Comisarul șef Deaconu de la Rutieră îl protejează pe afaceristul Veronel Lungu care își bate joc de vâlceni!

Omul de afaceri vâlcean Veronel Lungu le dă cu tifla autorităților!

Omul de afaceri vâlcean Veronel Lungu se crede mai presus de lege! Acesta își bate efectiv joc de oamenii legii de mai multe săptămâni! Afaceristul a parcat ILEGAL de mai multe săptămâni un autovehicul cu numărul de înmatriculare VL 20 NIX pe domeniul public in Calea Lui Traian 259 C. Un locuitor din zonă a transmis o sesizare în acest sens Poliției Rutiere a Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru ca acest autoturism să fie ridicat sau mutat. Un polițist a dat curs acestei sesizări și s-a deplasat în zona respectivă unde a constatat că aspectele relatate sunt reale.

…solicit sa luati masuri, in conformitate cu prevederile legale, pentru ca vehicului VL 20 NIX, parcat ilegal pe domeniul public in Calea Lui Traian 259 C, sa fie ridicat. Vehiculul obtureaza vizibilitatea la iesirea de pe alee catre Calea lui Traian, cu risc major de accident rutier, si accesul la posturile de transformare care deservesc zona, cu risc major im cazul declansarii unui incendiu. – scria revoltat în luna august 2016 un cetățean Poliției Rutiere Vâlcea care ar fi trebuit să se implice în soluționarea cazului. Comisarul șef Ion Deaconu, șeful Biroului Rutier al Poliției Rutiere Râmnicu Vâlcea, l-a sunat personal pe cetățeanul respectiv, solicitându-i o întâlnire între patru ochi. Bineînțeles că petentul s-a arătat uimit de această solicitare și i-a spus polițistului că el nu dorește întâlniri private, ci soluționarea cazului legal. La două luni de la sesizare a venit și răspunsul semnat de același Deaconu (în locul șefului Poliției Râmnicu Vâlcea, Ion Matei) care menționează că mașina respectivă nu obstrucționează vizibilitatea la ieșirea de pe alee spre strada Calea lui Traian! Răspunsul este conceput din birou, clar, deoarece noi am fost în zonă și am observat că vizibilitatea este afectată în mod evident, având și mai multe înregistrări video care ne susține afirmația. Așadar, comisarul șef Ion Deaconu îl menajează și îl protejează pe individul Veronel Lungu, care-și bate joc de vecini și de vâlcenii care trec prin zona respectivă.

Deși au trecut săptămâni bune, Veronel Lungu continuă să-și sfideze vecinii și să le dea cu tifla oamenilor legii! A primit o amendă de la Poliția Locală, dar îl doare fix în pălărie, are balta pește, o va plăti și va lăsa mașina parcată ILEGAL în continuare! Ne întrebăm, retoic bineînțeles, de ce nu este RIDICAT acest autoturism??? Pe de altă parte, cu siguranță dacă în locul afaceristului ar fi fost un cetățean simplu, autoritățile s-ar fi mișcat mult mai rapid!