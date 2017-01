„Raiul Schiorilor” din Romania este TRANSALPINA – are peisaje ca in Austria sau Franta. Problemele de care se lovesc turistii cand ajung aici 

Oamenii bat drumul pana acolo si constata ca lipsesc deocamdata cabanele, restaurantele si parcarile pentru turisti. Cu alte cuvinte trebuie sa se multumeasca doar cu ce le ofera natura.

Soseaua Norilor – Transalpina, cel mai inalt drum din Romania – se afla la peste 2000 de metri, iar iarna este oficial inchisa. Putem sa ajungem insa in „Raiul Schiorilor” de langa lacul Vidra dupa o calatorie de 300 de km din Capitala.

Cei care pleaca de la Ramnicu Valcea vor parcurge 135 de kilometri iar cei din Sibiu 140. Accesul spre partiile Transalpina se face dinspre Valea Oltului – pe la Brezoi si Voineasa, iar dinspre Petrosani – pe la Obarsia Lotrului.

Pentru o zi intreaga de schi o sa platiti 85 de lei. Sportivii au la dispozitie 7 partii incadrate intr-un decor ca o vedere.

Turist: „Este splendid, este deosebit, oameni primitori, partia in stare foarte buna. Peisajul este deosebit mai ales atunci cand nu este ceata, este de vis. Toata lumea poate sa spuna ca e Austria, Franta, Italia.”

Turist: „Am primit cadou de ziua mea o excursie aici de la un prieten si am venit cu drag, mi-a placut. Am ramas uimit de ce am gasit aici si am zis ca raman la Transalpina. E o zona frumoasa, e foarte ok.”

Frumusetea acestui loc este insa umbrita de neajunsuri. Turistii se pot caza abia la 30 de km distanta in statiunea Voineasa sau in Petrosani. Iar singurul loc in care schiorii pot manca este acest mic chiosc care vinde doar sendvisuri si ceai.

Turist: „E pacat pentru ca oamenii ar vrea sa vina, turistii ar vrea sa ramana dar nu au unde sa doarma noaptea aici. Sa vii din Voineasa aici e cam peste mana. Dar multi o fac.”

Turista: „Ce vreau sa vad in schimb aici este sa infloresca niste cabanute, niste hoteluri aproape de partie. Cred ca asta e singurul dezavantaj care il are zona. In rest partia e superba.”

Din pacate autoritatile au blocat un proiect al Ministerului Turismului care trebuia sa se ridice la 30 de milioane de euro si care prevedea extinderea domeniului schiabil pana la 90 de kilometri, amenajarea drumurilor de acces dar si unitati de cazare si masa.

Turist: „Asteptam sa se termine proiectul cu investitile ca sa avem si noi cand venim la schi un restaurant, o unitate de cazare, niste camere unde sa ne lasam echipamentele peste noapte. Ne-am saturat sa ne schimbam in portbagaj, sa lasam masina la un km distanta.”

Deocamdata doar un mare lant hotelier international a anuntat ca e interesat de zona si care ar vrea sa ridice aici un complex – menționează stirileprotv.ro