ADEVARATA FATA A ÎNGÂMFATULUI LUCIAN ISAR, CONSORTUL ALINUTEI GORGHIU

ADEVARATA FATA A LUI LUCIAN ISAR CONSORTUL ALINUTEI GORGHIU,DAT AFARA DE FUNCTIA DE VICEPRESEDINTE AL BANCPOST,DUPA CE GUVERNATORUL BNR,MUGUR ISARESCU L-A DAT AFARA IN URMA ATACULUI SPECULATIV ASUPRA LEULUI IN SEPTEMBRIE 2008!,DE AICI SI URA ACESTUI INDIVID PE NUME ISAR IMPOTRIVA LUI MUGUR ISARESCU!

Cine este Lucian Isar

In prezent, Lucian Isar nu mai poate ocupa nicio functie de presedinte sau vicepresedinte de banca, dupa ce, in anul 2008, acesta ar fi lansat un atac speculativ asupra leului, iar asta a atras aversiunea guvernatorului BNR, Mugur Isarescu.

Economistul și bancherul Lucian Isar s-a lansat de ceva vreme într-o serie de articole prin care pune în discuție transparența BNR și a șefului acesteia, Mugur Isărescu.

Ultima dintre postări de pe blogul personal induce în spațiul public ipoteza cum că guvernatorul Băncii Centrale este îndreptățit la cea mai mare pensie din București.

Isar citează un articol din Raportul anual al BNR care stipulează că, “în baza contractului colectiv de muncă, BNR plăteşte la pensionare o indemnizaţie de pensionare care este calculată în funcţie de salariul de la data pensionarii”.

Creşterea fondului de salariu cu 17 milioane de lei în 2013, când BNR se afla pe minus, se califică drept o formă de bonus chiar dacă nu de performanţă remarcabilă, susține Isar.

“Nu avem un răspuns privind veniturile lunare ale Guvernatorului Isărescu, deşi insist că acestea ajung la 40 mii euro pe lună. S-a încercat o fentă prin aruncarea în spaţiul public a unui salariu “nivelul din grilă” şi uneia din indemnizaţii.

Ştim că Isărescu se califică la bonus de performanţă, dar Nu ştim cât din 28,4 milioane de euro au fost încasate de Isărescu în anii de criză. Ştim şi că Isărescu poate cumula pensia cu salariul”, a spus Isar.

Acesta a declarat în urmă cu câteva zile că Isărescu câștigă lunar 40.000 de euro, ce reprezintă un cumul de venituri precum salariul, pensia, indemnizații, bonusuri etc.

Guvernatorul a spus într-o conferință că salariul său sare cu puțin peste 13.000 de euro pe lună, iar consilierul acestuia, Adrian Vasilescu, a dezvăluit că venitul lui Mugur Isărescu este de 15.000-16.000 de euro pe lună, sumă ce reprezintă întregul câştig anual împărţit la 12 luni.

Referitor la pensia guvernatorului Isărescu, Isar scrie că ştim următoarele: – Isărescu este pensionat prin efectul legii

– Pensionarea a avut loc cândva prin iunie 2014

– Decalarea validării în Parlament, pe 16 iunie 2014, deşi mandatul se termina în octombrie 2014, are legătură cu decizia de pensionare şi presiunea exercitată de Isărescu asupra liderilor politici din acel moment

– Nu ştim încă pe cine să credem dacă a depus sau nu dosarul de pensionare la Casa de pensii, fiind complet atipic ca Isărescu să constituie iar o excepţie de la o lege clară

– Sigur Nu a donat pensia, prin urmare, fiind un drept constituţional câştigat, poate să ceară suma retroactiv de la statul român

– Consiliul de Administraţie al BNR, prezidat de Guvernatorul Isărescu (ia indemnizaţie pentru asta), a aprobat creşterea fondului de salarii BNR în 2013 cu 17 milioane Ron, deşi BNR a fost pe pierdere în anul respectiv, în vederea pensionarii din 2014 a lui Isărescu

– Înţelegerea mişcării din 2013 Nu vine doar din cunoaşterea tehnicilor clasice de creştere a veniturilor înainte de pensionare, ci şi din paragraful următor regăsit la pagină 190, Raport Anual BNR 2010 (cu copy paste inserat şi în următoarele rapoarte anuale):

“În baza contractului colectiv de muncă BNR plăteşte la pensionare o indemnizaţie de pensionare care este calculată în funcţie de salariul de la data pensionarii”.

Adunând aceste elemente, Isărescu este îndreptăţit la cea mai mare pensie din Bucureşti?, s-a întrebat la final Lucian Isar.

