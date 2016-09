Nicolae Moraru, primarul din Pietrari, a asigurat condiţii bune deschiderii noului an şcolar

Primarul din Pietrari, Nicolae Moraru, ne-a declarat că noul an şcolar a început în bune condiţii în localitate şi acest lucru se datorează implicării factorilor de decizie din administraţia publică locală. „Am obţinut toate autorizaţiile sanitare de funcţionare pentu şcoli şi am asigurat stocul de lemne pentru perioada iernii. Voi depune un proiect pe OG nr. 28 pentru construirea unei şcoli gimnaziale cu 10 săli de clasă, dar şi a unei grădiniţe noi. Vreau să fac o clădire cu adevărat modernă, cu panouri solare, pentru asigurarea apei calde. De asemenea, încerc, în intermediul acestui proiect, să achiziţionez şi mobilier nou, dar şi să amenajez un nou loc de joacă şi un teren de sport cu suprafaţă sintetică. Noi mai avem încă un proiect, pentru construirea unei săli de sport, dar încă nu am primit finanţare”, a spus primarul din Pietrari, Nicolae Moraru. Edilul şef din Pietrari spune că până la sfârşitul acestui an va finaliza câteva investiţii pe OG nr. 28: asfaltarea drumurilor de interes local Glod – Moteşti – Solomoneşti – Ogrezi, cu un pod peste râul Otăsău, în punctul Moteşti. Se lucrează şi la un pod peste pârâul Valea Sărată, în punctul „La Ogrăzi”. Un alt proiect aflat în derulare la Pietrari este „Modernizarea şi asfaltarea drumurilor de interes local” în lungime de 5 km: DC 152 Pietrari – Negruleşti; DC Linia Nouă (Pietrarii de Sus); DC Pinete; DC Schit; DC Brodele. Acţiunile se derulează tot pe OG nr. 28, valoare totală a investiţiei fiind de circa 11 milioane de lei. Unele lucrări sunt aproape finalizate, altele în plină derulare. Anul viitor, comuna Pietrari va avea un sediu nou de primărie și un nou corp la școala gimnazială. Primarul Nicolae Moraru a menționat că lucrează la documentația proiectului pentru un nou sediu de primărie, care va avea arhitectura din zona Muscelului, specific românească. „Anul viitor, vom demola primăria actuală și vom construi una nouă, cu arhitectură din zona Muscelului. De asemenea, vom demara și construcția unui nou corp la școala gimnazială, iar târgul săptămânal va intra în modernizare. Vom crea o hală sectorizată, cu încălzire centrală, cu grupuri sanitare, iar târgul de animale va fi compartimentat și autorizat. De asemenea, doresc ca drumul care face legătura cu localitatea Tomșani să îl pietruim și să facem rigole pe o distanță de 2,5 kilometri. Sper ca, până la sfârșitul anului, să fie asfaltat”, a mai declarat primarul din Pietrari.

(Petre Coman)