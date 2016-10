Primarul din Budești, Ionel Vlădulescu, va finaliza lucrările la infrastructura distrusă de inundaţii şi viituri

În primăvara şi vara acestui an, în mai multe zone din comuna Budeşti s-au produs viituri şi inundaţii puternice. Imediat după alegerile locale, primarul comunei Budeşti, Ionel Vlădulescu, a căutat soluţii pentru ca, în viitor, gospodăriile oamenilor să nu mai fie afectate. Primarul comunei s-a consultat cu specialiştii şi a decis să betoneze albia prin care, în urmă cu câteva luni, ploile abundente au distrus totul în cale: „Înaintea alegerilor locale de anul acesta, în urma ploilor abundente, mai multe zone din localitatea noastră au fost inundate. Una dintre acestea a fost Valea Racoviţa, unde acum executăm lucrări de amenajare, astfel încât să nu mai avem evenimente neplăcute, iar oamenii care locuiesc aici să aibă acces fără probleme în gospodăriile lor. Astă primăvară, cum spuneam, întreaga vale a fost inundată. Şi pârâul Sâmnicel a ieşit din matcă şi am avut mari probleme din această cauză. Atunci, foarte multe gospodării au fost afectate, drumuri şi nu numai. Continuăm aceste lucrări, facem apărări de maluri, îndiguiri, gabioane etc. Strada, în zona Vadova, va fi betonată. Până la iarnă, eu cred că vom finaliza aceste lucrări”. Primarul comunei Budeşti, Ionel Vlădulescu, ne-a anunţat că, în curând, va lansa procedurile de licitaţie pentru lucrările de modernizare şi asfaltare a patru drumuri din localitate. „În prezent, avem în lucru o asfaltare a unui drum din satul Bîrseşti şi o modernizare a Căminului Cultural din satul Ruda, finanţată de către Compania Naţională de Investiţii. De asemenea, vreau să precizez că în toată această perioadă s-au făcut reparaţii şi igienizări la toate şcolile din comună pentru începerea noului an şcolar în bune condiţii”, ne-a declarat primarul comunei Budeşti, Ionel Vlădulescu. Mai spunem că primarul din Budeşti are nevoie de fonduri pentru finalizarea proiectului de canalizare în zona industrială a localităţii. Banii din bugetul local sunt insuficienţi pentru aceste lucrări importante, astfel încât primarul caută sprijin la autorităţile centrale, pentru finalizarea proiectului.