DAȚI SHARE! Dr.Călin Mărginean tratează cancerul și în ultimul stadiu! 

PREZENTARE DESPRE CANCER

Premize ale conceperii tratamentului natural anti-tumoral

(articol scris de Dr.Marginean)

Constatări incontestabile :

– s-a constatat că dacă ar fi să facem o comparație între cantitatea de substanțe anti-oxidante (AO) prezente în sângele unei persoane cu cancer și a unei persoane sănătoase, descoperim că la cel cu cancer, nivelul AO este extrem de redus. Concluzia firească este că AO protejează corpul prevenind cancerul și respectiv, sunt substanțe extrem de benefice în tratamentul natural anti-cancer, iar aportul lor la aceste persoane va trebui să fie substanțial. Același fenomen s-a constatat la pacienții cu SIDA și la cei cu leucemii sau limfoame ;

– este dovedit faptul că anumite plante care conțin unii AO au efect preventiv față de unele cancere. Concentrând acești AO prin folosirea unor sucuri de fructe sau / și legume să nu fie oare posibil ca și cancerul odată instalat să fie neutralizat ? BA DA !

– orice plantă, în starea ei nativă (proaspătă) conține cel puțin o substanță cu efect AO (anti-cancerigen), în vreme ce orice produs de origine animală conține cel puțin un element / substanță cu efect pro-cancerigen. Alteori prin digestia, absorbția, ori metabolizarea unui produs de origine animală rezultă subproduși cu efect dovedit cancerigen. Alimentele de origine vegetală sunt așadar surse de AO pentru organism, în vreme ce alimentele de origine animală + ultra-rafinatele (dulciurile concentrate, sarea, făina albă, NU și uleiurile omega 9 și omega 3) + murăturile + alteratele, consumă din AO organismului, tentând să-l secătuiască !

Concluzia ? Dieta persoanei care are cancer va trebui să fie (aproape) exclusiv crudivoră, iar orice aliment de origine animală va trebui cu desăvârșire evitat ;

– în rândul populațiilor de vegani = vegetarieni totali (fie complet sau incomplet crudivori) incidența cancerului indiferent de localizare este nulă, în schimb în rândul populațiilor omnivore (care se alimentează având drept motto proverbul „tot ce nu te mănâncă, mănâncă !”), prevalența boli este semnificativă, iar în prezent într-o creștere alarmantă. Concluzia firească ? Dieta unei persoane care dorește să se vindece de cancer, leucemii, limfoame va trebui să fie vegan ! Legat de acest aspect s-a constatat că frecvența cancerului la ierbivore este extrem de rară, în vreme ce la carnivore procentul este semnificativ ;

– toate alimentele de origine vegetală proprii consumului (în stare de maturitate = coapte) induc în organism bazicitate, în vreme ce toate „alimentele” (ghilimelele n-au fost puse întâmplător aici !) de origine animală + ultrarafinatele (dulciurile concentrate, făina albă și produsele de panificație făcute din făină albă) + murăturile + alimentele alterate + fructele necoapte sau foarte acre, induc în organism ACIDITATE.

Cancerul, leucemiile și limfoamele nu se dezvoltă niciodată într-un mediu bazic, ci întotdeauna într-un mediu acid !



– în toate alimentele de origine vegetală proprii consumului raportul AG omega 3 / AG omega 6 este apropiat sau > 1/3, cu efect antiinflamator, antitrombotic, vasodilatator, anticancerigen, antireumatic. În toate alimentele de origine animală raportul AG omega 3 / AG omega 6 este întotdeauna << 1/3, cu efect proinflamator, procoagulant, vasoconstrictor, procancerigen, proreumatic ;

– există dovezi științifice incontestabile care atestă faptul că unele substanțe existente în anumite plante produc distrugere tumorală directă, altele distrug vasele sangvine care irigă tumora, altele provoacă creșterea numărului de limfocite T killer reactivându-le, iar altele stimulează cele 3 enzime redutabile legate de apărarea anti-tumorală (superoxid-dismutaza SOD, glutationul și catalaza) ;

– dacă în natură găsim practic remedii pentru orice boală apărută ca o consecință a unui stil de viață eronat („bolile civilizației”), de ce acest lucru n-ar fi valabil și pentru cancer, leucemii sau SIDA ? ;

– dacă lăsăm la aer la o temperatură de 250C pe o farfurie un fruct / legumă oarecare cu coaja intactă / semințe uscate…, iar pe o altă farfurie un produs de origine animală oricare ar fi acesta, vedeți cam cât rezistă alimentele din prima categorie și vedeți de câte ori mai puțin rezistă cele animaliere !!! Vedeți diferența ? În plus, coaja legumelor, fructelor… conține adesea de departe mai mulți AO decât întregul produs de origine vegetală. Așadar nu disprețuiți și nu îndepărtați coaja comestibilă a fructelor, legumelor…

Å¢ineți minte că dacă totuși decojiți un măr cu intenția de a arunca coaja și de a consuma pulpa, faceți invers : aruncați pulpa și consumați coaja !!! În cazul mărului, cantitatea de minerale, vitamine (deci AO) este de peste 20 de ori mai mare în coajă decât în pulpă și doar în coajă avem uimitoarele substanțe, de o valoare inimaginabilă potențator de efect (bioflavonoide) !

