Primarul Robert Schell a lansat o dezbatere privind igienizarea şi amenajarea râului Lotru în dreptul oraşului Brezoi

Primarul din Brezoi, liberalul Robert Schell, a lansat pe Facebook o dezbatere privind un proiect de igienizare şi amenajare a falezei râului Lotru pe teritoriul oraşului. „Aş vrea să lansez o nouă dezbatere, dacă tot discutăm despre vaci şi câini. Majoritatea câinilor si a gunoaielor din oras si de pe malul Lotrului, provin de la maghernitele construite de ani de zile in zona cartierului de blocuri. Sunt aproape 4 hectare de teren ocupate de aceste constructii insalubre. Va propun sa daramam toate aceste constructii ilegale si sa construiasca primaria boxe de acelasi fel pentru toata lumea. Am castiga mult teren pe care-l putem folosi in diverse scopuri, dar cel mai important am reusi sa redam raul Lotru orasului si nu ar mai fi aceasta imagine deplorabila in acesata zona. Cu siguranta, vor fi multi contestatari, dar imaginati-va putin cum ar arata o faleza amenajata pe ambele maluri ale raului, cum ar fi sa putem face din nou baie in acest rau asa cum faceam acum 25-30 ani. Pana la rezolvarea problemei incalzirii in oras, fiecare apartament ar avea o boxa pe care sa o foloseasca strict pentru lemne, s-ar face noi locuri de parcare si zone de joaca pentru copii si ar disparea cu siguranta si mizeriile”, a precizat Robert Schell. Potrivit declaraţiilor edilului din Brezoi, în acest an vor fi finalizaţi primii doi kilometri de piste pentru biciclete. Se intenţionează printr-un proiect transformarea în zone de agrement a unor terenuri virane. Ambele investiţii pot dezvolta turismul în Brezoi, dar şi pe Valea Lotrului: „De asemenea, va fi un program de amenajare a unor terenuri virane care vor fi transformate în zone de agrement. Acest proiect este legat şi de cel cu pistele de biciclete care este deja început şi anul acesta vor fi finalizaţi primii 2 km de piste. Anul viitor, urmează să continuăm până la dezideratul nostru de 30 de km. Va fi greu de crezut că vom finaliza în 2017, dar cel puţin 10 km vor fi începuţi şi anul viitor. Cred eu că este o investiţie importantă care poate aduce câştig dezvoltării turismului nu numai în Brezoi, ci şi pe Valea Lotrului”. Primarul Robert Schell a mai declarat că, în prezent la Brezoi se lucrează la investiţii finanţate prin OG 28 – lucrări de apă şi canal, modernizări de străzi şi anveloparea blocurilor: „În principal, continuăm lucrările începute anul trecut. Avem câteva investiţii pe OG 28 care au mers mai greoi, dar se pare că acum se mişcă puţin mai bine, în sensul că au fost achitate lucrările restante. Sper că, până la sfârşitul anului să le finalizăm. Este vorba de o lucrare de apă şi canal în localitatea Brezoi care va încheia tot ce înseamnă infrastructură pe apă în Brezoi. Alimentarea cu apă la sate a fost finalizată la începutul anului. Străzile localităţii sunt în curs de modernizare o mare parte din ele. Lucrarea este realizată în proporţie de 50%. Cred că, până în primăvara viitoare, vor fi toate finalizate”.