DAȚI SHARE! Vaccinul antigripal – o otravă oferită gratuit românilor. Vaccinurile anti gripă ne scad imunitatea şi ne predispun la alte boli, deseori mai grave! 

Vaccinul antigripal – cui foloseşte? În fiecare toamnă, ne este dat să auzim aceleaşi avertismente parcă apocaliptice, despre o gripă, “mai veche” sau “mai nouă”, menite să ne sperie şi să ne vaccinăm de îndată cu toţii. În mod intenţionat este provocată o adevărată isterie în masă. Este imposibil să nu observăm la aceşti “agitatori” un dor de pandemie… Până la urmă ea chiar a venit, spun ei… Dacă nu au putut convinge populaţia cu gripa aviară, au reuşit (în parte) cu cea porcină. Ni se vorbea despre posibile victime, folosindu-se cifre cu multe zerouri dar au rămas din nou doar zerourile…, bani aruncaţi pe geam şi spaimă între oamenii de rând. Au fost însă şi oameni fericiţi – producătorii de vaccinuri. Oare ce ne aduce iarna aceasta? O iarnă fără gripă nu se poate, rămâne întrebarea ce fel de gripă? (sursa AICI)



Iată ce aflăm din mass media mafiei care conduce România:

Începe vaccinarea antigripală: 33.000 de doze sunt disponibile la Constanţa – Vaccinarea antigripală gratuită va fi făcută, la Constanţa, după 15 noiembrie. Potrivit Direcţiei de Sănătate Publică, la nivelul judeţului sunt disponibile 33.000 de doze de vaccin antigripal, iar prioritate la vaccinare au copiii, gravidele, vârstnicii şi cei care suferă de afecţiuni cronice. Ministerul Sănătăţii va pune la dispoziţia românilor, în total, 500.000 de doze de vaccin antigripal. Pentru restul populaţiei, se recomandă procurarea vaccinului din farmacii, preţul unei doze fiind de aproximativ 30 de lei. Ministerul Sănătăţii va putea achiziţiona, în funcţie de cerere, până la trei milioane de doze.Autorităţile susţin că vârful epidemic este aşteptat pentru luna ianuarie. (sursa AICI)

Detalii în continuare:

Ministerul Sănătăţii ar putea achiziţiona până la trei milioane de doze de vaccin antigripal. Campania de vaccinare începe în noiembrie – „Gripa reprezintă o mare provocare, pentru că este o problemă majoră de sănătate publică. Cifrele confirmă acest lucru. Milioane de oameni, mai exact trei milioane pe an, fac forme severe şi există şi un număr important de persoane care decedează, până la jumătate de milion pe glob. (…) E o problemă reală şi primim cazuri într-o formă gravă, severă, care pun în pericol viaţa pacienţilor“, a spus secretarul de stat Dorel Săndesc. Secretarul de stat a mai precizat că Ministerul Sănătăţii a încheiat procedura de licitaţie pentru 500.000 de doze de vaccin, care vor fi direcţionate, din a doua parte a lunii noiembrie, către cabinetele medicilor de familie. Bugetul total alocat a fost de şapte milioane de lei. “Am făcut un contract cadru multianual, astfel încât acum avem asigurată aprovizionarea a până la trei milioane de doze şi flexibilitatea achiziţionării. Acum avem 500.000 de doze şi, dacă va fi o deschidere a populaţiei, vom putea suplimenta.”, a adăugat acesta. Directorul Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie Filantropia, Gheorghe Peltecu, a declarat că gravidele trebuie să înţeleagă că trebuie să fie vaccinate, pentru fac parte din populaţia la risc. “Ca obstetrician, ca preşedinte al Comisiei de obstetrică-ginecologie a Ministerului Sănătăţii, mesajul este că gravidele trebuie vaccinate şi convinse să se vaccineze“, a spus Peltecu. (sursa AICI)



Ca de obicei, se apelează la FRICĂ pentru a convinge masele să facă ceva anume.

Toate publicațiile aservite Sistemului și cele destinate maselor de oameni care nu gândesc fac propagandă PENTRU vaccinare:

Din fericire pentru noi, cei interesați de adevăr, o doctoriță româncă – Christa Todea-Gross a studiat ZECI – SUTE de surse bibliografice – articole, cărți în peste 10 limbi străine, studii de specialitate etc realizate de DOCTORI din toată lumea (!) cu privire la vaccinuri și a rezumat ce a aflat într-o carte pe înțelesul tuturor pe care a publicat-o în 2012: Vaccinurile: prevenție sau boală. O nouă patologie pediatrică. (un astfel de rezumat a fost făcut și pentru cancer, de un băiat român, dar oamenii preferă să moară decât să citească – vezi AICI)



Orice om care mai are măcar puțin creier valabil în cap va citi această carte despre vaccinuri înainte să se ducă să se vaccineze. Restul…să fie sănătoși!

