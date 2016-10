Sentinţe finale în Dosarul Microsoft. Toţi inculpaţii merg la închisoare. Pinalti a încasat cea mai grea pedeapsă: 6 ani. NIRO a plâns în sala de judecată. Gabriel Sandu: Asta a fost doar o execuție pe care mi-o asum și pentru care o să plătesc 

UPDATE 17.46: „Sunt frustrat pentru că adevărații hoți care au furat banii din Microsoft sunt liberi și au băut șampanie Cristal în Bamboo”, a spus Gheorghe Ștefan, fost primar al Pietrei Neamț.

17.20: Omul de afaceri Nicolae Dumitru, condamnat definitiv la doi ani și patru ani de închisoare pentru trafic de influenţă s-a predat la Poliţia Ilfov, potrivit unor surse judiciare.

17.10: Dorin Cocoș se află în custodia Poliției Capitalei și va fi dus la locul de detenție, conform unor surse judiciare.

17.00: „Sunt 298 de oameni sunt inculpați, suspecți. Sunt nouă miniștri. Să plătesc eu pentru toată lumea? Am fost ales (…) Nu există niciun ministru în România care să fi ajuns ministru fără să finanțeze partidele. Toată chestia asta care arată că unii dintre noi trebuie să plătim, iar ceilalți… (…) Toți banii au fost asigurați din cei care au fost puși pe posturi”, a declarat fostul ministru al Comunicațiilor, Gabriel Sandu.

Întrebat cine mai este în acest dosar, el a declarat: „Cu mine a negociat directorul de la Microsoft”.

„Nu sunt pregătit. Am un băiat de trei ani și unul de 22. Nu sunt pregătit. De ce să plătesc eu? Sper să fiu eu ultimul executat politic de către Înalta Curte”, a continuat Gabriel Sandu. „Asta a fost doar o execuție pe care mi-o asum și pentru care o să plătesc”.

16.50: Înalta Curte a decis și confiscarea sumei de nouă milioane de euro de la omul de afaceri Dorin Cocoș (3,7 milioane de euro — în primă instanță). Instanța a dispus și confiscarea de la omul de afaceri Nicolae Dumitru a sumelor de peste două milioane de dolari și un milion de euro (un milion de euro — în prima instanță).

În schimb, judecătorii au menținut sumelor confiscate de instanța de fond de la ceilalți doi inculpați din dosar, și anume de la fostul primar din Piatra Neamț Gheorghe Ștefan, aproape patru milioane de euro, iar de la fostul ministru Gabriel Sandu peste 2,1 milioane de euro.

15,30: ICCJ a decis, luni, sentințe mai dure decât cele care fuseseră dispuse în prima fază a procesului. Cea mai mare pedeapsă a primit-o Gheorghe Ștefan, zis Pinalti: șase ani de închisoare. Fostul ministru Gabriel Sandu a fost condamnat la trei ani de închisoare.

Dorin Cocoș și Dumitru Nicolae au primit fiecare câte doi ani și patru luni de închisoare.

––––––––––––––––

Dorin Cocoș, inculpat în dosarul Microsoft, le-a sugerat judecătorilor să-l condamne la muncă în folosul comunității, informează Agerpres.

„Jur cu mâna pe inimă că regret din tot sufletul faptele pe care le-am făcut. Nu le mai pot îndrepta, decât printr-o atitudine civilizată, în cazul în care mă veți condamna la muncă în folosul comunității. Îmi pare rău pentru ce am făcut. Nu îmi doresc decât să fiu un om normal. Sigur nu o să mai fac acest lucru, am greșit. Nu am vrut să fac niciodată lucruri de felul acesta, îmi doresc doar să mă îndrept ca un bun român ce sunt”, le-a spus judecătorilor Dorin Cocoș.

Nicolae Dumitru aproape că a izbucnit în lacrimi în timp ce le citea magistraților de pe o foaie realizările sale.

„Am construit o societate care de 23 de ani lucrează fără să aibă afaceri cu statul. Am creat peste 5.000 de locuri de muncă. Îmi exprim regretul profund pentru ceea ce am făcut. Simt că mi-am dezamăgit familia, prietenii și cunoscuții. Am doi băieți. Doresc să repar răul făcut”, a declarat Nicolae Dumitru.

Și fostul primar Gheorghe Ștefan și-a recunoscut vinovăția, deși el a refuzat acest lucru în timpul anchetei de la DNA.

„Mă consider vinovat. Din afacerea Microsoft nu am pretins și nu am primit bani. Vorbesc cu mâna pe Biblie. Sunt vinovat pentru că am exercitat influență asupra lui Gabriel Sandu. Vreau să colaborez cu organele judiciare, să vedem unde au ajuns banii. Merit o pedeapsă. Regret ce am făcut. Dacă aș fi știut legile, nu aș fi ajuns în fața dumneavoastră”, le-a spus Gheorghe Ștefan magistraților.

Foarte interesant este faptul că avocatul lui Gheorghe Ștefan l-a contrazis pe clientul lui. Jurnalistul Ionel Stoica, prezent în sala tribunalului, a anunțat pe Facebook că avocatul a făcut următoarea afirmație: „Poate o să se supere domnul Ştefan pe mine, dar să îi daţi o pedeapsă cu închisoare”.

Fostul ministru Gabriel Sandu a anunțat în sala de judecată că a depus un denunț la Departamentul de Justiție din SUA și la Ministerul Justiției din Austria, în care i-a reclamat pe directorii de la Microsoft, dar și pe membrii grupării conduse de Claudiu Florică.

