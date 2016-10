DEZVĂLUIRI INCENDIARE despre JAFUL DE LA CET GOVORA! Dan Șova, VINOVAT sută la sută! Mihai Bălan, forțat de fostul președinte al CJ Vâlcea, Ion Cîlea, să încheie contractele cu casa de avocatură!

Dan Șova a fost trimis în judecată de procurorii DNA . Iată acuzațiile procurorilor anticorupție și faptele pe care se bazează:

”În a doua jumătate a anului 2011 inculpatul Șova Dan-Coman, la vremea respectivă senator în Parlamentul României a hotărât să își mărească patrimoniul prin obținerea unor sume de bani în mod ilicit. În acest sens, inculpatul Șova Dan-Coman a hotărât să folosească un mechanism infracțional bazat pe sistemul relațional pe care îl dezvoltase în trecut, din poziția de avocat și ulterior de senator, la nivelul mai multor case de avocatură și la nivelul mai multor instituții publice sau aflate în subordinea unor instituții publice.

În continuare, în perioada octombrie – noiembrie 2011 inculpatul a întreprins demersuri concrete și energice în scopul realizării rezoluției infracționale luate.

În esență, planul infracțional al inculpatului prevedea încheierea unui contract de asistență juridică de tip abonament lunar între o instituție cu capital de stat și o casă de avocatură la nivelul cărora inculpatul avea influență, iar ulterior, o parte din sumele decontate în baza respectivului contract să-i revină acestuia.

În acest proces decizional, în legătură cu alegerea instituției, inculpatul Șova Dan-Coman s-a oprit asupra societății cu capital integral de stat CET Govora (Centrala Electrică de Termoficare Govora), unde la vremea respectivă director general era inculpatul Bălan Mihai, persoană aflată în sfera sa relațională. Şova Dan-Coman şi Bălan Mihai au dezvoltat în trecut relaţii cointeresate din perioada în care SCA „Şova şi Asociaţii” a reprezentat CET Govora în mai multe litigii în intervalul 2004 – 2009. Ulterior anului 2009, CET Govora a continuat colaborarea cu SCA „Enescu Panai Pop şi Asociaţii” societate controlată de inculpatul Şova Dan-Coman.

Cu privire la casa de avocatură ce urma să fie interpusă în schema infracțională, inculpatul Șova Dan-Coman a ales mai întâi societatea civilă de avocați „Enescu Panai Pop şi Asociaţii”, continuatoarea în drepturi a „Şova şi Asociaţii”, societate care mai avusese încheiate în trecut contracte de asistență juridică cu CET Govora.

Avocatul coordonator al SCA „Enescu Panai Pop şi Asociaţii” era martorul Cernov Radu-Ștefan însă, în realitate inculpatul Șova Dan-Coman dicta comportamentul economic și profesional al acestei case de avocatură în sensul că, inculpatul putea decide singur dacă și când trebuia încheiat un anumit contract. Inculpatul Șova Dan-Coman și asistenta sa, martora Ciurcu Simona erau

singurele persoane care aveau împuternicire pentru conturile bancare ale SCA „Enescu Panai Pop şi Asociaţii”. Prin urmare, pentru inculpatul Șova Dan-Coman era necesar și suficient să îl determine pe inculpatul Bălan Mihai în vederea încheierii contractului pentru a se asigura că obține folosul material dorit.

În acest sens, în perioada octombrie – noiembrie 2011 inculpatul Șova Dan-Coman s-a întâlnit în două rânduri cu inculpatul Bălan Mihai. Întâlnire dintre cei doi inculpați au avut loc în pe raza municipiului București la invitația inculpatului Șova Dan-Coman și au fost axate exclusiv pe subiectul privind încheierea unor contracte de asistență juridică de către CET Govora cu casa SCA „Enescu Panai Pop şi Asociaţii”. În acele împrejurări inculpatul Șova Dan-Coman i-a cerut în mod imperios în mai multe rânduri inculpatului Mihai Bălan ca CET Govora să încheie contracte de asistență juridică cu „SCA Enescu Panait Pop şi Asociaţii”.

Inculpatul Bălan Mihai a refuzat să încheie contracte de asistență juridică cu respectiva casă de avocatură motivat de faptul că la nivelul CET Govora se cunoștea că Șova Dan-Coman controlează societatea de avocați, condiții în care ar fi fost evident că încheierea unor asemenea contracte de asistență juridică ar fi urmărit interesul inculpatul Șova Dan-Coman și nu al CET Govora.

