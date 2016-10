PSD Vâlcea are nevoie de activişti, nu de Romeo Rădulescu!

Utimul tânăr cu vechime în PSD sau oricare consilier local din comunele din sud ale social democraţilor este mai important pentru PSD decât deputatul Romeo Rădulescu. La alegerile interne de joi Romeo Rădulescu nu a fost nici executat, nici ejectat de pe locul eligibil – scrie jurnalistul Traian Guminski – evenimentvalcean.ro

Din punct de vedere al membrului de partid orice social democrat are dreptul să nu îl promoveze pe un loc eligibil pe un om care de-alungul timpului a fost:

– 99% din perioada de activitate politică membru al altui partid

– adversar deseori al PSD în campanii electorale

– adversar al lui Ion Gigi Matei pe care l-a atacat de nenumărate ori în perioada cât acesta a fost primar interimar

-adversar declarat al lui Mircia Gutău, cel care prin PER asigură majoritatea necesară PSD în CJ şi care poate oricând duce o campanie asiduă împotriva PSD la parlamentare în cazul în care PSD îl repromovează pe Romeo.

PSD a luat în Râmnic exact aceleaşi voturi politice pe care le-ar fi luat cu oricare alt candidat. Nu Romeo a adus voturi la PSD, ci pesediştii i-au dat lui voturi.

El a a venit total interesat în partid, îi era indiferent dacă este liberal sau pesedist, vroia doar o organizaţie mare care să-l ajute în lupta cu Gutău. E oare aşa de greu să te pui în locul celor care au votat joi?

Acolo au fost 125 de votanţi. Surpriza cea mare este că Romeo a obţinut totuşi 55 de voturi ceea ce este foarte mult. Nu conteaăă că a terminat pe locul 5, dar să obţii mai mult de 40% la sută din voturile unor oameni care nu aveau motive să te voteze este un rezultat excepţional şi probabil a contat mult discursul său dinainte de vot. În sală au fost primari care nu l-au văzut niciodată în comunele lor şi pe care nu i-a ajutat cu nimic, mai erau preşedinţi de organizaţii care nu îl percep ca pesedist, mai era Gigi Matei care nu îl înghite şi care avea şi el oamenii lui. Iar principalii săi contracandidaţii nu vroiau să îl aibă pe un loc eligibil aşa că probabil fiecare din ei l-a tăiat de pe buletinul de vot şi au cerut şi apropiaţilor lor să facă acest lucru.

Dacă preşedintele Constantin Rădulescu ar fi vrut să îl caroteze pe Romeo, acesta nu ar fi obţinut niciodată cele 55 de voturi. Speculaţiile despre execuţii nu îşi au rostul atâta timp cât toţi cei 4 candidaţi situaţi înaintea lui Romeo Rădulescu sunt oameni care au muncit efectiv pentru PSD mulţi ani, în multe bătălii electorale, care au suferit când Romeo Rădulescu şi ai lui au fost la putere, care au fost dispreţuiţi şi neglijaţi de acesta. Sunt oameni care au adus constant voturi partidului, care şi-au sacrificat timp din viaţa personală, bani din economii, care şi-au uzat autoturismele proprii şi şi-au neglijat familiile pentru a face campanie partidului. Iar Romeo ce face după ce pierde alegerile interne? Ce face acest om imediat? Păi decară că dacă nu va aranja la Bucureşti cu liderii naţionali un loc eligibil va pleca din PSD şi va candida independent!

Ducă-se, PSD nu are nevoie de el. Cum naiba să aranjezi la Bucureşti, măi, Romeo? Chiar vrei să distrugi democraţia acestei organizaţii, să arăţi că nu îţi pasă de ce vor colegii tăi Păi cât de umiliţi ar fi aceştia dacă chiar s-ar întâmpla asta şi cât de dornici de a alerga în campanie ca să aducă voturile pentru ca tu, un om fără doctrină şi fără legături sentimentale cu nicio organizaţie, să ajungi din nou un deputat infatuat şi arogant?

Cei care au primit arginţi din mâna ta în campaniile electorale şi în aceşti ultimi patru ani ca să îţi publice activitatea au tot dreptul să te sprijine şi să te laude. Pesediştii dacă ar face-o ar fi de fapt nişte imbecili!