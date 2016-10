Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea s-a ÎNCLINAT în faţa fostului şef al SECURITĂŢII, Iulian VLAD

Generalul Iulian Vlad nu duce lipsă de admiratori

Generalul Aurel Rogojan, care a fost şeful de cabinet al conducătorului Securităţii comuniste, Iulian Vlad, şi-a lansat la Râmnicu Vâlcea cartea „Factorul intern. România în spirala conspiraţiilor”.

La evenimentul desfăşurat la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” a fost prezent şi generalul Iulian Vlad, şeful Securităţii. Prilej pentru Adrian Buşu, vicepreşedintele CJ Vâlcea, să declare: „Pentru judeţul nostru este o onoare deosebită să îi avem în mijlocul nostru pe oamenii care au făurit, la un moment dat, România modernă” – ecrie evz.ro

„Doamnelor, domnişoarelor şi domnilor!

În numele Consiliului Judeţean Vâlcea, al domnului preşedinte Constantin Rădulescu, al meu personal, vă rog să îmi permiteţi să adresez un salut plin de respect invitaţilor noştri, domnului general Iulian Vlad, domnului general Aurel Rogojan şi echipei care i-a insoţit. Pentru judeţul nostru, este o onoare deosebită să-i avem în mijlocul nostru pe oamenii care au făurit, la un moment dat, România modernă şi au vegheat ca această Românie modernă să nu se destrame. Îi spuneam domnului general Iulian Vlad, înainte de a intra în această sală, că dacă aş fi fost plecat undeva, departe, veneam şi pe jos la acest eveniment! Am un cult deosebit pentru acest om care a demonstrat că în serviciile secrete româneşti s-a făcut activitate profesionistă. Şi am fost mândru că şi înainte de 1989 se temeau unii de noi şi nu intrau în România ca într-un stat lipsit de apărare, iar după 89, când profesioniştii din serviciile secrete româneşti au fost obligaţi să aibă alte preocupări decât cele normale, s-a văzut unde am ajuns. Domnilor generali, eu nu sunt un specialist în serviciile de informaţii şi din această cauză consider o impietate ca eu să evaluez activitatea dumneavoastră. Însă, ca simplu cetăţean, ca român, vă spun că aţi rămas în mentalul colectiv. Că şi copilul meu ştie cine a fost generalul Iulian Vlad şi cine a fost generalul Rogojan. Pentru că sunt mândru, ca roman, că existaţi, că aţi putut să impuneţi ca România să fie privită ca un stat care stă în picioare şi nu în genunchi, şi care ne-aţi învăţat că indiferent prin ce vremuri vom trece, ideea de românism, de naţionalism, nu trebuie să piară niciodată. Pentru acest lucru, vă rog să-mi permiteţi să mă înclin în faţa dumneavoastră. Este o onoare pentru noi şi vă mulţumim încă o dată”, a fost cuvântarea pe care a ţinut-o Buşu, membru ALDE, candidat pentru Camera Deputaţilor la alegerile din decembrie, potrivit publicaţiei Indiscret .