Redau mai jos cele mai importante pasaje din Capitolul 4: Vaccinuri vechi și noi. Bolile pe care NU le previn, subcapitolul XI. Gripa şi vaccinul gripal (pag 344). În carte găsiți trimiteri (surse) la TOATE informațiile prezentate mai jos. Cei care vor să se informeze temeinic, să citească capitolul direct din carte AICI (pag 344).

XI. Gripa şi vaccinul gripal:

Detalii despre Gripă și virusul gripal

Gripa este o boală infecţioasă acută, foarte contagioasă, determinată de virusul gripal, (serotipuri A, B, C), caracterizată clinic prin manifestări respiratorii şi generale, deseori severe. Apare sporadic, în epidemii sau pandemii. Primele epidemii de gripă s-au descris în secolul al XIV-lea. Virusul gripal, izolat pentru prima dată în 1933 (Smith Andrewes, Laidlaw) a fost identificat ca fiind tipul A. Tipul B a fost izolat în 1940 (Francis, Magill), iar în 1951, tipul C. Pentru a supravieţui, virusul gripal este foarte bine adaptat, fiind unic prin variabilitatea lui antigenică, în special a antigenelor de suprafaţă (H, N). Este motivul pentru care, în mod periodic, se declanşează epidemii, populaţia nefiind imună. Virusul gripal tip A afectează atât omul, cât şi animalele. Tipurile B şi C afectează doar omul: tipul B determină numai variante antigenice minore, iar tipul C nu prezintă variaţii antigenice. Gripa de tip A este cea mai frecventă şi mai gravă formă de boală.

Paricularităţile “adaptării” perfecte a virusului gripal sunt foarte bine punctate de către Hans Tolzin,cu ocazia conferinţei cu tema “Gripa porcina şi vaccinul antigripal”(“Die Schweinegrippeimpfung”) din Stuttgart/ Germania: “Virusul gripal tip A (comun omului şi animalelor) conţine un lanţ unic, ARN (acid ribonucleic) cu polaritate negativă, compus din 8 fragmente care codifică 10 proteine virale (ce constituie materialul genetic al virusului). Fragmentele de ARN au un înveliş proteic comun. La exterior se află o membrană lipidică iar la suprafaţa virusului se găsesc antigenele de suprafaţă: 2 glicoproteine: hemaglutinina (H) şi neuraminidaza (N), care oferă virusului specificitatea de subgrup. Până la ora actuală se cunosc 16 subtipuri anti‑ genice ale hemaglutininei (H1…H16) şi 9 subtipuri ale neuraminidazei (N1..N9). La om sunt 6 tipuri de H :H1,H2,H3, H5,H7,H9, la porc 3: H1,H2,H3 iar la cal doar 2: H3, H7. La păsări sunt cele mai multe subtipuri de H, în număr de 15 (H1..H15). Combinaţiile posibile dintre aceste subtipuri sunt în număr de 144 (!). Deci avem în total 144 de subtipuri de virusuri gripale tipA […]. Fiecare virus este în sine un «individ», diferit de alt virus. La fiecare om se manifestă altfel. Au loc mereu mutaţii ale virusului. De exemplu, dacă la mine se întâlneşte un virus gripal tip AH1N1 (agentul etiologic al «gripei porcine») cu tipul AH5N1 (agentul etiologic al «gripei aviare»), ei se combină şi schimbă între ei fragmente din genom, rezultând şi mutaţii. Să zicem că eu încep acum să tuşesc, mi se face un test de sânge şi sunt găsit cu un nou virus, deci sunt acum contagios. Mi se ia o probă care este notată cu numele meu şi oraşul unde locuiesc etc. (ex.: virus AH1N1 Tolzin / Stuttgart…), se cultivă virusul şi astfel se obţine un nou tip de virus! Pentru acest nou tip poate va fi nevoie de un nou vaccin. Virusul nou se poate răspândi fără a provoca neapărat o infecţie. Acest lucru se poate întâmpla mereu, şi se pare că asta s‑a şi întâmplat în Mexic (de unde a pornit aşa‑zisa «Pandemie de gripă porcină»), unde s‑au combinat 4 tipuri de virus la un om.

