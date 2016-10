STATUL POLIȚIENESC ÎN TOATĂ SPLENDOAREA! Generalul SRI, Dumitru Dumbravă: “Cea mai mare satisfacţie a mea este să arestez şi să trimit la puşcărie!“ 

Dumitru Dumbravă, născut în 1972, a absolvit Facultatea de Drept a Universității ”Al. I. Cuza” din Iași în 1996, a fost admis în magistratură și, ulterior, a lucrat în cadrul Serviciului Român de Informații, în prezent ocupând funcția de Director Direcția juridică a SRI. În 2014, a fost promovat la gradul de general de brigadă.

Dumitru Dumbravă susține cursuri de ”etică în intelligence” la Academia Națională de Informații.

STATUL POLITIENESC IN TOATA SPLENDOAREA

– Generalul SRI Dumitru Dumbrava recunoaste ca Serviciul coopereaza cu judecatorii: “In prezent ne mentinem interesul/atentia pana la solutionarea definitiva a fiecarei cauze… suntem angrenati alaturi de procurori, politisti, judecatori…” Generalul confirma ca SRI a inceput, recent, sa investigheze coruptia. Admirati galeria foto a intalnirilor dintre judecatorii de mandate si generalul SRI (Foto) Scris de Razvan SAVALIUC Institutii – Servicii Secrete Mai vreti explicatii despre faptul ca marile parchete ocolesc unele activitati cu adevarat de mare coruptie din Romania? De ce unii judecatori coopereaza cu procurorii si serviciile contrar legii si normelor europene? Un interviu acordat saptamana trecuta de generalul Dumitru Dumbrava (foto) seful Directiei Juridice a SRI, confirma “secretul lui Polichinelle” din Romania, si anume ca SRI s-a implicat nepermis de mult, peste lege, pe zona infractiunilor de coruptie, si ca, atentie, implicarea Serviciului a depasit faza de urmarire penala, mergand pana la urmarirea judecatorilor ori colaborarea cu acestia. Cand serviciile de informatii ajung sa creada ca ele sunt chemate sa instaureze legea, exista riscul major ca statul respectiv sa se transforme intrunul politienesc. Asa se intampla pe vremea Securitatii – cand Directia a VI-a de Cercetari penala a Directiei Securitatii Statului incalecase procuratura, militia si instantele de judecata. Si asta pentru ca serviciile de informatii – parte a puterii Executive – nu au voie sa se imixtioneze in activitatea puterii judecatoresti reprezentata exclusiv de judecatori. Recunoasterile de maxima gravitate ale generalului Dumitru Dumbrava explica pe deplin prezenta sa constanta din ultimii ani pe la toate evenimentele cu judecatorii cu functii de conducere din ICCJ si marile instante, precum si prezenta vestitului general SRI Florian Coldea in aceleasi medii. Ce cauta SRI pe relatia cu judecatorii? Ce cauta SRI pe relatia infractiunilor de coruptie, cand activitatea acestui serviciu este limitata prin lege la categoria infractiunilor ce tin de siguranta nationala? Exista o singura explicatie: aceea ca in timpul regimului lui Traian Basescu, asa cum presa a fost inclusa in randul vulnerabilitatilor la siguranta nationala (lucru de neconceput in orice tara democrata) asa si infractiunile de coruptie au fost interpretate pe langa lege ca fiind un atentat la siguranta nationala, iar SRI a fost lasat sa zburde, probabil gratie unei decizii CSAT nepublice, nu doar in relatia cu procurorii (care ar fi fost de inteles intrucat serviciile si procurorii sunt parte a puterii Executive), dar si in relatia cu judecatorii, care reprezinta puterea judecatoresca. Asa ca nu mai mira pe nimeni ca judecatori de prim rang se inchina in fata SRI, declara in proiectele lor de candidatura la inalte functii ca vor strange relatiile cu SRI, iar SRI (parte in dosarele in care se solicita mandate de interceptare pe siguranta nationala) a ajuns sa aiba intalniri regulate, de lucru, si chiar sa ii instruiasca pe judecatorii de mandate – activitati ce reies din multele fotografii postate pe siteul oficial al ICCJ. Toate acestea fara sa se mai fereasca de ochiul opiniei publice. page 1 / 9 Mai vreti explicatii despre faptul ca marile parchete ocolesc unele activitati cu adevarat de mare coruptie din Romania? De ce unii judecatori coopereaza cu procurorii si serviciile contrar legii si normelor europene? Un interviu acordat saptamana trecuta de generalul Dumitru Dumbrava (foto) seful Directiei Juridice a SRI, confirma “secretul lui Polichinelle” din Romania, si anume ca SRI s-a implicat nepermis de mult, peste lege, pe zona infractiunilor de coruptie, si ca, atentie, implicarea Serviciului a depasit faza de urmarire penala, mergand pana la urmarirea judecatorilor ori colaborarea cu acestia. Cand serviciile de informatii ajung sa creada ca ele sunt chemate sa instaureze legea, exista riscul major ca statul respectiv sa se transforme intrunul politienesc. Asa se intampla pe