„Eu nu înțeleg cum o grupare care a păgubit statul român cu 200 milioane de euro are impunitate, iar eu nici măcar circumstanțe. Până la urmă, înțeleg că eu sunt singurul vinovat, deși am încercat să fac totul legal. Ar fi trebuit să aduc aici toate documentele și să fac denunțurile necesare pentru a fi judecați cei 10 miniștri”, a susținut Gabriel Sandu.

Fostul ministru a fost întrerupt de președintele completului de judecată, care l-a rugat să explice cum a primit peste 2 milioane de euro într-un offshore și ce a făcut cu acești bani.

„Recunosc ce am făcut. Recunosc că am primit 2 milioane euro și i-am folosit la plata campaniei electorale”, a fost răspunsul dat de Gabriel Sandu.

La rândul lor, avocații au cerut judecătorilor să mențină condamnările date de prima instanță, mai ales că trei dintre cei patru inculpați și-au recunoscut vinovăția.

Urmează ca instanța să anunțe sentința definitivă în acest proces.

––––––––––––––––––––––

Un procuror DNA a cerut, luni, judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție să aplice pedepse maxime pentru cei patru inculpați din dosarul Microsoft, aceștia fiind oamenii de afaceri Nicolae Dumitru și Dorin Cocoș, fostul ministru Gabriel Sandu și fostul primar din Piatra Neamț Gheorghe Ștefan, informează Agerpres.

În luna martie, un complet de la ÎCCJ a dat sentința în primă instanță: Nicolae Dumitru — 1 an și 6 luni închisoare cu suspendare, Gabriel Sandu — 2 ani cu executare, Dorin Cocoș — 2 ani cu executare, Gheorghe Ștefan — 3 ani cu executare.

La termenul de luni al procesului, un procuror de la DNA a declarat în sala de judecată că instanța de fond a aplicat pedepse mult prea mici în acest dosar.

„Cei patru inculpați au săvârșit infracțiuni grave de corupție. Activitatea frauduloasă în care au fost implicați a fost complexă și transfrontalieră. Valoarea ridicată a sumelor de bani este extrem de importantă. Urmările sunt extrem de grave. A fost afectată imaginea instituțiilor statului și a mediului de afaceri. Apreciem că pedepsele aplicate trebuie majorate către maximum special”, a susținut procurorul.

Procesul continuă cu pledoariile avocaților, urmând ca instanța să anunțe când va da sentința definitivă în acest dosar.

În luna martie, trei judecători de la instanța supremă au aplicat pedepse în cuantum redus în acest dosar: Nicolae Dumitru — 1 an și 6 luni închisoare cu suspendare, Gabriel Sandu — 2 ani cu executare, Dorin Cocoș — 2 ani cu executare, Gheorghe Ștefan — 3 ani cu executare. În plus, magistrații au dispus confiscarea următoarelor sume: un milion de euro de la Dumitru Nicolae, 2.196.035 euro de la Gabriel Sandu, 3.700.000 euro de la Dorin Cocoș, 3.996.360 euro de la Gheorghe Ștefan.

Sentința a fost atacată cu apel atât de către inculpați, cât și de procurorii anticorupție.

În motivarea deciziei, judecătorii au explicat că Dorin Cocoș, Nicolae Dumitru și Gabriel Sandu au beneficiat de pedepse mici, deoarece au făcut denunțuri în cursul urmăririi penale și și-au recunoscut vinovăția în fața instanței, iar pentru fostul primar din Piatra Neamț Gheorghe Ștefan se va aplica principiul „proporționalității” în raport cu ceilalți inculpați, chiar dacă el nu și-a recunoscut faptele în timpul procesului.

Un alt motiv invocat de magistrați pentru aplicarea unor pedepse reduse în acest dosar este că beneficiarii reali ai unor sume exorbitante din contractele cu licențe Microsoft au fost Florică Claudiu și Dinu Pescariu, cei care au avut doar calitatea de martori denunțători la DNA.

Potrivit DNA, contractul-cadru de închiriere de licențe Microsoft din 15 aprilie 2004 ar fi fost încheiat în condiții oneroase pentru bugetul de stat, asigurând posibilitatea deturnării unui discount de circa 47% acordat de firmă în considerarea Guvernului României și, implicit, permițând plata unor comisioane către persoanele implicate.

Astfel, susțin anchetatorii, contractul-cadru s-ar fi încheiat cu încălcarea dispozițiilor legale privind achizițiile publice, invocându-se în mod nereal calitatea de unic distribuitor a Fujitsu Siemens Computers, la un preț cu cel puțin 40% mai mare față de prețul real, având la bază un necesar nefundamentat.

„La nivelul anului 2009, instituțiile beneficiare utilizau 150.694 licențe ce au fost achiziționate în perioada 2004 — 2008 în baza prevederilor contractului comercial de închiriere a licențelor referitor la produsele Microsoft nr. 0115 RO și a actelor adiționale ale acestuia. Efectele contractului au încetat la 26 aprilie 2009, dată la care a expirat și dreptul neexclusiv de utilizare a licențelor. În contextul încetării dreptului de utilizare a licențelor și a efectelor contractului de închiriere de licențe, a fost identificată o nouă oportunitate de afaceri în distribuirea de licențe Microsoft către Guvernul României”, preciza DNA.

În primăvara anului 2009 a avut loc o întrevedere între Cocoș, Ștefan, Sandu și alte persoane pentru a discuta chestiuni generale legate de posibilitățile pe care le avea Ministerul Comunicațiilor la finalizarea contractului cu Fujitsu Siemens Computers, pentru asigurarea în continuare a licențelor necesare: exercitarea dreptului de cumpărare sau încheierea unui nou contract de închiriere.