Dar mutaţii virale au loc mereu, se realizaeză mereu alte combinaţii. Poate exista oare un test de laborator pentru miliarde de astfel de combinaţii virale? Medicina, însă, este în sine foarte comodă şi preferă să dea vina doar pe un virus decât să propună o schimbare a stilului de viaţă. Dacă doar virusul este de vină şi nu stresul meu la serviciu sau hrana mea insuficientă sau săracă în principii nutritive, lipsa de mişcare, etc, asta este foarte convenabil pentru mine dacă nu trebuie să îmi schimb stilul meu de viaţă, dar este convenabil şi pentru şefii mei, dar mai ales pentru medicii care urmăresc doar combaterea bolii”.

După cum ne explică Tolzin, gripele virale cu tipul A nu vor putea fi oprite cu vaccinuri, fiindcă asta ar însemna să sintetizăm anual zeci sau sute de vaccinuri, ceea ce este imposibil. Noi nu putem cunoaşte toate mutaţiile care se produc cu fiecare subtip de virus… Cu toate că medicii recomandă la început de fiecare iarnă, vaccinul gripal, pentru prevenirea gripei “sezoniere”, tulpinile virale pentru vaccinul folosit, sunt cele din anul precedent. Referitor la “eficienţa” vaccinurilor antigripale în caz de epidemie, găsim scris în literatura de specialitate: “Trebuie subliniat faptul că nu s‑a descoperit până acum soluţia ideală. Dificultăţi mari persistă din cauza variabilităţii antigenice a virusului gripal….Vaccinurile gripale pentru a fi eficace, trebuie preparate cu tulpinile de virus implicate în epidemia respectivă, ceea ce necesită timp… Din această cauză, până acum nu s‑a reuşit încă oprirea unei epidemii de gripă prin vaccinare” Atunci, cu atât mai puţin o pandemie…

Nu există date clinice specifice gripei (patognomonice). Este şi motivul pentru care diagnosticul clinic al gripei sporadice este dificil, chiar imposibil. Ea este diagnosticată în functie de simptome (diagnostic de probabilitate): “viroză respiratorie”, “gastroenterite virale”, “ IACRS”, ”otite” etc. Un diagnostic cert se pune doar pe analizele de laborator (virusologice şi serologice) şi care nu se fac de rutină.

Nu există un tratament etiologic al gripei. Gripa simplă se tratează la domiciliu, cu medicamente simptomatice, în condiţii de izolare şi repaus şi nu se folosesc antibiotice! Ele vor fi administrate doar în gripa complicată, care necesită internare.

Generalităţi. Ineficienţa vaccinului gripal:

Primul vaccin gripal a fost sintetizat în 1940, folosind un virus gripal cultivat pe ou embrionat de pui. Vaccinurile actuale, conţin virus gripal, inactivat prin formol, dar conţin adjuvanţi toxici (aluminiu sau mercur) şi substanţe alergizante (antibiotice, proteine străine etc.).

Tamiflu (un medicament antigripal) a fost un experiment nereuşit. După administrarea de Tamiflu, în rândul adolescenţilor din Japonia a crescut mult numărul de sinucideri. Se ştie că acest medicament scurtează doar cu o zi boala (!), dar poate curma o viaţă. Dacă în pandemia de gripă porcină a dat greş Tamiflu, s-a încercat cu vaccinul antigripal. Dar “în cazul unei pandemii adevărate, nu o să avem nicio şansă”, ne spune Johannes van der Wouden, expert în Epidemiologia gripei de la Universitatea Erasmus (Rotterdam). El se referă la faptul că la ora actuală se foloseşte acelaşi mod de preparare a vaccinului antigripal ca şi în trecut: virusul gripal este cultivat pe embrioni vii, de găină. Se ştie că un virus cu adevărat agresiv ar distruge imediat aceste organisme vii şi foarte mici. “Dacă virusul ar fi chiar atât de agresiv şi le‑ar omorî, e posibil ca oamenii angajaţi, să nu mai ajungă la serviciu a doua zi”, afirmă Van der Wouden. Van der Wouden critică şi modul în care OMS (Organizaţia Mondială a Sănătăţii) controlează şi supraveghează evoluţia şi prevenirea gripei, folosindu-se de 112 regulamente în 83 de ţări! De îndată ce apar primele cazuri de gripă sezonieră, experţii “se pun imediat pe treabă” pentru a afla cât de periculoasă este, dacă sunt aceleaşi tipuri de virusuri ca în anul precedent sau sunt altele. Din probele luate se va face un nou vaccin antigripal. Afirmaţia lui Van der Wouden seamănă izbitor cu cea a lui Tolzin…