Declarația inculpatului Bălan Mihai în ceea ce privește aspectele relative la discuțiile purtate cu inculpatul Șova Dan-Coman în legătură cu încheierea contractelor de asistență juridică, în sensul că Șova Dan-Coman a urlat efectiv atunci când I s-a refuzat încheierea contractelor a relevat ascendentul acestuia față de inculpatul Bălan Mihai și disprețul față atribuțiile acestuia de serviciu.

Din depoziția martorei Bălan Denise, soția inculpatului Bălan Mihai care în această calitate a acceptat să fie audiată în cauză, s-a reținut că l-a însoțit pe inculpatul Bălan Mihai la cele două

întâlniri cu Șova Dan-Coman. În acele împrejurări martora a auzit efectiv când inculpatul Șova Dan-Coman a țipat și s-a manifestat agresiv la adresa inculpatului Bălan Mihai în contextul în care acesta a refuzat încheierea contractelor solicitate de inculpatul Șova Dan-Coman. Reticența manifestată de inculpatul Mihai Bălan pentru încheierea contractelor în discuție s-a datorat în

esență, așa cum rezultă și din declarația acestuia, faptului că la nivelul CET Govora se cunoștea că „SCA Enescu Panait Pop şi Asociaţii” este controlată în fapt de inculpatul Șova Dan-Coman condiții în care ar fi fost evident interesul personal al acestuia pentru încheierea contractului și implicit lipsa

interesului CET Govora.

Acest lucru evidențiază faptul că inculpatul Bălan Mihai a cunoscut caracterul inutil și prejudiciabil pentru CET Govora al viitoarelor contracte ce s-au încheiat întrucât pentru situația în care ar fi

fost altfel, adică pentru situația în care acesta ar fi avut credința că acele contracte ar fi fost necesare, nu ar fi avut motive în principiu să refuze încheierea lor chiar cu „SCA Enescu Panait

Pop şi Asociaţii”. Împrejurarea este elocventă pentru manifestarea laturii subiective a infracțiunii de abuz în serviciu reținută în sarcina inculpatului Bălan Mihai.

De asemenea, este absolut evident că inculpatul Bălan Mihai a acceptat existența unui interes personal al inculpatului Șova Dan-Coman pentru încheierea acelor contracte în condițiile unor

insistențe disperate ale acestuia în acest sens.

Așa cum s-a arătat, discuțiile cu directorul Bălan Mihai nu au decurs conform așteptărilor inculpatului Șova Dan-Coman, condiții în care acesta a trebuit să găsească și o altă modalitate de a-l convinge pe inculpatul Mihai Bălan să încheie contractele. Imediat, inculpatul Șova Dan-Coman a luat legătura cu numitul Câlea Ion (în prezent decedat), membru al aceluiași partid politic ca și inculpatul, președinte al Consiliului Județean Vâlcea, entitate prin care se exercitau drepturile și obligațiile ce decurgeau din calitatea de acționar unic la CET Govora al județului Vâlcea.

În discuțiile purtate, inculpatul Șova Dan-Coman i-a transmis numitului Câlea Ion solicitarea de a interveni pe lângă directorul CET Govora în vederea determinării acestuia pentru încheierea contractului în discuție avansând și varianta încheierii contractelor cu o altă casă de avocatură, anume, cu casa de avocatură Voinescu unde, de asemenea inculpatul Șova Dan-Coman avea influență. Această propunere a fost vehiculată de inculpat pentru a elimina opoziția inițială a inculpatului Bălan Mihai în legătură casa de avocatură ,,Enescu Panait Pop şi Asociaţii”.

Numitul Câlea Ion s-a întâlnit cu inculpatul Bălan Mihai și i-a transmis solicitarea lui Șova Dan-Coman inclusiv varianta încheierii contractului cu casa de avocatură Voinescu. S-a reținut că numitul Câlea Ion l-a rugat pe inculpatul Mihai Bălan să găsească o soluție la solicitarea lui Șova Dan-Coman cu privire la încheierea contractului respectiv în condițiile în care acesta exercita presiuni politici asupra sa relative la acel contract.

