Primarul din Băile Olăneşti, Sorin Vasilache, va recepţiona proiectele de extindere a reţelei de apă, apă uzată şi canalizare

Potrivit declaraţiilor făcute de primarul PSD al oraşului Băile Olăneşti, Sorin Vasilache, până la sfârşitul acestui an se vor finaliza lucrările la cele două proiecte de 15 milioane de euro vizând extinderea şi reabilitarea reţelei de apă, apă uzată şi canalizare. „Un prim proiect cuprinde construirea staţiei de epurare, care şi a fost finalizată în satul Valea Cheii, modernizarea staţiei de tratare de la Răporoasa şi modernizarea staţiei de captare de la Comanca. Proiectul mai cuprinde extinderea şi reabilitarea reţelei de apă pe o lungime de peste 17 kilometri şi a canalizării pe o lungime de 10 kilometri. Primăria Băile Olăneşti mai implementează un proiect de conectare 100% a localităţii la reţeaua de apă şi apă uzată. Acest proiect are o valoare de trei milioane de euro şi constă în introducerea alimentării cu apă şi a canalizării pe o lungime de 17 kilometri în Olăneşti-sat şi Cheia. Totodată, avem în vedere încheierea unui contract pentru întocmirea unui studiu de fezabilitate privind îmbunătăţirea infrastructurii de agrement pe terenul din localitatea componentă Olăneşti-sat, teren achiziţionat de Primăria Băile Olăneşti. În această locaţie se va construi o bază sportivă şi un parc de recreere”, ne-a spus primarul oraşului Băile Olăneşti, Sorin Vasilache. Până la sfârşitul acestui an, primarul Sorin Vasilache, din Băile Olăneşti, vrea să obţină finanţare europeană, pe Programul Operaţional Regional, pentru două proiecte de anvergură. Este vorba de construirea unui centru de agrement şi sport, în Olăneşti sat (stadion de fotbal, parc) şi de reabilitarea infrastructurii turistice (trei parcuri, plus clădirile din centru). „Îmi doresc mult ca, în maxim doi ani, aceste investiţii să fie realizate. Ambele proiecte au o valoare totală de 7 milioane de euro şi vor da o altă faţă localităţii noastre. Tot cu finanţare europeană, mai vreau să fac o pistă de bicicle, să modernizez iluminatul stradal şi să dotez parcurile cu locuri de joacă. În ceea ce priveşte infrastructura rutieră, vreau să asfaltez drumul de legătură cu comuna Muereasca, pe o lungime de 2 kilometri, dar şi încă patru străzi care fac legătura cu satele componente”, a mai precizat primarul din Olăneşti.

(Petre Coman)