vremea Securitatii – cand Directia a VI-a de Cercetari penala a Directiei Securitatii Statului incalecase procuratura, militia si instantele de judecata. Si asta pentru ca serviciile de informatii – parte a puterii Executive – nu au voie sa se imixtioneze in activitatea puterii judecatoresti reprezentata exclusiv de judecatori. Recunoasterile de maxima gravitate ale generalului Dumitru Dumbrava explica pe deplin prezenta sa constanta din ultimii ani pe la toate evenimentele cu judecatorii cu functii de conducere din ICCJ si marile instante, precum si prezenta vestitului general SRI Florian Coldea in aceleasi medii. Ce cauta SRI pe relatia cu judecatorii? Ce cauta SRI pe relatia infractiunilor de coruptie, cand activitatea acestui serviciu este limitata prin lege la categoria infractiunilor ce tin de siguranta nationala? Exista o singura explicatie: aceea ca in timpul regimului lui Traian Basescu, asa cum presa a fost inclusa in randul vulnerabilitatilor la siguranta nationala (lucru de neconceput in orice tara democrata) asa si infractiunile de coruptie au fost interpretate pe langa lege ca fiind un atentat la siguranta nationala, iar SRI a fost lasat sa zburde, probabil gratie unei decizii CSAT nepublice, nu doar in relatia cu procurorii (care ar fi fost de inteles intrucat serviciile si procurorii sunt parte a puterii Executive), dar si in relatia cu judecatorii, care reprezinta puterea judecatoresca. Asa ca nu mai mira pe nimeni ca judecatori de prim rang se inchina in fata SRI, declara in proiectele lor de candidatura la inalte functii ca vor strange relatiile cu SRI, iar SRI (parte in dosarele in care se solicita mandate de interceptare pe siguranta nationala) a ajuns sa aiba intalniri regulate, de lucru, si chiar sa ii instruiasca pe judecatorii de mandate – activitati ce reies din multele fotografii postate pe siteul oficial al ICCJ. Toate acestea fara sa se mai fereasca de ochiul opiniei publice. Iata fragmente din interviul generalului SRI Dumitru Dumbrava acordat siteului juridice.ro, cu mentiunea ca la finalul articolului puteti viziona o galerie foto din care puteti observa cum generalul SRI Dumbrava ii instruieste pe unii judecatori de mandate, care solutioneaza dosare in care SRI este parte sau a operat interceptari si actiuni de filaj care constituie probatoriul din respectivele cauze: Saltul de la sustinerea activitatilor de urmarire penala la activitatea de judecata Dumitru Dumbrava: “Fenomenul coruptiei, ca amenintare la adresa securitatii nationale, a intrat relativ recent in portofoliul SRI. Incercam sa ne convingem ca este doar o etapa, determinata de persistenta acestui fenomen social si, mai ales, de consecintele grave pe care le genereaza, data fiind amploarea sa deosebita, cu forme variate si complexe manifestate la toate nivelurile societatii. Angajarea SRI in aceasta lupta, pana la urma, de asanare morala a societatii s-a facut ca structura de suport a autoritatilor judiciare cu atributii in materie si ma bucur ca, in prezent, nivelul de incredere si calitate a cooperarii a atins o cota de neimaginat intr-un trecut nu prea indepartat. Saltul evolutiei in acest demers a fost facut odata cu adoptarea unui concept integrat in combaterea coruptiei, focalizand secvential instrumentele investigative pe toata lungimea lantului trofic judiciar. Concret, daca in urma cu cativa ani consideram ca ne-am atins obiectivul odata cu sesizarea PNA, de exemplu, daca ulterior ne retrageam din campul tactic odata cu sesizarea instantei prin rechizitoriu, apreciind (naiv am putea spune acum) ca misiunea noastra a fost incheiata, in prezent ne mentinem interesul/atentia pana la solutionarea definitiva a fiecarei cauze. Aceasta maniera de lucru, in care suntem angrenati alaturi de procurori, politisti, judecatori, lucratori ai DGA ori ai altor structuri similare a scos la iveala punctual si aspecte care tin de coruptia sistemului judiciar, in limite care nu trebuie tolerate, dar nici exagerate. Important este, in opinia mea, ca sistemul judiciar isi dezvolta anticorpii necesari vindecarii acestei patologii. Sa nu uitam ca, inainte de orice, procurorii sunt cei care instrumenteaza diferitele fapte de coruptie savarsite de catre magistrati, iar niste judecatori ii condamna (…) page 2 / 9 Am vorbit putin inainte de o anumita patologie si incep uneori sa cred ca savarsirea unor fapte de coruptie este o boala care macina societatea romaneasca, dupa ce decimeaza constiintele unor oameni indeobste educati, absolventi de drept, care s-ar putea revendica unei elite. Da, ati amintit de rasaduri, excursii… Eu imi amintesc de un Ipad, telefoane mobile… Uneori este vorba despre functii inalte sau materiale de constructii – in functie de