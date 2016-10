Domnul Ionescu-Quintus şi doamna Alina Gorghiu spun năzbâtii

Desfăşurat sâmbătă, adică ieri, Consiliul Naţional de Coordonare al PNL întruneşte toate condiţiile spre a fi catalogat drept un mare eveniment istoric. Nu doar politic, ci şi religios. De amplă şi profundă meditaţie creştină. Mai important chiar decât Conciliul de la Tours. Iată şi de ce. 1. Mai întâi, fiindcă doamna Alina Gorghiu a fost unsă preşedinte unic. Carevasăzică, ştim încă de pe acum cine va fi principalul responsabil, dar şi ţapul ispăşitor pentru tot mai previzibilul eşec al liberalilor la alegerile parlamentare din toamnă. Domnul Buda, fost mare nacealnik şi vorbete prin fostul PDL, dobândind misiunea exclusivă a se iscăli pe liste. Asta dacă va mai avea ce să semneze, în cazul în care se confirmă zvonul potrivit căruia mulţi dintre foştii pedelişti îşi negociază deja locurile pe listele PMP. Măcar dacă va fi să piar(d)ă, să o facă pe mâna şi la picioarele Tătucului lor, dl. Traian Băsescu. 2. În al doilea rând, fiindcă în cursul ­sommet-ului liberal de ieri, seniorul Mircea Ionescu-Quintus a formulat un răspuns definitiv, „de imensă importanţă teoretică şi practică”, la o mare dilemă a umanităţii. Am aflat din gura d-lui Quintus că nu mai trebuie să ne îndoim. Dumnezeu este creştin, şi nu păgân, aşa cum, din păcate, încă mai credeau, până ieri, unii. Conform d-lui Quintus, Dumnezeu ar fi şi liberal. Confirmarea va veni sau nu în seara de 11 decembrie. 3. Sub imperiul euforiei de ieri, văzându-se chiar mai mult decât isprăvniceasă, doamna Gorghiu s-a adresat naţiunii prin telefon, via Antena 3. Exprimându-şi cu acest înălţător prilej dorinţa ca partidul să le aibă pe listele de candidaţi pe două mari teleaste. E vorba, mai întâi, despre Denise Rifai, de la Realitatea. Cea care când citeşte ştirile parcă plânge şi se autoîncurajează repetând un mecanic da. Socotită de doamna Gorghiu a deţine mari competenţe într- ale economiei. Cred că ar face un duet perfect în Parlament cu d-na Ecaterina Andronescu. E vorba şi despre Simona Gherghe, prietena ilustrei Gabi Firea, care după ce s-a specializat în lături livrate pe post de chestiuni de viaţă la Antena 1, ar fi, conform zicerii doamnei Gorghiu, expertă pe latura socială. Acum, dacă tot vrea să igienizeze feluritele televiziuni transferându-le buruienile pe liste liberale şi- cine ştie? – Doamne fereşte! – chiar în Parlament, un organism bolnav care, obişnuit cu dive de genul Liliana Mincă sau fosta învăţătoare fomistă Cristiana Anghel, nici nu ar fi şocat de astfel de ofense, mă întreb de ce nu îşi extinde doamna Gorghiu operaţiunile şi înspre alte pretinse teleaste. Ca, de pildă, Irina Radu şi Emma Zeicescu de la TVR. Atenţie, mai am şi alte propuneri! Că doar nu degeaba am văzut eu ieri seară la Arad spectacolul cu piesa lui Boris Vian Equarrissage pour tous!

Mircea Morariu