OMS (Organizația Mondială a Sănătății) recomandă vaccinul gripal la următoarele grupe de oameni, fiind considerate “persoane cu risc”:

– persoanele în vârstă de peste 65 ani;

– persoanele (copii, tineri, adulţi vârstnici) cu afecţiuni medicale cronice (pulmonare şi cardiovasculare),

– persoanele (copii, tineri, adulţi, vârstnici) cu boli metabolice cronice (diabet zaharat, disfuncţii renale, hemoglobinopatii, imunosupresii);

– personalul medical;

– lucrătorii din serviciile comunitare esenţiale: vameşi, pompieri, poliţişti, militari etc., precum şi elevi, studenţi şi alte persoane ce locuiesc în dormitoare comune;

– familiile celor afectaţi;

– gravidele din trim. II şi III de sarcină.

Studii pe copii și bătrâni:

S-au efectuat o serie de studii pe grupele de vârsta “cu risc” (copii mici şi vârstnici) de către renumitul grup Cochrane, care a publicat rezultatele în jurnalul de specialitate The Lancet. Tom Jefferson, coordonatorul grupului, rezumă astfel:“Pentru copiii de sub 2 ani vaccinurile au efect de placebo (efect zero) iar pentru oamenii vârstnici este mai indicat să se spele cât mai des pe mâini şi să aibă un stil de viaţă sănătos decât să meargă la medic ca să se vaccineze”. Jefferson spune lucrurilor “pe față”: “Ar fi momentul ca cei care fac Lobby în cadrul OMS‑ului şi a Ministerului Sănătăţii din SUA să fie îndepărtaţi, fiindcă experţii din domeniul gripei (Influenza) recomandă populaţiei produsele lor – aşa cum o fac şi cei care îşi vând aspiratoarele pentru a scăpa de marfă – de parcă am fi cu toţii o gloată de idioţi”.

O publicaţie din octombrie 2007, a unui grup de oameni de ştiinţă aparţinând Institutului Naţional de Sănătate din SUA, arată că “eficienţa vaccinului antigripal la vârstnici este mult exagerată”.Ajung şi ei la aceleaşi rezultate ca şi Jefferson. Dacă ar fi să existe o eficienţă a vaccinului antigripal la vârstnici, ea ar trebui dovedită, dar la ora actuală nu există niciun studiu pe care să ne putem baza cu adevărat. Studiile pe care le avem arată că doar un procent de 5% din decese la vârstnici sunt provocate de gripă, dar în acelaşi timp se vorbeşte de o prevenire cu 50% a mortalităţii… deci un nonsens. Statisticile din SUA din ultimii 20 de ani arată că “vaccinul antigripal nu a influenţat deloc mortalitatea la vârstnici. Nu există niciun indiciu în acest sens… Deşi oamenii bătrâni se lasă mult mai des vaccinaţi în ziua de azi şi procentul celor vaccinaţi împotriva gripei a crescut de la 15% în 1980, la 65% în anul 2000, nu s‑a observat o scădere a cazurilor de boală. Dimpotrivă, ea a crescut uşor”

Acest lucru nu este un “fenomen american”, ci apare în toate ţările unde se foloseşte vaccinul antigripal. Spre exemplu în Italia, o echipă de experţi de la Universitatea din Bari arată că, deşi procentul vârstnicilor vaccinaţi a crescut de la 5% în anii ’70, la 65% în 2001, nu s-a constatat niciun efect pozitiv.

