MHC să se emită doar după ce solicitantul depune garanţiile financiare pentru blocarea amplasamentelor, adică vreo 50.000 de euro pentru fiecare 1 MW – putere instalată. Ei bine, pentru MHC-urile problemă din Vâlcea, astfel de garanţii nu s-au plătit şi a trecut şi anul de prelungire. Director la A.B.A. Olt ajunsese Laszlo Barabas, iar inspectorii SIT semnalau că “majoritatea amplasamentelor Hidro Este SRL au prezentat stadii fizice 0” şi, totodată, recomandau conducerii Administraţiei “să nu intre în niciun fel de relaţii cu Hidro Este SRL, până la clarificarea situaţiei din punct de vedere al gospodăririi apelor”. Simţind că ceva este putred în această poveste, Barabas a făcut verificări şi împreună cu Garda de Mediu. Controlul comun cu Tibi Berbece a scos la iveală multe nereguli, pe care le-am amintit în ediţia trecută.

Publicația Arena Vâlceană publică informația că la mijlocul anului 2012, în funcţia de director al ABA Olt a ajuns Ion Stoenescu. Odată cu el, au început să apară şi contractele de închiriere de care avea nevoie Hidro Este. De la o poştă, contractele cu pricina par a fi antedatate. Au numere de înregistrare din februarie 2012 (noi credem că, în realitate, s-au încheiat între 13 şi 27 iunie 2012), când director era Laszlo Barabas, dar peste tot apare semnătura lui Ion Stoenescu. De fapt, nu chiar peste tot. Date din februarie 2012 au şi notele de negociere semnate de Barabas. În degringolada produsă, s-au făcut încurcături şi mai hilare, în unele documente semnătura lui Stoenescu apărând sub numele lui Barabas. În perioada de derută 2011-2012, când la ABA Olt s-au cam făcut varză şi numerele de înregistrare, s-a mai întâmplat o ciudăţenie: avizele obţinute de Hidro Este au fost transferate altor SRL-uri. Asta, aşa, ca să fie treaba ilegală până la capăt (în ordinul ministrului, se preciza clar că avizele nu pot fi transferate). Câţiva ani mai târziu, în 2015, după "n" rapoarte interne şi controale de la Bucureşti, s-a rupt de tot pisica în două. Pentru că n-a mai putut ţine sub obroc această poveste, conducerea ABA Olt a fost silită să rezilieze contractele de închiriere cu Hidro Este, care nu a plătit nici măcar chiria conform contractelor scoase din joben de Stoenescu. La ora actuală, Administraţia Bazinală de Apă Olt nu are ce să ia nici de la firma Hidro Este, nici de la "puii" acesteia, pentru că, potrivit surselor noastre, ar fi intrat în insolvenţă. Sigur însă că cineva va răspunde pentru toate cele întâmplate.