creativitatea mituitorului, miza aflata in joc si rezistenta magistratului supus unei astfel de presiuni. SRI acorda sprijin DNA, DIICOT si structurilor locale ale Ministerului Public, fie informativ, fie tehnic, sens in care suntem, pe buna dreptate, mentionati in acele comunicate. De aici si pana la a considera ca suntem cu ochii pe toti actorii sistemului judiciar e cale lunga si, oricum, este mai mult o perceptie care, este drept, poate avea si efecte disuasive. Realitatea este ca, in foarte putine cazuri de coruptie in sistemul judiciar, SRI pleaca de la un anumit magistrat corupt. Am spune mai degraba ca, aplecandu-ne asupra fenomenului, am determinat analitic cateva pattern-uri infractionale care apar ca niste anomalii in sistem. Acestea fac obiectul efortului nostru investigativ, iar schemele infractionale sunt apoi decriptate pas cu pas, identificand actorii si partiturile jucate de acestia, fie ca este vorba de politisti, de procurori, judecatori ?i, de ce nu, SRI-isti. Un lucru nu inceteaza sa ma uimeasca de fiecare data. Sunt momente in care toate ecranele televiziunilor de stiri se ingalbenesc de breaking-news-uri. Ei bine, pe acest fond, maladiv, hepatic, sunt unii care privesc si-si numara banii primiti drept mita, crezandu-se imuni la reactia autoritatilor. Vestea proasta pe care le-o dau este ca statul roman si-a dezvoltat sistemul imunitar, iar SRI este unul dintre anticorpii bine dezvoltati si echipati pentru insanatosirea societatii si eliminarea coruptiei. In alta ordine de idei, aceste comunicate trebuie privite ca o recunoastere a muncii desfasurate in tacere, cu profesionalism si dedicare de catre personalul Serviciului. Dat fiind ca situatiile in care un ofiter SRI poate sa vorbeasca despre ceea ce face pentru tara nu sunt multe, aceste comunicate reprezinta, in fapt, o minima recompensa pentru aceia care, ani la rand, isi dedica viata asigurarii linistii cetatenilor. (…) Capabilitatile SRI sunt extinse sau contrase atat cat permite cadrul normativ in vigoare. Sigur ca totdeauna este loc de imbunatatiri, atat timp cat creativitatea mereu surprinzatoare a infractorilor induce o dinamica alerta de imbunatatire a acelor pattern-uri de care am vorbit. Ultimele update-uri legislative survenite, de punere in aplicare a noilor Coduri, au condus la o aliniere a legislatiei specifice la standarde, inclusiv in materia garantiei si protectiei drepturilor omului, unanim acceptate la nivel comunitar, international in societati democratice consacrate. Operam cu instrumentele juridice puse la indemana de Legiuitor, sub control democratic, cu speranta ca, pe masura adaptarii societatii, in acord cu evolutiile tehnologice, vom avea la dispozitie si alte instrumente normative cu care deja opereaza agentii similare din UE. Din aceasta perspectiva, salutam initiativa Administratiei Prezidentiale care a inteles ca, in domeniul securitatii nationale, realitatile evolueaza intotdeauna mai rapid decat normele juridice si a decis sa se implice in procesul de reanalizare a pretinselor legi „Big Brother”, recent declarate neconstitutionale de catre Curte. Speram ca aceasta implicare va permite depasirea blocajului in care ne aflam in prezent. (…) Nu vreau sa fiu patetic. Ne stim prea bine pozitia in acest angrenaj al institutiilor de forta ale statului in care SRI este doar o piesa. Nu stim daca cea mai importanta, dar, in multe cazuri, esentiala pentru aceasta batalie cu fenomenul coruptiei. (…) Faptul ca in Romania nu am avut atentate teroriste, faptul ca nu avem evolutii ale crimei organizate spre fenomene violente intalnite in unele tari vecine se datoreaza muncii sutelor de ofiteri care, dupa o zi de munca, adorm cu sentimentul datoriei implinite. Uneori, dupa ce „zapeaza” intre talk-show-urile tarzii, unde activitatea lor e denigrata, criticata ori blamata de specialisti care emit judecati de valoare fara sa aiba in fapt niciun instrument sau argument care sa le valideze judecatile.” Iata probele cooperarii SRI cu judecatorii in “statul de drept” numit Romania! Intalniri dintre generalul Dumbrava si judecatorii de mandate din Romania la marile instante, inclusiv la Tribunalul Bucuresti. Printre protagonisti: fosta vicepresedinta a ICCJ Rodica Aida Popa, si seful serviciului tehnic de ascultari al DNA Horatius Baias (alta parte in dosarele judecartorilor), precum si numerosi judecatori de mandate de la curtile de apel din tara! SRI ii scoleste pe judecatorii de mandate, in dosarele carora SRI e parte! Atentie! Din circa 4000 de solicitari/an de mandate din partea SRI, judecatorii ICCJ nu au respins niciodata vreo asemenea solicitare, indiferent daca vizati erau politicieni, jurnalisti, ministri, magistrati… Va mai mirati de ce? (luju.ro)