Din declarația martorei Bălan Denise s-a reținut de asemenea că, aceasta a auzit efectiv în perioada respectivă parțial o discuție telefonică purtată între soțul său, directorul CET Govora și Câlea Ion în care acesta din urmă făcea referire la contractul de asistență juridică dorit de Șova Dan-Coman în condițiile în care altfel s-ar fi continuat presiunile politici asupra sa (n.n. asupra lui Câlea Ion).

În cele din urmă, în perioada imediat următoare, cei doi inculpați s-au pus de acord cu privire la încheierea contractului de asistență juridică cu casa de avocatură Voinescu. Pentru ambii inculpați a fost o soluție de compromis alegerea și introducere în schema infracțională a casei de avocatură Voinescu, soluție care în final a condus la deconspirarea activității infracționale a celor doi odată cu denunțul formulat de soții Voinescu.

După ce a obținut acordul inculpatului Bălan Mihai pentru încheierea contractului în condițiile arătate, în perioada octombrie – noiembrie 2011 inculpatul Șova Dan-Coman s-a întâlnit cu Voinescu Veronica-Cristina, la vremea respectivă avocat asociat la SCA „Săvescu Voinescu şi Asociaţii” în prezent avocat asociat la SCA „Voinescu şi Asociaţii”. Cei doi se cunoşteau de mai mult

timp, denunţătoarea colaborând în trecut în calitate de avocat specializat în dreptul muncii cu SCA „Şova şi Asociaţii”.

În cadrul discuţiei Şova Dan-Coman i-a spus denunţătoarei că îi poate asigura societăţii sale de avocaţi, SCA „Săvescu Voinescu şi Asociaţii”, încheierea unui contract de asistenţă juridică cu o

societate din domeniul energiei şi anume cu CET Govora folosindu-se de influenţa pe care acesta o are la nivelul conducerii executive a societăţii respective, în concret, asupra directorului general, Bălan Mihai. Denunţătoarea cunoştea faptul că SCA „Şova şi Asociaţii” a avut încheiate contracte de asistenţă juridică cu CET Govora.

Şova Dan-Coman i-a precizat denunţătoarei că îi poate asigura încheierea unui contract de asistenţă juridică de tip abonament lunar, uzitat de regulă pentru un client ca CET Govora, iar valoarea contractului va fi în cuantum de 10.000 euro/lună. În schimbul acestui serviciu, Şova Dan-Coman a pretins de la denunţătoare suma de 5000 euro pentru fiecare lună pe

perioada executării contractului, adică jumătate din valoarea lunară a viitorului contract de asistenţă juridică ce urma să se încheie între CET Govora şi SCA „ Săvescu Voinescu şi Asociaţii”.

Denunţătoarea Voinescu Veronica-Cristina i-a spus inculpatului Şova Dan-Coman că este de acord cu propunerea făcută şi împreună au stability detalii înţelegerii şi modul de remitere a banilor. Astfel, Şova Dan-Coman i-a transmis denunţătoarei că vrea cei 5.000 euro cash, în fiecare lună, din sumele primite de la CET Govora în temeiul contractului de asistenţă juridică. Şova Dan-Coman i-a precizat denunţătoarei că banii trebuie să îi remită prin intermediul numitei Ciurcu Simona. Martora denunţătoare Voinescu Veronica-Cristina o cunoştea de mai mult timp pe martora Ciurcu Simona despre care ştia că este opersoană de încredere a lui Şova Dan-Coman şi că este office manager la „SCA Enescu Panait Pop şi Asociaţii”, continuatoarea „SCA Şova şi Asociaţii”.

Denunţătoarea Voinescu Veronica-Cristina a primit de la Şova Dan-Coman numărul de telefon al inculpatului Bălan Mihai pentru a-l contacta în vederea stabiliri formalităţilor privind încheierea contractului. Despre toate acestea denunţătoarea i-a spus soţului ei, martorul denunţător Voinescu Teodor, avocat de profesie, persoană care a fost de acord cu demersul infracţional al celor doi şi care s-a implicat direct în executarea rezoluţiei expuse.

La scurt timp, martora denunţătoare Voinescu Veronica-Cristina s-a întâlnit cu inculpatul Mihai Bălan şi s-au pus de acord în legătură cu încheierea contractului de asistenţă juridică în condiţiile stabilite de inculpatul Şova Dan-Coman. Trebuie precizat că inculpatul Șova Dan-Coman a hotărât cu martora denunțătoare inclusiv valoarea viitorului contract ce avea să se încheie.