După datele oficiale din SUA, vaccinarea este indicată la toţi copiii, cu vârsta cuprinsă între 6 şi 23 de luni, fiind o“grupă cu risc” în ceea ce priveşte complicaţiile şi cazuri grave de boală. Să fie oare aşa?Decesele provocate de gripă sunt, din fericire, foarte rare la copii. În Germania statistica arată că, la copii mai mici de 5 ani, a fost un singur deces în 2005 iar în 2004 au fost 2 cazuri. Găsim şi la această grupă de vârstă o totală ineficienţă a vaccinului antigripal. Studiul făcut pe copiii mai mici de 2 ani, de către grupul Cochrane, arată ineficienţa vaccinului antigripal, acesta având doar un efect placebo. Pentru Oficialităţile din SUA acest lucru nu a constituit un obstacol în recomandarea vaccinului antigripal tuturor sugarilor sănătoşi, în vârstă de 6 luni, şi asta fără a avea publicat un studiu de siguranţă pentru această grupă de vârstă. Există doar câteva date legate de copiii de peste 3 ani. Din acest motiv, Jefferson şi colab. au scris tuturor celor 30 de grupuri de studii şi au cerut eventualele reacţii secundare ale vaccinului la copii. Unii dintre oamenii de ştiinţă le-au răspuns că într-adevăr există astfel de studii dar firma producătoare de vaccinuri, nu a dorit să facă public niciun astfel de studiu.

La femeile gravide vaccinate antigripal:

– nu s-a putut dovedi niciodată o protecţie a copilului;

– “statistic, nu s-a constatat o diferenţă între gravidele care au făcut gripă în primul trimestru de sarcină şi celelalte gravide”;

– la femeia însărcinată, adjuvanţii din vaccinul gripal, fie Tiomersal, Sqalena sau altele, sunt neurotoxice, atât pentru mamă, cât şi pentru făt, provocând boli neurologice şi boli autoimune; aceşti adjuvanţi, stimulează imunitatea celulară TH1, prin care poate fi respins fătul şi avortat.

Cât de sigur este vaccinul antigripal?

‑ Siguranţa vaccinului antigripal este practic nulă; nu există studii care să ne afirme siguranţa acestui vaccin: pentru copii există un singur studiu oficial, mai vechi, efectuat la 35 de copii, iar la vârstnici există 5 studii date publicităţii care se întind doar pe o săptămână după vaccinare şi numărul celor vaccinaţi, luaţi în studiu, este sub 3000. Având în vedere că anual sunt vaccinaţi milioane de oameni, acest “gol imens al unor studii de specialitate este pur şi simplu imposibil de acceptat;

– Efectele secundare ale vaccinului sunt numeroase şi ele se înmulţesc odată cu vârsta şi mai ales cu repetarea lor anuală, astfel încât, sunt afectaţi mai grav 14% dintre oamenii de peste 65 de ani şi 30% din cei trecuţi de 75 de ani; având în vedere că anual este nevoie de schimbarea tipurilor de virus din vaccin, apar şi reacţii secundare noi, inclusiv cazuri de deces. Spre exemplu în Israel, în 2006, au murit mai mulţi oameni vârstnici după vaccinul antigripal din anul respectiv, motiv pentru care s-a sistat vaccinarea. În anul 1976, fiind o epidemie de gripă în SUA, au fost vaccinaţi 50 de milioane de oameni antigripal şi s-au constatat mii de cazuri de Sindrom Guillain-Barre (pareze şi paralizii nervoase postvaccinale), motiv pentru care s-a oprit vaccinarea.

Prezentare diferite vaccinuri pentru gripă:

– FLUARIX, fabricat de GlaxoSmithKline, pentru adulţi şi copii de peste trei ani, cu specificarea că“datele clinice pentru copii de până la 6 luni şi 3 ani sunt limitate” . Vaccinul conţine virus fragmentat, inactivat. Reacţiile adverse amintite sunt cele obişnuite, uşoare, locale.

– INFLUVAC, fabricat de Solvay Pharmaceuticals, pentru adulţi şi copii sub 36 luni. La copiii între 6‑36 luni, datele clinice sunt limitate.

– VACCINUL GRIPAL TRIVALENT, purificat şi inactivat, fabricat de Institutul Cantacuzino, ce conţine tulpini inactivate de virusuri gripale, pentru copii de 6-35 luni şi copii mai mari. Reacţiile adverse rare sunt: nevralgii, parestezii, convulsii, trombocitopenie tranzitorie. Vaccinul conţine 2 tulpini de virus gripal tip A (subtipurile H1N1 şi H3N2) şi o tulpină de virus gripal tip B. Vaccinul conţine drept conservant Tiomersal 1/ 10 000, iar ca şi stabilizator, are aldehidă formică, max. 0,04 mg/ 0,5 ml. La “Modul de actiune” se specifică: “…Protecţia conferită de vaccinul gripal poate să nu fie suficientă pentru a preveni îmbolnăvirea dacă tulpinile circulante de virus gripal sunt diferite antigenic de cele existente în formula vaccinului”. Deşi copiii sănătoşi nu sunt consideraţi o grupă de risc, pot fi şi ei vaccinaţi, începând cu luna a 7-a de viaţă, dozele fiind adaptate vârstei, conform recomanărilor OMS. Ce altceva înseamnă această “adaptare” la copii, decât că ei sunt pe post de cobai… Cât despre efectele toxice ale mercurului asupra sistemului nervos ale sugarului, nu se aminteşte nimic.

