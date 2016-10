Primăria Râmnicului va aloca 366.000 euro pentru construcţia unui canal colector ape pluviale str. Arinilor – râu Olăneşti

În cursul acestei săptămâni, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea va aproba studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Canal colector ape pluviale str. Arinilor – râu Olăneşti”, la valoarea totală de 1,65 milioane de lei cu TVA, respectiv 366.000 euro cu TVA. În prezent, zona se confruntă cu probleme în ceea ce priveşte evacuarea apelor pluviale care cauzează inundaţii determinate de faptul că de pe strada Prunului, aflată în pantă, se formează o viroagă de torenţi naturali, care colectează apele pluviale din zonă. Această viroagă are panta de scurgere spre strada Arinilor unde apa se opreşte în rigola stradală şi pe proprietăţile cetăţenilor, din acest motiv locuitorii din zonă, ale căror proprietăţi sunt inundate, au solicitat rezolvarea situaţiei. În alegerea soluţiei tehnico-economice, s-a tinut cont de ridicările topografice si studiile geotehnice elaborate si resursele materiale locale. Scenariul recomandat de către elaborator, este varianta II – proiectarea unui canal colector deschis din dale de beton turnate monolit intre strada Prunului si strada Arinilor, care va fi amplasat pe domeniul public , bazin de retentie ape pluviale pe strada Arinilor si descarcarea apelor printr-un canal colector deschis in râul Olanesti. Avantajele scenariului recomandat, varianta II, sunt: termenul de execuţie al lucrărilor este mai mic decât pentru varianta I; lucrările intre străzile Prunului si Arinilor nu vor afecta terenurile proprietate privata, riverane canalului colector; reinstaurarea echilibrului eco-hidrologic din zona prin consolidarea malurilor. Potrivit raportului Primăriei Râmnicului, apele pluviale de pe strada Prunului vor fi preluate din rigola existenta pe aceasta strada si dirijate către strada Arinilor, cu ajutorul unui canal colector ce va fi prevăzut cu urmatoarele constructii: canal colector de preluare a apelor de pe strada Prunului cu dimensiunile L=43 m, l=80cm, h=60cm; bazin de curatare aluviuni – amplasat pe canalul colector de preluare si prevăzut cu gratar de reţinere (bazinul are rolul de a retine aluviunile transportate de apa de pe strada Prunului); canal colector si de transport a apelor pluviale intre strada Prunului si strada Arinilor cu dimensiunile L=90 m, 1 = 1,40m, hmed = l,5m (având in vedere panta canalului intre cele doua străzi acesta va fi prevăzut cu cascade, deversor si prag cu dinţi disipatori); în zona carosabila a străzii Arinilor apele din canalul colector vor fi preluate de un bazin de retentie (constructie ce se va executa sub subrafata carosabila a străzii) prin intermediul unui cămin si o galerie de acces; apele pluviale vor fi descarcate din bazin, in canalul de colectare propus intre strada Arinilor si râul Olanesti (canalul colector din aceasta zona va avea dimensiunile L=130,00m, 1=1,40m, hmed = l,5 m si va deversa apele prin intermediul unei guri de deversare in râul Olăneşti). Pentru asigurarea unor condiţii de siguranţa in zona străzii Arinilor, canalul colector va fi prevăzut cu balustrada metalica pentru protectie. Execuţia acestui canal se va efectua pe terenuri din domeniul public al municipiului.