Ulterior, în cursul lunii noiembrie 2011, inculpatul Bălan Mihai i-a transmis martorului Rada Dumitru, coordonatorul departamentului juridic al CET Govora, că instituţia trebuie să încheie un contract de asistenţă juridică cu SCA „Săvescu Voinescu şi Asociaţii”. Inculpatul Bălan Mihai l-a însărcinat pe martorul Rada Dumitru să ia legătura cu avocatul Voinescu Teodor pentru ca acesta să înainteze un model de contract.

După câteva zile SCA „Săvescu Voinescu şi Asociaţii” a înaintat către CET Govora modelul contractului de asistenţă juridică. Martorul Rada Dumitru, în calitate de coordonator al departamentului juridic al CET a precizat că nu se justifica în nici un fel încheierea unui contract de asistenţă juridică şi cu atât mai puţin un contract cu o valoare de 10.000 de euro/lună în condiţiile în care în cadrul CET Govora funcţionau la acea vreme 6 jurişti iar problematica dosarelor aflate în lucru nu impunea asistenţă din partea vreunei societăţi de avocaţi. Cu toate acestea martorul a făcut obiecţiuni doar în privinţa valorii prea oneroase a contractului şi a transmis societăţii de avocaţi „Săvescu Voinescu şi Asociaţii” că valoarea viitorului contract trebuie să fie stabilită în raport de numărul dosarelor repartizate cu un onorariu de 1000 euro pentru fiecare dosar, cunoscând că poate să repartizeze societăţii de avocaţi un număr de 4 sau 5 dosare.

Obiecţia a fost transmisă atât societăţii de avocaţi cât şi inculpatului Bălan Mihai. Cu toate acestea obiecţia nu a fost avută în vedere iar în data de 05.12.2011 între CET Govora reprezentată de inculpatul Mihai Bălan în calitate de director general şi SCA „Săvescu Voinescu şi Asociaţii” reprezentată de martorul denunţător Voinescu Teodor s-a încheiat contractul de asistenţă juridică înregistrat la societatea de avocaţi sub nr. 335115/05.12.2011, onorariul stabilit fiind de 10.000euro/lună. Contractul s-a încheiat pe o perioada de 1 an iar obiectul acestuia se referea la activităţi juridice pentru litigiile în care parte era CET Govora.

S-a observat astfel că atât acordul de voinţă, element esenţial al oricărei convenţii, al reprezentantului CET Govora, inculpatul Mihai Bălan, cât şi conţinutul şi clauzele contractului au fost efectiv dictate de inculpatul Şova Dan-Coman şi au fost la latitudinea exclusivă a acestuia. Societatea civilă de avocaţi „Săvescu Voinescu şi Asociaţii” a emis lunar către CET Govora facturi pentru activităţile de asistenţă juridică prestate în perioada decembrie 2011 – decembrie 2012.

În concret, modul de remitere a sumei de 5000 euro în fiecare lună către inculpatul Şova Dan-Coman, ce reprezenta comisionul acestuia s-a făcut în modul următor: După decontarea facturilor de către CET Govora, martorul denunţător Voinescu Teodor se deplasa la bancă şi efectua operaţiuni de retragere în numerar în moneda naţională până la concurenţa sumei de 5000

de euro. Conform raportului de constatare efectuat în cauză în legătură cu acest aspect s-a observat că în perioada 2012 – 2014, societatea de avocați a avut o medie lunară a retragerilor în numerar de 78,74 %din totalul sumelor încasate. Retragerile în numerar aveau loc pe perioada mai multor zile după care denunţătorul efectua operaţiuni de schimb valutar (euro) a sumelor încasate de la CET Govora. Ulterior, o contacta pe martora Ciurcu Simona şi se întâlnea cu aceasta la sediul societăţii de avocaţi „Enescu Panait Pop şi Asociaţii” unde îi remitea suma de 5000 euro. În situaţia în care martora Ciurcu Simona nu se afla la sediul societăţii de avocaţi, denunţătorul Voinescu Teodor cu aprobarea martorei Ciurcu Simona remitea suma de 5000 euro numitei Cristina Dinţică, secretara societăţii de avocaţi „Enescu Panait Pop şi Asociaţii” care ulterior o transmitea martorei Ciurcu Simona.

