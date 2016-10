Accidente şi infracţiuni rutiere în Mihăeşti, Bălceşti şi Băbeni din cauza consumului de alcool

La data de 15 octombrie a.c., în jurul orei 21:05, F. Marin, de 59 de ani, din comuna Mihăeşti, a condus un autoturism pe un drum comunal iar la efectuarea unui viraj la dreapta nu a acordat prioritate de trecere unui autoturism, intrând în coliziune cu acesta. În urma impactului, a rezultat vătămarea corporală uşoară a unui pasager în cel de-al doilea autovehicul. Conducătorii auto a fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind: F. Marin 0,92 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar celălalt conducător auto negativ. Cercetările sunt continuate de către poliţişti sub aspectul comiterii infracţiunilor de conducere a unui autovehicul sub influenţa alcoolului şi vătămare corporală din culpă. În noaptea de joi spre vineri, 13 spre 14 octombrie, în jurul orei 00:40, poliţiştii din cadrul Poliţiei oraşului Bălceşti au oprit pentru control un autovehicul, condus de M. Gheorghe, de 39 de ani, din localitate. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat. S-au întocmit documente sub aspectul săvârşirii infracţiunii. de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, prevăzută şi pedepsită de art. 336, alin. 1 din Codul Penal. Accident de circulație în orașul Băbeni din județul Vâlcea. P. Gheorghe de 20 de ani din Băbeni, aflat la volanul unui autoturism, a pierdut controlul mașinii și a intrat într-un gard. Polițiștii ajunși la fața locului au stabilit că șoferul nu avea permis de conducere. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcool test, rezultatul fiind 0,72 mg. alcool în aerul expirat. Șoferul băut s-a ales cu dosar penal pentru conducere pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere și alcool la volan.