– cred în capacitatea extraordinară de auto-reparație cu care organismul nostru a fost înzestrat de către Creatorul său, dacă acestuia îi sunt puse la dispoziție remediile naturale simple și sănătoase ale sistemului de sănătate NEW START (Nutriție, Exercițiu fizic, Apă, Soare, Cumpătare, Aer, Odihnă, Încredere în Dumnezeu, luate din limba engleză).

Alte constatări demne de a fi luate în seamă…

– orice persoană ne-vegană (vegan = vegetarian total) are șanse să aibă în corpul ei tumori latente, care să „stea cuminți” decenii întregi. Dacă apare însă vreun factor de creștere tumorală (care există în lactate, carne, rădăcina de Ginseng, lăptișorul de matcă, cerealele germinate) care persistă în organismul acelei persoane, tumora va începe să crească, iar finalul îl știm cu toții, fiind previzibil. Alteori aceste tumori latente rămân în această stare pe tot parcursul vieții persoanei în cauză, iar pacientul nu a știut nimic de existența lor, iar tumorile sunt descoperite „accidental” fie la necropsie (post-mortem), fie intra-operator. Tumorile latente nu pot fi depistate prin analize de sânge, ci eventual ecografic, tomografic, RMN, sau constituie o surpriză intraoperatorie. Localizarea lor predilectă (dar nu exclusivă) este cavitatea abdominală

– cu cât o persoană are o alimentație în care predomină alimentele de origine animală, sau dintre cele care induc repetat aciditate în organism +/- factori de creștere, cu atât șansele ca ea să aibă tumori latente cresc semnificativ odată cu vârsta ;

– după minim 3 ani de dietă vegan NU se mai găsesc tumori latente în organism !!! ;

– în organismul unei persoane ne-vegane dacă apare o substanță cu efect pro-cancerigen, corpul încearcă încă de la nivelul sângelui s-o „prăjească” repetat cu ajutorul AO de care dispune și deci s-o inactiveze. Dacă nu reușește, atunci, datorită unei permeabilități a membranelor celulare „agresorul” poate pătrunde în celule este dus până la nivelul nucleului, unde alterează diviziunea celulară normală, rezultând în timp celule canceroase ;

– însă în organismul unei persoane vegane dacă apare o substanță cu efect pro-cancerigen, corpul încearcă la fel ca-n exemplul precedent, încă de la nivelul sângelui s-o „prăjească” repetat cu ajutorul AO de care dispune și deci s-o inactiveze. Dacă nu reușește, recurge la un veritabil „baraj de membrană” la nivel celular, iar „agresorul” nu poate pătrunde în celule. Este dus pe cale sangvină până la nivelul ficatului, unde este conjugat, iar apoi ajunge la rinichi fiind eliminat, fără a rezulta celule tumorale. Așadar în cazul de mai sus (omnivori) corpul deschide larg membranele pentru agresorii pro-cancerigeni, în vreme ce la vegani apare o protecție suplimentară supranumită „barajul de membrană”. Merită să nu uităm niciodată aceste evidențe extrem de importante !!! ;

La conceperea protocolului meu am avut și am permanent în vedere 7 elemente majore, de care am ținut cont de fiecare dată când am inclus ceva pe listă (aliment, suc etc., sau când am atras atenția asupra unor precauții pe care le-am considerat absolut necesare), sau când nu am introdus ceva cu bună știință. Aceste elemente sunt :

1) Siguranța totală, adică să nu se strecoare vreun constituent periculos, dăunător sau ineficient

2) Să nu existe efecte adverse, sau riscul apariției acestora să fie neglijabil și să nu fie provocate nici un fel de dezechilibre în sistem, care ulterior să favorizeze boala ;

3) Eficiența maximă ;

4) Complianța maximă, adică o aderență cât mai bună a pacienților la tratament + protocolul să fie cât mai clar și mai accesibil ca limbaj ;

5) Accesibilitatea fiecărui ingredient în orice parte a lumii, la un preț cât mai bun ;

6) Timpul până la vindecarea deplină să fie cât mai redus, iar revenirea la normal să aibă loc într-o perioadă cât mai scurtă ;

7) Nu în ultimul rând m-a interesat și mă interesează continuu reducerea prețului de cost a terapiei naturale descrise în protocolul de față (dar nu în dauna eficienței sale, sau a creșterii duratei tratamentului !).