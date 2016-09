Primarul din Malaia, Gabriel Ţolea, a reuşit desecarea terenului de fotbal şi decolmatarea a trei albii de pârâuri

Toate eforturile din ultimele săptămâni ale primarului din Malaia, Gabriel Ţolea, au fost pentru eliminarea efectelor inundaţiilor produse în localitate în luna iulie. „Am reuşit decolmatarea terenului de fotbal şi a trei albii de pârâuri în zonele Valea Rea, La Terenuri şi Rudăreasa. De asemenea, la deschiderea de an şcolar, am cumpărat şi am dotat cu birouri noi şi calculatoare mai multe şcoli şi grădiniţe din Malaia. Un alt proiect important pe care doresc să-l demarez este regularizarea torenţilor, care au fost făcuţi înainte de Revoluţie, iar astăzi sunt în administrarea Direcţiei Silvice şi, în condiţiile acestea nu se poate interveni cu lucrări din bugetul administraţiei locale. Se poate interveni doar în situaţii de urgenţă, iar în urma inundaţilor din 2006 problemele au fost foarte mari şi au continuat şi în urma inundaţiilor din 2014. Aceste lucrări sunt distruse în proporţie de 50%, iar, ca să putem accesa fonduri trebuie să le trecem din administrarea Direcţiei Silvice în proprietatea primăriei. Demersurile au fost începute mai demult, dar au stagnat din diverse motive, iar noi intenţionăm să le reluăm şi să refacem documentaţia, astfel încât să le trecem în domeniul primăriei şi să putem accesa un proiect pentru regularizarea torenţilor. Există fonduri pentru aşa ceva, situaţia nu este numai la Malaia, este la nivel de ţară şi, dacă există această posibilitate, trebuie să profităm de ea. Legea există din 2010 şi foarte puţin a fost accesată. Tot programul meu se axează pe dezvoltarea turistică. Din punctul meu de vedere este singura soluţie să supravieţuim, ca localitate. Mulţi dintre locuitori lucrau în domeniul exploatării forestiere, dar s-a restrâns foarte mult activitatea. Hidroelectrica şi Hidroserv au făcut restructurări masive şi foarte mulţi oameni au rămas fără loc de muncă. Trebuie să găsim soluţii încât să dezvoltăm zona din punct de vedere turistic, dar, ca să faci turism, trebuie să ai în primul rând infrastructura bine pusă la punct, iar rolul nostru, ca administraţie locală acesta va fi: să punem la punct infrastructura, apa, canalizarea şi drumurile. Vom fi de acord cu orice proiect comun care să se dezvolte în zonă, în special pe zona turistică. Cel mai important lucru ar fi să ne ajute Consiliul Judeţean, adică să amenajeze Drumul Judeţean de la Cheile Latoriţei până la Polovragi şi la Cheile Olteţului, care ştim cu toţii cum arată”, a declarat primarul din Malaia, Gabriel Ţolea. Timp de trei zile, locuitorii comunei Malaia au avut parte de multă distracţie şi voie bună. Evenimentul s-a desfăşurat în perioada 2-4 septembrie, ocazie cu care Primăria comunei Malaia, împreună cu Consiliul Local au organizat cea de VIII-a ediţie a „Horei Satului”. Cei prezenţi la această sărbătoare au fost încântaţi de solişti de muzică uşoară, dar şi populară.

(Petre Coman)