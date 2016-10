Romeo Iliescu, cel mai serios investitor imobiliar din județul Vâlcea

Omul de afaceri Romeo Iliescu este cel mai serios investitor imobiliar din judeţul Vâlcea. De fiecare dată a reușit să-și convingă cumpărătorii folosindu-se nu de multe cuvinte, ci doar de argumente palpabile. Sute de clienţi au fost mulţumiţi de calitatea construcțiilor realizate de Romeo Iliescu de-a lungul anilor.

Primele aspecte pe care le-am observat în demersul nostru jurnalistic, când am vizitat ansamblul rezidențial central din zona Kaufland – Râmnicu Vâlcea, au fost dotările de calitate ale apartamentelor. Ușile de la intrare sunt metalice cu închidere în 6 puncte. În toate apartamentele a fost montat parchet din bambus de 17mm în living și laminat de 8 mm – stejar în dormitoare. Placările sunt executate cu gresie Euroceramic în bucătării și balcoane, cu granit în băi. Ușile interioare marca „Ideea” de culoare wenghe. Obiectele sanitare sunt din gama Arcoa și Cersanit, căzile închise cu cabină și duș cu hidromasaj. Instalațiile electrice cuprind tablouri electrice cu siguranțe automate. Apartamentele sunt dotate cu centrale termice proprii pe gaz marca BOSCH, iar punerea în funcțiune se face de către executanții lucrării cu o garanție de 2 ani. Inspecția și service-ul se asigură la cerere de către o firmă specializată. Instalatiile termice constau în radiatoare din tablă de oțel și radiatoare port-prosop în băi, toate fiind achiziționate de la Romstal. Instalațiile sunt realizate cu țeavă multistrat de ultimă generație, iar conexiunile sunt făcute prin sertizare asigurând o foarte bună etanșare față de sistemul clasic prin conector. Senzorul de gaz este montat în fiecare apartament, în apropierea centralei termice. La apariția celui mai slab miros de gaz, senzorul întrerupe automat gazul pe țeavă, prin acționarea electrovalvelor aflate lângă contoarele de gaz. Tâmplaria PVC este cu 6 camere -Robusto Rehau, geam 4 anotimpuri și glafuri interioare din PVC.

Dezvoltatorul imobiliar Romeo Iliescu doreşte să-i ofere fiecărui client cât mai mult confort, calitate și siguranță! Omul de afaceri dispune de capital suficient, construind imobilele cu propriile fonduri. Știm cu toții, o societate care dezvoltă un ansamblu imobilar cu fonduri împrumutate de la bănci riscă să se blocheze financiar și să nu finalizeze proiectul, însă un dezvoltator care dispune de fonduri proprii necesare construcției elimină din start orice tip de risc. Dezvoltatorul și-a onorat întotdeauna contractele!

În cazul în care veți dori o locuinţă de calitate puteţi apela cu încredere la Romeo Iliescu (www.apartamente-valcea.ro), un om de afaceri de bună credinţă. Apartamentul dumneavoastră va beneficia de dotări și finisaje lucrate îngrijit, din materiale de înaltă calitate. Proiectarea și realizarea edificiilor sunt executate conform standardelor europene, în vederea obţinerii unui confort cât mai sporit de locuire. Toate proiectele, atât cele anterioare cât și cele din prezent, au fost predate la standarde de calitate și siguranță prevăzute atât de legislația românească, cât și cea europeană.

OFERTA UNICA – Un ansamblu rezidential cu locuinte gandite astfel incat sa se adapteze nevoilor oricarei persoane datorita compartimentarilor diverse care se bucura de finisaje atent executate, sunt proiectate intr-o maniera rationala si echilibrata pentru a crea spatii ample si luminoase. In ansamblul rezidential, este redata atmosfera specifica unei locuinte unifamiliale, in interiorul unui apartament modern. Am incercat ca pretul de achizitie sa fie accesibil unei categorii cat mai larga de clienti. Fiecare apartament a fost conceput pornind de la ideea de a utiliza spatiul intr-un mod cat mai optim.

Arhitectura ansamblului rezidential este in stil modern si occidental.

Vecinatati: KAUFLAND, Center Famili, Domo, Altex, Deichmann, C & A , D & M

Locuinta face parte din ansamblu rezidential

Alte detalii:Receptie 2012 – oferta unica din punct de vedere financiar, cat si din punct de vedere al finisajelor interioare impecabile – apartamente de lux, nemobilate, obiecte sanitare,granit si gresie de calitate superioara, centrala proprie de apartament – BOSCH 24kw, calorifere, parchet bambus natural lucios (in living), parchet laminat de stejar in dormitoare, usi interior lemn, usa intrare metalica, vopsea lavabila alba, tamplarie pvc 6 camere gama robusta – culoare mahon – geam dual protect 4 anotimpuri + argon – sticla inalta calitate – FINISAJE 5 STELE. Datele si prezentarile de pe site au caracter pur informativ.

In pretul afisat TVA 5% inclus.

Destinatie: Rezidential