Lucian Isar, 38 de ani, nominalizat de premierul desemnat Victor Ponta să ocupe „o poziţie de ministru delegat pentru mediul de afaceri” a fost unul dintre cei mai tineri bancheri care au ocupat o poziţie de top în sistemul bancar local, dar a fost expulzat de către BNR în urma atacului speculativ asupra leului din septembrie 2008.

Isar ocupa în acel moment poziţia de vicepreşedinte al Bancpost, fiind responsabil cu operaţiuni de Trezorerie.

În urma atacului speculativ de la începutul crizei, 2 bancheri au fost expulzaţi din sistem: Lucian Isar, de la Bancpost, şi Bogdan Mihoc, de la UniCredit.

Ei au fost acuzaţi de BNR că au încălcat regulile jocului atunci când Banca Naţională a fost pusă sub o presiune extraordinară să apere leul. Lor li s-a pus „în spate” creşterea exponenţială a dobânzilor la lei, care a dus la o fractură pe piaţa monetară.

Bancpost a încercat atunci să-l protejeze pe Isar şi i-a schimbat funcţia, scoţându-l de la Trezorerie, decizie care nu a fost suficientă.

În urma mai multor discuţii, Isar a părăsit sistemul bancar, la fel ca şi Mihoc.

În ultimii ani, Isar, în calitate de analist, a fost unul dintre principalii critici ai politicii BNR. Ironia face ca acum, Isar să împartă masa de la Palatul Victoria cu Florin Georgescu, primviceguvernator al BNR, propus să preia ministrul de Finanţe, care în cadrul Băncii Naţionale are ca responsabilitate supravegherea bancară şi care l-a chemat la raport pe Isar atunci când a fost vorba de atacul speculativ.

Isar este olimpic la matematică şi era considerat unul dintre cei mai buni trezorieri de pe piaţă

Fost ministru delegat pentru Mediul de Afaceri în Guvernul Ponta, Isar a ocupat, din 2006, funcţiile de vicepreşedinte şi Head of Trading Unit la Citibank, apoi pe cele de director executiv al Departamentului de Pieţe Globale al Bancpost, dar şi de membru al Comitetului Executiv al aceleaşi bănci, iar apoi, vicepreşedinte până în noiembrie 2008.

După o licenţă în Finanţe şi Bănci la ASE, obţinută în 1999, a urmat între 1999 şi 2004 cursuri în Politică Monetară la Şcoala Doctorală de Finanţe şi Bănci ASE. Isar a urmat apoi cursurile programului de Master Matematica Finanţelor, organizat de St.Catherine College, Universitatea Oxford.

Lucian Isar este audiat, miercuri dimineaţa, de procurori la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Soţul preşedintei PNL Alina Gorghiu nu a dorit să facă nicio declaraţie. Reporterii areditaţi la DNA au informat că, cel mai probabil, Isar a fost chemat să ofere informaţii într-un dosar care vizează perioada când acesta a avut funcţie de ministru în Guvernul Ponta. Isar a mai fost şi consilier al lui Stelian Tănase, în 2015. Fostul ministru nu a făcut nicio declaraţie la intrarea în sediul DNA.

Fostul premier Victor Ponta a reacţionat după ce Lucian Isar a fost audiat la DNA. Fostul şef al Executivului a povestit, pe pagina de Facebook, cum a primit o informare, în mandatul de premier, privind o tentativă clară de corupţie din partea unui ministru, referindu-se la Isar, care ar fi cerut avantaje personale de la un mare investitor în schimbul sprijinului pentru implementarea unui proiect important.

„Nu cunosc in mod evident motivele chemarii de azi la DNA / pot insa sa spun ca in aproape 4 ani de Prim Ministru a fost o singura ocazie in care am primit direct informare de la institutiile specializate ale statului despre o tentativa clara de coruptie din partea unui ministru – Lucian Isar (care a cerut avantaje personale de la un mare investitor american in schimbul sprijinului pentru implementarea unui proiect important in Romania)! Atunci i-am spus imediat si lui Crin Antonescu de situatie si a inteles – in cateva ore l-am inlocuit pe Isar cu Mihai Voicu / probabil ca cei care m-au informat pe mine au sesizat si DNA . Din pacate exista si astfel de oameni”, a scris Ponta.

România TV a informat că Isar este audiat în calitate de martor. Acesta nu a făcut nicio declaraţie la intrarea în sediul DNA. Isar s-a prezentat în faţa procurorilor în jurul orei 8.15.

Conform corespondentului B1 TV, dosarul în care este audiat Isar ar putea avea legătură cu activitatea acestuia din perioada în care a ocupat funcţia de Ministru delegat pentru Mediul de Afaceri în Guvernul Ponta (2012).

În iulie 2015 Isar a fost numit consilierul șefului TVR de la acea vreme, Stelian Tănase.

https://octavpelin.wordpress.com