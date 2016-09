Primăria Râmnicului a realizat economii de 1,7 milioane euro la trei proiecte europene

Luni, 12 septembrie 2016, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat rectificarea bugetului local pe anul 2016 în plus cu suma de 210.600 lei, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli. De asemenea, s-a mai decis retragerea unor credite bugetare în suma de 7,74 milioane de lei (1,7 milioane de euro) din lista de investitii pe anul 2016 – fonduri externe nerambursabile postaderare şi cofinanţare buget local 2016, de la următoarele capitole: cap. 67 „Cultură, recreere şi religie” suma de 2,63 milioane de lei de la obiectivul de investiţii Modernizare Parc Zăvoi (economie); cap. 70 „Locuinţe servicii şi dezvoltare publică” suma de 2,1 milioane de lei economie la obiectivul de investitii „Reabilitare termică a blocurilor de locuinţe 15 blocuri”; cap. 84 „Transporturi” suma de 3 milioane de lei economie realizată la obiectivul de investiţii „Reabilitare pod peste râul Olt” (1 milion de lei) şi 2 milioane de lei sumă repartizată în plus având în vedere prelungirea termenului de execuţie la obiectivul de investiţii „Reorganizare şi modernizare spaţiu public central”. În fine, s-a mai aprobat rectificarea listei de investiţii pe anul 2016 – fonduri externe nerambursabile postaderare şi cofinanţare buget local 2016 în minus cu suma de 7,74 milioane de lei şi rămâne la valoarea rectificată de 60,6 milioane de lei, dar s-a mai rectificat lista obiectivelor de investiţii în plus cu suma de 7,74 milioane de lei, ajungând la o valoare retificată totală de 43,55 milioane de lei. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 22/02 februarie 2016 a fost aprobat bugetul local, precum şi listele de investiţii pe surse de finanţare pentru anul curent la valoarea totală de 287,26 milioane de lei, iar prin prin rectificări bugetare ulterioare a ajuns la valoarea de 301,2 milioane de lei, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli din care la partea de venituri 275 milioane de lei sumă estimată de încasat în anul 2016 şi 26,2 milioane de lei excedent an 2015. Zilele trecute, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea a comunicat primăriei situaţia sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2016, actualizată în baza adresei Ministerului Finanţelor Publice nr. 417864/1 septembrie 2016 prin care s-a aprobat modificarea repartizării pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea unor cheltuieli descentralizate la nivelul bugetelor locale pe anul 2016. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 27/31 august 2016, a fost aprobată repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor alocate Judeţului Vâlcea prin HG nr. 423/2016 privind repartizarea pe judeţe a sumelor aprobate prin lege pentru finanţarea drepturilor elevilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, precum şi metodologia de alocare a acestor sume unităţilor de învăţământ de masă, pe anul 2016 pentru municipiul Râmnicu Vâlcea fiind repartizată suma de 314.557 lei.

(Petre Coman)