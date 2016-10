Ce anchetează DNA Pitești la Administrația Bazinală de Apă Olt???

Zilele trecute, DNA Pitești a solicitat conducerii Administrației Bazinale de Apă Olt documente financiar-contabile din anul 2004 și până în prezent. Directorul Ion Stoenescu și-a desemnat cumnata să copieze actele și să le trimită procurorilor. Acum, omul nu poate fi criticat pentru decizia sa pentru că e cunoscut că Apele Române e de fapt o familie extinsa: angajații și șefii sunt frați, surori, copii, părinți, cumnați, verișori, nepoți. Faza de urmărire penală este una nepublică prin urmare nu am putut afla ce anume documente au fost solicitate și nici ce urmăresc procurorii să afle dar ce putem face pentru cititorii noștri este să punem cap la cap informațiile obținute de la povestitorii care au acceptat să discute sub protectia anonimatului cu jurnalistii CURENTUL și să obținem o frumoasă poveste: „A fost o data ca niciodata, de prin 2004 incoace… Inca de pe atunci, echipele care s-au succedat la conducerea ABA OLT, s-au gandit cum sa faca bani, nu din piatra seaca, ci din ce aveau la dispozitie, adica APA. Prima afacere banoasa a reprezentat-o achizitia de utilaje terasiere, buldozere, escavatoare, printr-o „renumita” firma din domeniu si anume: SC PODIUM SRL – Olanesti. Si pentru ca, banii nu aduc fericirea, ci doar o intretin, directorii de la aceea vreme: BONCAN TOMA, STOENESCU ION, DOBRINESCU LENUTA, au deschis larg fermoarul portmoneului, fara sa analizeze in mod real si alte oferte, astfel incat, utilajele respective au costat cu mult mai mult decat pretul lor normal. A interesat pe cineva (Audit intern, ANAR, Minister…) acest „mic amanunt”? NU! În 2007-2008, noul trio directorial, SINDILARU TUDOR si pentru „continuitate”, STOENESCU ION si DOBRINESCU LENUTA, a angajat lucrari de extindere (supraetajare) a sediului ABA OLT cu firma SC CONEXVIL SA – Rm. Valcea. Pretul? Nu conteaza! Sa fie cat mai mare si incapator pentru toata lumea, la lucrari cat mai putine. Ce conteaza douazeci miliarde lei vechi? A interesat pe cineva (Audit, ANAR, Minister…) acest „mic amanunt”? NU!

În anul 2011, o noua triada la conducere :BARABAS Laszlo, STOENESCU Ion si DOBRINESCU Lenuta, tot pentru continuitate. In acelasi an si in anul 2012, ABA OLT, a incheiat in dispretul legii doua contracte de asistenta juridica cu C.A. MANEA CITU NICUTA (nr. 168/26.09.2011, in valoare de 2,54 miliarde lei vechi fara TVA si 15/05.03.2012, in valoare de 3,8 miliarde lei vechi fara TVA, (vezi foto), desi la sediul institutiei functiona un compartiment juridic cu 3 juriste, inca 2 juriste angajate la alte compartimente si inca 4 juriste angajate la SGA-urile din teritoriu. Prezenta la procese, in numele CA MANEA CITU NICUTA, a fost efectuata in cea mai mare parte de juristele ABA OLT, iar procentul dse reusita nu a depasit 50%. A interesat pe cineva (Audit, ANAR, Minister) acest „mic amanunt”? NU! În anul 2014. Alti conducatori, aceleasi obiceiuri (traditii umede) : NISTOR Emilian, BONCAN Toma si „sefa de ceremonii” DOBRINESCU Lenuta. Inundatiile din vara anului 2014 n-au adus nu numai nenorociri in judetul Valcea, ci au reprezentat si o oportunitate pentru ingrasarea portofelelor. Lucrarile de combatere a efectelor inundatiilor, desi s-au efectuat cu terti, au scos din visteria ABA OLT, bonuri de motorina in valoare de peste 1 miliard lei vechi, pe care magazionerul, STUPARU Constantin, nu le poate justifica. De altfel, nici nu este de mirare, gandindu-ne la tot haosul intentionat existent in magazie. STUPARU Constantin a mai fost cercetat administrativ si in anii anteriori pentru lipsuri din gestiune. Cu toate acestea, a ramas magazioner! A interesat pe cineva (Audit Intern, ANAR, Minister) acest „mic amanunt” ? NU!

Anul 2015 aduce „noi clarvazatori” la carma ABA OLT: STOENESCU Ion, BONCAN Toma si nelipsita din peisajul banesc: DOBRINESCU Lenuta. Observam cum functioneaza de-a lungul anilor, rotirea cadrelor. In luna februarie, AN „APELE ROMANE”, prin trei doamne auditoare a efectuat un control la ABA OLT, finalizat cu raportul nr. 3822/25.02.2015 (anexat la sfarsitul articolului). In raport au fost semnalate numeroase si importante nereguli, in urma carora nu s-a luat niciun fel de masura, sau daca s-au luat, aceea a fost doar una: SIMA Madalina a platit contravaloarea motorinei folosita nejustificat pentru o deplasare cu auto al ABA OLT, desi pentru folosirea nejustificata a bunurilor apartinand institutiei, CCM prevede incetarea contractului de munca. Si nu era prima data cand se intampla acel lucru: a mai folosit masina institutiei si in alte randuri, la ore cel putin ciudate (20.00-21.00) in lunile august si septembrie 2014, verificabil in registrul de la dispecerat. Controlul, asa cum se poate citi in raport, a scos in evidenta nereguli si la interventiile din zonele calamitate, in urma inundatiilor din comuna Vaideeni, judetul Valcea. Verificarea atenta a documentelor de transport ale firmei prestatoare (foi de parcurs, date, cantitati, distante), precum si a celor de achizitie a 6857.1 tone de piatra livrate ABA OLT, ae scoate la iveala un furt de peste 600.000 RON, confirmat de legalitate si regularitate si avizat de CFP, in vederea efectuarii platii de catre ABA OLT. O fi vreo legatura cu bonurile de motorina lipsa din gestiunea lui STUPARU Constantin? Achizitia de obiecte cu stricta folosinta personala si favorabila numai pentru anumite persoane, uneori in mod repetat (aparate de masaj, ceasuri, aparate de telefonie mobila, tablete, televizoare…), a fost si este un sport favorit de catre cei din ABA OLT.