Reacţiile adverse şi complicaţiile postvaccinale:

– dureri locale, simptome asemănătoare gripei – dureri musculare şi articulare, oboseală accentuată (astenie), cefalee, febră, scăderea imunității față de diferite boli respiratorii și altele, astm, alergii,reacții autoimune, sindromul “oculorespirator”, creșterea frecvenței cazurilor de astm, boli autoimune și boli neurologice, infecţii ale nervilor, cu dureri şi tulburări funcţionale, în special la nivelul mâinilor sau a feţei și alte afecţiuni nervoase, precum disfuncţii ale vezicii urinare, tulburări în dinamica sexuală, ameţeli şi tulburări de mers etc. (detalii în carte)

Prezenţa de Thiomersal în vaccin, drept conservant ( Thiomersal conţine mercur organic, neurotoxic, în procent de 49,6%! ), este o adevărată intoxicaţie pentru sistemul nervos; prin acumularea mercurului în celula nervoasă, an de an, la cei vaccinaţi (în special la vârstnici) poate induce boala Alzheimer, iar la copii hiperactivitate, autism etc.

Sindromul Guillain–Barre este o reacţie adversă gravă, de temut, a vaccinului antigripal. Legătura între această afecţiune şi vaccin a fost dovedită şi recunoscută când între anii 1991-1999, în SUA au fost relatate 382 de cazuri, majoritatea debutând în primele 2 săptămâni de la vaccinare. În 2004 au fost anunţate 31 de cazuri, care au debutat în primele 6 săptămâni de la vaccin.

CONCLUZII

– gripa este o boală neplăcută, dar cu o evoluţie bună, spre vindecare în 1-2 săptămâni în majoritatea cazurilor;

– studiile cunoscute la ora actuală nu arată nicio eficienţă a vaccinului antigripal; folosirea lui în masă demonstrează un interes pur finaciar;

– nu s-a dovedit că vaccinul scade frecvenţa bolii, a complicaţiilor acesteia sau a mortalităţii; dimpotrivă, vaccinul are efecte secundare în timp care nu se doresc a fi cunoscute;

– copiii şi astmaticii au de suferit în urma vaccinării;

– prezenţa unor substanţe toxice în vaccinul antigripal precum mercurul din Thiomersal sau aldehida formică, provoacă în timp boli grave, neurologice, în special la copii şi vârstnici;

– virusurile gripale din vaccin ne scad imunitatea şi ne predispun spre alte boli, deseori mai grave;

– există suficiente tratamente naturiste, lăsate de Dumnezeu, care pot preveni gripa prin imunizarea noastră naturală iar în caz de boală ele pot preveni complicaţiile şi grăbi vindecarea. La nevoie există şi suficiente medicamente…

Dr. Christa Todea-Gross

Vezi și asta:

4 nov 2014: Vaccinezi sau rationezi? – documentar cutremurător – Sănătatea nu vine din seringă! – Ne aflam in plin sezon de propaganda pentru vaccinarea antigripala! An de an, suntem indemnati tot mai insistent sa ne vaccinam antigripal pentru a fi “protejati” de gripa. Mai nou, vaccinul antigripal se recomanda deja nu numai femeilor insarcinate si persoanelor peste 65 de ani, dar si bebelusilor de 6 (sase) luni! Suntem un grup de parinti indignati de propaganda mincinoasa, platita care se face in mass media romaneasca la vaccinurile antigripale. Dorim sa va informam despre acest subiect tot mai controversat al vaccinarii antigripale si va invitam sa urmariti documentarul nostru: Sanatatea Nu Vine Din Seringa! :

SĂNĂTATEA SE OBȚINE PRIN MIȘCARE ȘI ALIMENTE CORECTE DE LA PIAȚĂ, NU PRIN OTRAVĂ CHIMICĂ DIN FARMACII SAU SPITALE! Dacă stăm cu fundu pe scaun toată ziua, nu facem pic de mișcare și mâncăm alimente – otravă din supermarket nu o să fim sănătoși nici cu 1000 de pastile sau injecții pline cu chimicale! Din contră!

