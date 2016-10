Consiliul Local a aprobat alocarea sumei de 65.000 euro pentru amenajarea spaţiului dintre River Plaza Mall şi Centrul Winmarkt

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 septembrie 2016, a aprobat documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Amenajare spaţiu public existent între River Plaza Mall şi Centrul Comercial Winmarkt” la valoarea totală de 291.020 lei inclusiv TVA, respectiv 65.000 euro. În prezent, zona propusă pentru amenajare este folosită ca parcare pentru autovehicule, fiind identificate o serie de disfuncţiuni, nereguli şi deficienţe: lipsa unei tratari unitare a platformelor dalate existente; platforme existente cu denivelări, fara scurgeri, dale degradate, borduri lipsa si degradate; îmbracamintea asfaltica prezintă degradări de tipul fisurilor si crăpăturilor pe direcţii diferite dar si gropi si suprafeţe plombate; lipsa spatiilor verzi amenajatesi a unor alei pietonale, arbori neingrijiti, lipsa unei instalatii de irigare; folosirea acestui spaţiu ca parcare pentru maşini impiedica circulaţia pietonilor intre aceste centre comerciale; lipsa iluminatului public. Potrivit studiului realizat de proiectantul SC ACC Construct SRL Drăgăşani, „se propun urmatoarele categorii de lucrări: lucrări de desfaceri/demolari; execuţie jardiniere, spatii verzi; realizarea sistemului de iluminat; realizarea sistemului de irigaţii pentru spatiile verzi; asigurarea scurgerii apelor pluviale; amenajare acces auto; montare coşuri de gunoi; montare camere de supraveghere video. Înainte de începerea lucrărilor se va delimita amplasamentul, se vor asigura caile de acces, si se vor marca zonele periculoase prin interzicerea accesului persoanelor neautorizate. Se vor identifica traseele de energie electrica, gaze naturale, branşamentele de gaze, traseele de apa, canal si termoficare luandu-se legătura cu proprietarii (administratorii) acestor reţele. Lucrările propriu-zise vor începe prin lucrări de desfaceri ale pavajelelor existente si demolarea betoanelor. Se vor executa lucrările de instalatii, respectiv pozarea cablurilor pentru alimentarea cu energie electrica a stâlpilor de iluminat, realizarea sistemului de irigaţii pentru spatiile verzi si execuţia sistemului de colectare a apelor pluviale, inclusiv racordurile. Spatiile verzi se vor amenaja sub forma unor jardiniere din beton, sau la nivelul solului delimitate de borduri din beton 10xl5x50cm. Pentru toate spatiile verzi se va asigura racordarea la sistemul de irigaţii. Jardinierele vor avea forma rectangulara, cu dimensiuni variabile si inaltimea de 60cm fata de nivelul terenului amenajat. Acestea vor fi executate din beton armat iar in interior se va executa umplutura de pamant. Se vor amenaja spatiile verzi prin inierbare si plantarea de arbori si arbuşti ornamentali si vor fi dotate cu un sistem de irigaţii. Iluminatul va fi asigurat prin montarea a 6 stâlpi ornamentali de iluminat, cu inaltimea de 3m. Stâlpii se vor fixa pe fundaţii din beton si se vor racorda la reţeaua de iluminat public. Pentru pastrarea curăţeniei se vor monta 8 coşuri de gunoi. Supravegherea video va fi asigurata prin montarea a trei camere video. În partea de Sud se va realiza o amenajare ce va permite accesul auto din Calea lui Traian către spatiile comerciale, pentru aprovizionare. Proprietarii imobilului Moda Sarguinta, va monta un echipament special pentru restrictionarea accesului auto. Accesul auto din Calea lui Traian către spatiile comerciale, va funcţiona dupa un program stabilit de către autoritatile locale, pentru asigurarea unei fluiditati a traficului pe Calea lui Traian. Pe zona de acces auto ce face parte din spaţiul public, pavajul se va realiza din pavele de beton carosabile. Prin lucrările propuse se va asigura continuitatea trotuarului aferent străzii Calea lui Traian, iar in interiorul zonei amenajate s-a avut in vedere ca fluxurile pietonale sa se desfasoare in condiţii optime”.