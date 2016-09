Rușinică! Miliardarul Băjan pleacă în străinătate pe banii râmnicenilor!

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 septembrie 2016, au aprobat deplasarea în Franţa şi Marea Britanie, în perioada 20-26 octombrie 2016, a unei delegaţii din partea municipiului Râmnicu Vâlcea, formată din 4 (patru) consilieri locali, în vederea participării la o „vizită de studiu şi documentare”, respectiv viceprimarii Eusebiu Veţeleanu şi Maria Preda, plus consilierii locali Gabriel Băjan (PER – milionar în euro, fiul patronilor lanțului de farmacii Băjan) şi Adina Dobrete (PSD). Cheltuielile legate de această deplasare, în sumă de 22.000 lei, constând în plata celor patru pachete de participare, precum şi celelalte cheltuieli pentru membrii delegaţiei, se suportă din bugetul local al municipiului. Municipiul Râmnicu Vâlcea este, la acest moment, în căutarea unor noi oportunităţi de dezvoltare, prin atragerea de investiţii străine şi prin implementarea unor practici de succes aplicate de alte administraţii locale. în acest context, este necesară o extindere a legăturilor de orice natură – administrative, economice/turistice, culturale – cu administraţii locaJe din ţară, dar şi din străinătate, precum şi efectuarea unor schimburi de experienţă referitoare la administraţia publică locală. Prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 33647/05.09.2016, ASFR (Asociaţia cele mai frumoase sate din România) a făcut o invitaţie Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea de a participa la o vizită de studiu şi documentare, precum şi la o serie de evenimente sub genericul „Descoperă Comorile României”, ce se va desfăşura în Paris – Franţa şi Londra – Marea Britanie în perioada 20 – 26 octombrie 2016. ASFR are o experienţă de patru ani în acest domeniu de activitate, organizând numeroase vizite de studiu şi documentare în Spania, Belgia, Franţa sau Italia. Printre obiectivele acestei vizite se numără însuşirea unor bune practici de la nivel european, Cum să transformi un oraş într-o destinaţie turistică şi culturală, Cum au evoluat şi s-au dezvoltat oraşele din Europa (modelul francez), „Smart City – Creative City” (Oraşe inteligente – Oraşe creative), Pe urmele marilor români la Paris, Promovarea valorilor culturale şi turistice locale prin organizarea unor evenimente din ciclul „Descoperă Comorile României”. Costul unui pachet individual de participare este de 5.500 lei (nu se aplică TVA), care include acoperirea cheltuielilor de transport cu avionul şi autocarul şi cazare cu mic dejun inclus – pe durata a 7 zile (6 nopţi de cazare).