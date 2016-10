La Stroeşti, primarul Toma Ciolacu a dat dispoziţie pentru demararea lucrărilor la alimentarea cu apă a satului Dianu

Primarul liberal al comunei Stroeşti, Toma Ciolacu, ne-a precizat că, în curând, vor începe lucrările de construcţie pentru realizarea alimentării cu apă a satului Dianu, singurul sat din comună care nu dispune de reţea de apă. „Am semnat contractul cu firma de construcţii, am dat dispoziţia de începere a lucrării şi aşteptăm demararea efectivă a lucrării. Pe de altă parte, vreau să vă spun că am amenajat 6 locuri de parcare în punctul «La Stadion» pentru autovehiculele primăriei şi am construit o toaletă modernă în interiorul clădirii Căminului Cultural din satul Stroeşti”, a declarat primarul din Stroeşti, Toma Ciolacu. Primăria a primit de curând finanţare pe OG nr. 28 pentru investiţia pe fonduri europene „Staţie de pompare şi aducţiune a apei din satul Stroeşti în satul Dianu şi extindere a reţelei de apă potabilă în cătunele Udveşti şi Păuneşti”. „Am aprobat în Consiliul Local Stroeşti realizarea din bugetul local a 1,2 km de rigole betonate pe mai multe străzi din localitate. Pe de altă parte, am montat de probă 10 lămpi pe LED pentru iluminat public şi, în limita posibilităţilor, vom extinde iluminatul pe acest sistem. S-a făcut recepţia la terminarea lucrărilor la proiectul «Alunecare de teren pe DC 132 Stoeşti-Dianu»”, a mai spus primarul comunei Stroeşti, Toma Ciolacu. Comuna are două alunecări vechi din 2014, care au fost prinse pe Ordonanţa de Guvern, dar fără finanţare, una la Codreanu, pe DC 131 Stroeşti-Obroceşti şi una în satul Dianu, pe DC 132, în punctul Păuneşti. Pe lângă cele două alunecări de teren, localitatea mai are încă două poduri afectate în urma inundaţiilor din luna iunie 2016. „Cea mai mare speranţă ne-o punem în GAL-ul de la Horezu, în fondurile europene pe care putem să le accesăm prin intermediul acestuia. Şi în mandatul trecut, cele mai multe investiţii s-au făcut cu fonduri europene, prin GAL-ul de la Horezu. În calitate de primar sunt dezamăgit şi de Consiliul Judeţean, şi de Prefectură, şi de Guvern. Avem un Guvern care a stat degeaba timp de un an, nu a făcut nimic. Sunt convins că voi reuşi să fac multe lucruri pentru localitate, cu ideea asta am şi candidat. Am şi spus că, dacă nu voi reuşi să realizez cel puţin 50% din ce mi-am propus, voi pleca acasă. Toţi banii pe care vom reuşi să-i atragem, împreună cu Consiliul Local îi vom direcţiona către infrastructura rutieră, pentru că alimentare cu apă avem, canalizarea este prinsă pe masterplanul judeţului, dar la capitolul drumuri stăm foarte prost”, a mai subliniat primarul comunei Stroeşti.

(Petre Coman)