Denunţătorul Voinescu Teodor a precizat că înţelegerea a fost respectată întocmai, transmiţând comisionul inculpatul Şova Dan-Coman pentru fiecare lună din cele 12 cât a durat perioadă contractuală, în total 60.000 euro. Au fost situaţii când plata comisionului a fost amânată o lună sau două împrejurare cauzată de întârzierile la decontarea facturilor de către CET Govora.

În aceste situaţii, martorul denunţător Voinescu Teodor se întâlnea cu martora Ciurcu Simona pentru a-i transmite inculpatului Şova Dan-Coman că nu poate să facă plata comisionului până ce nu se decontează facturile. Martora Ciurcu Simona îl încunoştinţa pe inculpatul Şova Dan-Coman, care în funcţie de împrejurări lua legătura cu inculpatul Bălan Mihai pentru a dispune plăţile. Din declaraţiile martorului Lăpădat Constantin, director economic la CET Govora şi martorului Ilinca Daniel şeful serviciului financiar al CET Govora a rezultat că inculpatul Bălan Mihai le-a dat dispoziţie în mai multe rânduri să facă plăţi către societatea de avocaţi Voinescu.

În luna decembrie 2012 contractul de asistenţă juridică s-a încheiat prin ajungere la termen. La acea vreme inculpatul Bălan Mihai nu mai ocupa funcţia de director general al CET întrucât fusese numit cu puţin timp în urmă director general la Oltchim în contextul privatizării acestei societăţi.

În luna martie 2013 inculpatul Bălan Mihai a revenit în funcţia de director general al CET Govora. La scurt timp inculpatul Bălan Mihai l-a chemat în biroul său pe martorul Rada Dumitru căruia i-a spus că CET Govora trebuie să încheie un nou contract de asistenţă juridică cu casa de avocatură Voinescu şi i-a dat dispoziţie martorului să i-a legătură cu avocatul Voinescu pentru ca acesta să transmită spre semnare un nou contract de asistenţă juridică, lucru care s-a şi întâmplat.

În data de 23.05.2013 între CET Govora reprezentată de inculpatul Mihai Bălan în calitate de director general şi SCA „Voinescu şi Asociaţii” reprezentată de martorul denunţător Voinescu Teodor s-a încheiat contractul de asistenţă juridică înregistrat la societatea de avocaţi sub nr. 858320/23.05.2013, onorariul stabilit fiind de 10.000 euro/lună. Contractul s-a încheiat pe o perioada de 1 an iar obiectul acestuia se referea la activităţi juridice pentru litigiile în care parte era CET Govora. Denunţătorul Voinescu Teodor a precizat că înţelegerea a fost respectată întocmai şi în legătură cu acest contract, transmiţând comisionul inculpatul Şova Dan-Coman pentru fiecare lună din cele 12 cât a durat perioadă contractuală, în total 40.000 euro, cu excepţia comisioanelor

aferente a trei luni din perioada contractuală pentru care CET Govora nu a mai efectuat plăţi şi a comisionului pentru ultima lună întrucât plata a fost făcută de CET Govora abia în luna august 2014 perioadă în care a aflat din presă că inculpatul Şova Dan-Coman este cercetat de DNA condiţii în care nu i-a mai remis ultima tranşă de 5000 de euro. Denunţătorul a arătat că a procat în aceleaşi condiţii ca şi în cazul contractului anterior cu privire la remiterea comisionului lunar către Şova Dan-Coman cu o singură excepţie când remiterea comisionului aferent ultimei perioade contractuale s-a făcut pentru o singură dată în luna iulie 2014 către o altă persoană desemnată de Şova Dan-Coman întrucât nu a reuşit să o contacteze pe martora Ciurcu Simona.

În legătură cu destinaţia acordată de către inculpatul Şova Dan-Coman sumelor primite în condiţiile arătate, cercetările au evidenţiat faptul că cea mai mare parte dintre acestea au fost orientate în mod direct către stingerea unei datorii pe care inculpatul o avea faţă de numitul Rizea Cristian deputat în Parlamentul României. Datoria provenea din obligaţiile inculpatului de cumpărător al unui imobil vândut de Cristian Rizea în calitate de mandatar al fratelui său Rizea Bogdan, imobil situat în Bucureşti pe strada Louis Blanc, în prezent proprietatea lui Şova Dan-Coman aşa cum rezultă din contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 11/28.01.2011 de BNP Gabriela Georgescu.

