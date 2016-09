Remus Borza: Relaţia contractuală cu SC Bica SRL a produs pierderi CET Govora de 450.000 euro pe an

În raportul privind cauzele insolvenţei CET Govora, administratorul judiciar Remus Borza a dedicat un întreg capitol relaţiei contactuale cu transportatorul auto de cărbune SC Bica SRL, contract care a adus CET Govora pierderi de 2 milioane lei pe an (adică 450.000 euro). CET Govora a incheiat cu Bica S.R.L. un numar de 7 contracte de transport carbune cu mijloace auto de la Berbesti Vest la depozitul CET Govora. „Prin executarea acestor contracte a fost transportata cu mijloace auto o cantitate de carbune de aproximativ 1.300.000 to, pentru care CET Govora a achitat o suma de 35,2 milioane lei dintr-un total facturat de 38 milioane lei. De asemenea, tot prin intermediul Servcet S.A., societate la care Cet Govora detine 98,43% din actiuni, au fost inchiriate utilaje de la Bica S.R.L. in baza acordului-cadru nr. 1084/17.06.2015, cu o durata de 18 luni si o valoare maxima de 2.568.650 lei fara TVA. Pentru executarea lucrarilor, Servcet S.A. a incheiat cu BICA S.R.L. un numar de 4 contracte. În prezent, Servcet S.A. datoreaza catre BICA S.R.L. suma de 706.309,59 lei, datorii restante pentru recuperarea carora a fost actionata in instanta pentru emiterea unei ordonante de plata. Prin Hotararea nr. 993 pronuntata la data de 22.06.2016, Tribunalul Valcea a obligat Servcet S.A. la plata sumei de 200.281,48 lei. Analizand Contractele incheiate cu Bica SRL, administratorul judiciar a constatat ca acestea sunt impovaratoare pentru debitoare din perspectiva faptului ca transportul carbunelui poate fi asigurat si pe calea ferata, cu un cost mult mai mic fata de costul transportului asigurat cu mijloace auto. Carbunele extras de la cariera Berbesti Vest poate fi transportat cu mijloace auto pe o distanta foarte scurta la depozitul carierei Berbesti Central, de unde poate fi preluat pe calea ferata pana la Depozitul CET Govora. In varianta transportului carbunelui extras de la Berbesti Vest exclusiv cu mijloace auto, atat distanta cat si costurile sunt mult mai mari fata de varianta parcurgerii unei distante scurte cu mijloace auto si preluarea carbunelui apoi pe calea ferata. Administratorul judiciar a analizat costurile de transport auto carbune de la Alunu, respectiv Depozitul Central Berbesti si apoi pe calea ferata pana in Depozitul CET Govora. Operatiunile care trebuie efectuate sunt urmatoarele: manevra vagoanelor pe linia ferata industriala (LFI) Berbesti pana in Statia CF Berbesti; transportul carbunelui pe calea ferata de la Statia CF Berbesti pana in Antestatia CET Govora; manevra vagoanelor pe LFI CET, de la Antestatia CET Govora pana pe estacadele de descarcare a carbunelui. Astfel, contractele incheiate cu BICA S.R.L. sunt la un pret de 19,33 lei/tona, cu mult mai mare fata de 12,28 lei/tona (transport de la Depozitul Central Berbesti la Depozitul CET Govora) si/sau 12,63 lei/tona (transport de la Depozitul Alunu la Depozitul CET Govora). Pentru cantitatea de 300.000 tone de carbune transportata de catre Bica S.R.L., diferenta de cost in ipoteza optarii pentru transportul pe calea ferata ar fi fost de 2.010.000 lei (cu aceasta suma s-ar fi diminuat costurile debitoarei) comparand cu costul de 12,63 lei/tona sau chiar de 2.115.000 lei comparand cu costul de 12,28 lei/tona. Astfel, prejudiciile pe care le sufera debitoarea prin executarea contractelor cu Bica S.R.L., inseamna o pierdere de aproximativ 2 milioane lei pe an, respectiv cateva sute de mii de lei pe luna. Derularea contractelor de transport cu Bica SRL a generat prejudicii in patrimoniul Cet Govora prin acceptarea unor tarife net superioare fata de alti transportatori cu care Cet Govora avea incheiate contracte de prestari servicii. Asa cum am prezentat detaliat si in capitolul 9.3, exista o evidenta discrepanta si disproportie valorica in ceea ce priveste tarifele practicate de cei doi transportatori de carbune pe relatia Berbesti – Platforma CET Govora. In timp ce GFR, liderul pietei de transport feroviar din Romania, practica un tarif de 9,2 lei/tona carbune, Bica SRL practica un tarif cu 210% mai mare, respectiv 19,33 lei/tona. Luand act de refuzul societatii Bica SRL de a accepta o reducere cu 15% a tarifului de transport, in vederea maximizarii averii debitoarei si a optimizarii costurilor, administratorul judiciar a denuntat contractul nr. 16067/19.04.2016 incepand cu data de 31.07.2016”, se arată în raportul CET Govora.

(Nicu Trandafir)