Reușită senzațională a primarului comunei Păușești Otăsău, Cătălin Avan!

Iată ce scrie, cu entuziasm maxim, Cătălin Avan pe contul de facebook: Astazi, dragi prieteni, este o zi mare pentru comuna Pausesti…Am reusit accesarea sumei de 634.000 euro, din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene. Ca sa fiu pe intelesul vostru, UE a acordat Romaniei, pentru calamitatile din anul 2014, un ajutor de 7 milioane euro, destinat a fi repartizat, dupa verificarea amanuntita a proiectelor, pentru localitatile afectate de inundatiile din Oltenia. Au fost afectate atunci 59 de localitati din Valcea si 8 din Gorj! Au depus la cancelaria Guvernului, dosare de accesare a sumelor destinate infrastructurii distruse, numai 19 localitati si doua Consilii judetene-Valcea si respectiv Gorj si au fost admise, pentru decontare, dupa o verificare laborioasa, numai doua dosare: podul la Pausesti(satul Valeni) -in valoare de 634.000 euro si un pod al CJ Gorj, in valoare de 1.200.000 euro. Restul de 5 milioane de euro se vor intoarce in bugetul UE, deoarece celelalte localitati,nu au putut sa demonstreze ca au respectat ad-literam , procedurile… Asta spune multe despre corectitudinea derularii procedurilor de achizitie publica, despre corectitudinea procesului de reconstruire a podului, despre corectitudinea depunerii dosarului si mai ales, despre ce inseamna sa respecti legislatia europeana, in materie de achizitie si derulare de lucrari de infrastructura!! Am fost, in 2014 presedintele comisiei de licitatie, responsabilul de proiect pe timpul edificarii podului si apoi, cand alti contracandidati politici faceau campanie(apilie-mai 2016 ), eu stateam la Autoritatea de management sa depun documente, sa raspund la zeci de clarificari, sa explic tot ceeea ce nu se intelegea de la Bucuresti…Am reusit insa sa aduc cea mai mare suma, din istoria moderna a comunei Pausesti, din fonduri europene, suma care va fi dedicata exclusiv, noilor proiecte de infrastructura din Pausesti ! Podul de la Ursaresti, puntile de la Bugiulesti si Geresti, drumurile de interes local, au iata asigurata, sursa de finantare! Multumesc proiectantului, constructorului, dirigintelui de santier, Inspectiei in Constructii Valcea, pentru modul impecabil in care au construit acest pod si colegilor mei Bobilca Dan si Paloiu Daniela,consilierului personal, pentru fonduri europene, Mirabela Stanisor, alaturi de care am dus greul, acestor luni…Azi am primit confirmarea, ca banii ne-au fost transferati in cont, urmand a fi folositi, asa cum va decide Consiliul Local Pausesti…mai jos aveti dovada comunicariii a ceea ce v-am descris ! O seara frumoasa dragi prieteni, la Pausesti este o seara de poveste!!!