Şova Dan-Coman şi Rizea Bogdan s-au înţeles în luna ianuarie 2011 odată cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare ca o parte din contravaloarea acelui imobil (200.000 euro), să fie achitată lunar, câte 5000 euro/lună. Primele rate ale tranzacției s-au plătit de Șova Dan-Coman prin intermediul martorei Ciurcu Simona direct către Rizea Cristian. Ulterior, Rizea Cristian s-a înțeles cu Șova Dan-Coman ca rata aferentă acelei vânzări să se transmită de Șova Dan-Coman prin intermediul martorilor Ciurcu Simona sau Brîncuși Alin Aurel Niculae către martorul Găzaru Ion, șoferul lui Rizea Cristian pentru ca ulterior să ajunge la acesta.

În cursul anului 2011, Şova Dan-Coman a transmis în condițiile arătate cei 5000 euro lunar către Cristian Rizea banii provenind dinpatrimoniul inculpatului.

La începutul anului 2012, inculpatul Şova Dan Coman i-a spus martorei Ciurcu Simona că suma de 5.000 euro ce trebuia transmisă lunar lui Rizea Cristian reprezentând datoria lui Şova Dan-Coman către acesta, urmează să fie primită de la doamna avocat Voinescu Veronica-Cristina prin intermediul soţului acestuia numitul Voinescu Teodor, lucru care s-a și întâmplat în condițiile expuse mai sus.

Din declarația martorului Găzaru Ion, șoferul deputatului Rizea Cristian, s-a reținut faptul că, la începutul anului 2011, numitul Rizea Cristian i-a spus că a vândut (în calitate de mandatar al fratelui său, Rizea Bogdan) lui Șova Dan-Coman un imobil situat în București pe strada Luis Blanc iar banii urma să îi primească în rate de 5000 de euro pe o perioadă de mai mulți ani.

Începând cu anul 2011 până în anul 2014 cu o frecvență aproape lunară s-a întâlnit cu martora Ciurcu Simona și martorul Brîncuși Alin Aurel Niculae persoane de la care primea rata de 5000 de euro aferentă acelei tranzacții, banii pe care îi remitea de fiecare dată imediat lui Rizea Cristian.”

Dosar penal nr. 611/P/2015

Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul cu numărul de mai sus, privind pe inculpaţii: Şova Dan-Coman, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de influenţă, prev. de: – art. 291 C.p., rap. la art. 6 și 7 alin. 1 lit. a din Legea 78/2000, cu aplic art. 5 C.p. și Bălan Mihai, cercetat aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu în formă continuată (două acte materiale), prev. de: – art. 35 alin. 1 C.p., rap. la art. 132 din legea 78/2000, cu referire la art. 297 C.p., cu aplic. art. 5 C.p.

Latura civilă CET Govora s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal cu suma de 1.301.410 lei. În cauză au fost dispuse măsuri asiguratorii asupra bunurilor inculpaţilor aşa cum rezultă din ordonanţele nr. 611/P/2015 din data de 25.01.2016. În baza disp. art. 291 alin. 2 C.p., instanța urmează să confiște de la inculpatul Șova Dan-Coman suma de 100.000 euro obținută ca urmare a săvârșirii infracțiunii.

D I S P U N: 1. Trimiterea în judecată a inculpaţilor: Șova Dan-Coman, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de influenţă, prev. de: – art. 291 C.p., rap. la art. 6 și 7 alin. 1 lit. a din Legea 78/2000, cu aplic art. 5 C.p. și Bălan Mihai, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu în formă continuată (două acte materiale), prev. de: – art. 35 alin. 1 C.p., rap. la art. 132 din legea 78/2000, cu referire la art. 297 C.p., cu aplic. art. 5 C.p. 2. În temeiul disp. art. 330 C.p.p. propun menţinerea măsurilor asiguratorii. 3. Conform dispoziţiilor art. 329 alin. 2 C.p.p. şi art. 36 alin. 1 lit. c C.p.p. prezentul rechizitoriul însoţit de dosarul cauzei şi de un număr de două copii certificate ale rechizitoriului pentru a fi comunicate inculpaţilor se trimite Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, competentă să judece cauza în fond. 4. În temeiul dispoziţiilor art. 274 alin. 1 C.p.p, se stabilesc cheltuieli judiciare în cuantum de 1.000 lei în sarcina fiecăruia dintre inculpați.