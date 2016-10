Eugen Neaţă, fost șef al Poliției Vâlcea, s-a înscris în PSD

Eugen Neaţă, fost inspector şef al IPJ Vâlcea, a ales să se înscrie joi în organizaţia judeţeană a PSD, după ce alţi doi comandanţi ai poliţiei vâlcene, Nicolae Sărdărescu şi Florian Marin, au intrat, la începutul acestui an, în rândurile social-democraţilor. „Nu pot spune dacă înscrierea mea are vreo legătură cu lista pentru parlamentare, dar pot spune că am fost de multe ori invitat să intru în politică şi mereu am zis că nu este timpul. Da, m-am decis şi voi activa în rândul PSD. Stânga este o opţiune în contextul în care meseria în care am lucrat se poate defini ca una care are directă legătură cu latura socială, în contact direct cu oamenii”, a precizat joi, pentru Agerpres, fostul şef al poliţiei vâlcene.

Eugen Neaţă a fost inspector al IPJ Vâlcea în perioada octombrie 2009 – mai 2010 şi adjunct al inspectorului-şef al IPJ Vâlcea în perioada mai 2010-mai 2011, după care s-a aflat în conducerea Poliţiei Municipale Râmnicu Vâlcea.

Florian Marin, fost şef al IP, a intrat în PSD în primăvara acestui an şi în prezent este consilier al liderului organizaţiei judeţene a partidului, Constantin Rădulescu.

Alt inspector şef al IPJ Vâlcea, Nicolae Sărdărescu, a intrat în primăvară în PSD şi a câştigat alegerile locale din Horezu, fiind în prezent primar al staţiunii vâlcene.

Sursa: http://www.ramnicuvalceaweek.ro/?p=26174