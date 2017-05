Doctorul Adrian Cacovean SE ZBATE ÎNTRE VIAŢĂ ŞI MOARTE! Să ne rugăm pentru el!

„Tu, Doamne, Cela Ce eşti doctor ceresc, tămăduieşte-mă prin mâna doctorului pământesc, ca să Te laud în toate zilele vieţii mele. Amin. „

In sfarsit am gasit si eu un chirurg vascular care mi-a recomandat exact ce sa fac.Am fost un pacient ascultator, cum isi doresc toti medicii, iar insuficienta mea venoasa cronica transformata in stadiul urat de grad VI, recte ulcer varicos,operat deja acum 6 ani de dr.Angelescu, s-a ameliorat, piciorul mi s-a dezumflat.De la trecerea la cele vesnice a marelui Dr.GHEORGHE BUCUR acum 4 ani nimeni nu m-a mai tratat ca dumnealui,DUMNEZEU Sa-l odihneasca, ba din noiembrie 2014 pana in ianuarie 2015 abia am putut sa merg,m-am „tarat” doar la Biserica de langa casa, datorita medicatiei gresite , primita de la o ” somitate” numita Dan Forsea, prof.dr., SCUMP si PROST, ca in atatea alte domenii.In treacat fie spus, trebuia sa il dau in judecata pt. malpraxis pe „stimabil”, un singur exemplu: am completat o fisa in care am mentionat singurul medicament la care sunt alergic-Eritromicina-iar tovarasul ‘gradu asta mi-a prescris:Azitromicina(pe baza de Eritromicina).Incredibil, nu-i asa?In orice domeniu, fiecare ar trebui sa stie cand sa se retraga , ca sa nu devina ridicol.Am acordat oricum destul spatiu acestui pigmeu, doar faptul ca m-a dus la el Tata si ca a tratat-o pe matusa mea (actrita Luminita Gheorghiu)bine undeva/candva , m-a facut sa nu recurg la acest gest, cu toate ca eram indreptatit 100% sa o fac, mi-au confirmat acest lucru cativa medici, cu diverse specializari.In sfarsit, in ianuarie 2015, prin intermediul domnului Iulian Capsali, am luat legatura cu un medic poate neobisnuit, dar dedicat profesiunii sale.Intai m-a speriat ca am si guta(cu toate ca nu sunt mic precum Napoleon Bonaparte), dar ulterior m-a felicitat pentru felul in care am tinut tratamentul prescris de dumnealui.Vorbesc de dl. doctor CACOVEAN ADRIAN, care mi-a salvat in mare masura piciorul stang , cel cu ulcerul pe care” il car” de 15 ani.Pot sa merg relativ normal, sa imi inchei IN SFARSIT incaltamintea, a reparat si ce a facut saltimbancul Forsea.Dupa moartea „patriarhului” care mi-a salvat piciorul , dl.dr. GHEORGHE BUCUR, eu urmaream activitatea domnului dr. Cacovean pe forumurile dedicate bolilor venoase, dumnealui fiind printre putinii care dadeau consultatii pacientilor pe net ca si in cabinet…cel virtual.Eu am fost la consultatie in mod real, a fost prima zi din luna ianuarie cand am mers mai mult, dar cu piciorul umflat cat un bustean.Da, existe multi medici dedicati doamnelor si domnilor, cunosc multi, cea mai buna prietena a mea din copilarie este un exemplu elocvent, medic psihiatru renumit si dedicat care se perfectioneaza continuu, din facultate cheltuia o avere pe cele mai noi carti din specialitatea ei , o nepoata a sotiei mele neurochirurg la Leipzig(si adjunct de sef de sectie)….si altii.Pai bine domnule doctor ADRIAN, acum cand v-am gasit v-ati gasit sa va imbolnaviti???Lasand gluma la o parte, chiar daca dumneavoastra sunteti un hatru, va doresc multa sanatate domnule doctorCacovean Adrian, MANTUITORUL Sa va ocroteasca, pentru rugaciunile Maicii Sale si ale tuturor Sfintilor! Ma rog, cu puterile mele de om vicios, sa va insanatositi grabnic.Inchei spunand „Traiasca REGELE si PATRIA!NIHIL SINE DEO!”.Si mai adaug ceva:Va veti face bine, pentru ca tocmai am inchegat o amicitie precum in „Agonie si Extaz”:dumneavoastra in rolul episcopului de Roma, Papa Iulius al II-lea(fie vorba intre noi, un mare razboinic, ca si dumneavoastra cu sistemul) , iar eu in rolul de zi cu zi, al artistului, chiar daca nu sunt Michelangelo(nu sunt ipocrit prin comparatii, omul oricum era sculptor, ura sa i se spuna pictor;iar eu sunt pictor).Si inca nu vreau ca rechinii sa-mi acapareze lucrarile, stiti doar ce se spune despre artisti:”devin simpatici cand trec la cele vesnice”.Dumneavoastra veti lupta pentru ca va asteapta pacientii, iar eu mai am de pictat si cred ca DOMNUL Se va indura de noi si ne va chema mai tarziu la El. Cu mult drag se roaga pentru dumneavoastra artistul si istoricul Claudiu Victor Gheorghiu.