Raportul 3822/25.02.2015, a ramas bineinteles nefructificat in sertarul directorului de resurse umane de la ANAR, ADAM Relu, mai mult de sase luni, astfel incat, mai multe fapte mentionate in respectivul raport sa nu mai poata fi cercetate administrativ.

Sunt de remarcat cateva lucruri:

ADAM Relu a fost reprezenantul ANAR in Comitetul de Directie al ABA OLT, din 2014 pana in primavara acestui an. ADAM Relu este cel care a avizat toate maririle de salarii ale mult apreciatei, TOSU Corina, fiica „regretatului” SINDILARU Tudor. Doamna Anisoara STANCULESCU, membra comisiei care a intocmit raportul 3822/25.02.2015, a fost indepartata din functia de consilier din cadrul ANAR, pentru ca a indraznit sa-l deranjeze pe directorul cu ochii verzi, ADAM Relu. TOSU Corina, este numita in anul 2016, sef serviciu Resurse Umane, la ABA OLT, cu ajutorul prietenului cu ochi verzi ADAM Relu. Directorul ADAM Relu, este aceeasu persoana care s-a ocupat si de angajarea sotiei si a nepoatei fostului secretar de stat de la Ministerul Mediului: JUGAN Iulian, la AN „APELE ROMANE” sau la institutii subordonate ei, precum si a fratelui vitreg al prietenei TOSU Corina, ERDELI Lucian, la SGA BUCURESTI.

De cativa ani s-au facut mai multe trasformari de posturi, de obicei din muncitor in post cu studii superioare, cel putin discutabile, de care au beneficiat, printre altii: GHEORGHE Diana, DUMITRESCU Alina, DUTICA Liliana Maria, POPESCU Claudiu, DONTU Ivona Maria, DINESCU Cristina, NITU Nicoleta si multi, multi altii.

Ca orice institutie care se respecta, ABA OLT, este o mare familie. De fapt, mai multe familii, sau mai bine zis, mai multe FAMIGLII: el o aduce pe ea, ea isi aduce sora, sora isi aduce nepotul. s.a.m.d. Exemplele nu lipsesc:

famiglia SIMA Daniela(sef birou Achizitii)-DINESCU Cristina-sora, SIMA Madalina-nepoata, STOICA Camelia-nepoata; famiglia GEORGESCU Cornel (sef serviciu Administrativ)-DONTU Ivona-0fiica, GEORGESCU FELICIA-sotie, DANES Florian-var si pe drum DONTU Nicolae-ginere; famiglia MADAM Ion(sofer) – MADAM Maria-sotie, MADAM Madalin-fiu.

In ultimii ani, angajatii ABA OLT, au dovedit o mare sete de cunoastere si o dorinta enorma de perfectionare cu totul si cu totul iesita din comun, manifestate in special la cadrele cu studii medii, toate trecute prin facultatea unde preda tovarasul BONCAN Toma. Ca urmare a zelului depus TUDORAN Georgeta, din femeie de serviciu a devenit inginer topo, SIMA Madalina, din secretara a devenit hidrolog, POPESCU Claudiu din contabil,a devenit inginer, NITU Nicoleta din barman, a devenit inginer si se pregateste intens DONTU nicolae (sotul lui DONTU Ivona Maria), care din politist comunitar va deveni…ati ghicit, inginer, acesta din urma vizand postul renumitului socru, in persoana lui GEORGESCU Cornel, DUMITRESCU Alina, care din secretara va deveni inginer, TRASCA Alin, care din sofer, va deveni inginer, CIUPERCA Mihai, care din sofer va deveni inginer. Admirabil. Poate ar fi de verificat macar tezele de licente ale acestora ca doar vedem ce plagiate se practica la case mai mari.

A interesat pe cineva (Audit intern, ANAR, Minister…) aceste „mici amanunte”? NU!

Cele prezentate mai sus, reprezinta o mica parte din mlastina moral-administrativa-economica, descrisa jurnalistilor CURENTUL, in care se gaseste ABA OLT, cu largul sprijin al eminentei cenusii de la ANAR, ADAM Relu, aflat in directa colaborare cu toate conducerile care s-au succedat in ultimii ani la aceasta ADMINISTRATIE BAZINALA DE APA. Oamenii se intreaba daca s-a nascut acela care sa aiba suficienta determinare pentru a stopa sirul infinit de abuzuri de tot felul la ABA OLT si nu numai acolo, dupa cum vom vedea in numerele viitoare. Un lucru e clar: ministrul Mediului, Cristiana Palmer nu are această determinare sau capacitate. Ori nu intelege nimic din ceea ce o inconjoara, ori intelege dar nu-i pasa. Doar pleaca in noiembrie inapoi in SUA unde altfel functioneaza administratia si unde, niciodata, o persoana aeriana ca ea nu va prinde o functie de ministru.

Sursa: curentul.info