Șpârle și șopârle, 27.10.2016

Compania Avi-Giis din judeţul Vâlcea, cu activităţi în prelucrarea şi conservarea cărnii, deţinută de Aurel Simion şi Ion Georgescu, mizează anul acesta pe vânzări totale de 1,7 milioane de euro, în creştere cu 20% faţă de anul precedent. Fabrica de preparte din carne Avi-Giis prel­ucrează zilnic o tonă de carne, ma­terie primă provenită exclusiv din România, şi pe care o trans­formă în pastramă, cârnaţi, sala­muri, dar şi alte produse care se încadrează la categoria premium, potrivit reprezentanţilor companiei, acesta fiind şi motivul pentru care nu prelucrează cantităţi mari.

Un ofițer SRI din Vâlcea, care tocmai a ieșit la pensie, s-a folosit de informații secrete pentru a-și avantaja prietenii din mediul de afaceri. Acesta a intervenit la CET Govora anul trecut pentru a-l susține pe afaceristul Molete de la Europan Prod. Același individ a fost la directorul de la Hidroserv căruia i-a solicitat utilaje pentru a amenaja un drum forestier. Personajul are legături strânse de prietenie și cu directorul Direcției Silvice, Gheorghe Mihăilescu, demarând afaceri în acest domeniu. Ipochimenul are un nivel de trai cu mult peste ceea ce i-ar permite salariul lui și al soției: vilă impunătoare, concedii fără număr în străinătate, mașină de lux (făcută cadou de patronul unei reprezentanțe auto din Vâlcea?!), copii la studii în străinătate etc! Ani de zile băiatul acesta a răspuns de platforma chimică, dar a făcut ciocul mic la marile tunuri din zonă, asistând complice! Nici nu e de mirare! Halal ofițer SRI!

Un număr de 10 probe din 96 prelevate din alimente au fost depistate cu bacteria Escherichia Coli verotoxigenă, prezentă în carne tocată de vită și carcasa de ovină într-un supermarket și mai multe abatoare din județele Gorj, Vâlcea, Sibiu și Timiș.

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea s-a ÎNCLINAT în faţa fostului şef al SECURITĂŢII, Iulian VLAD. Generalul Aurel Rogojan, care a fost şeful de cabinet al conducătorului Securităţii comuniste, Iulian Vlad, şi-a lansat la Râmnicu Vâlcea cartea „Factorul intern. România în spirala conspiraţiilor”. La evenimentul desfăşurat la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” a fost prezent şi generalul Iulian Vlad, şeful Securităţii. Prilej pentru Adrian Buşu, vicepreşedintele CJ Vâlcea, să declare: „Pentru judeţul nostru este o onoare deosebită să îi avem în mijlocul nostru pe oamenii care au făurit, la un moment dat, România modernă”.