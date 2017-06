Victor Ponta şi Daciana Sârbu l-au cununat pe fiul fostului interlop vâlcean Vasile Gorun

• Premierul s-a încumetrit cu “DumnezeuÔÇ£





Premierul Victor Ponta şi soţia sa, Daciana Sârbu, au fost sâmbătă, 1 septembrie, naşii de cununie ai unor tineri însurăţei. E vorba despre Laurenţiu Gorun, fiul adoptiv al fostului lider al lumii interlope din Vâlcea, Vasile Gorun. Laurenţiu s-a căsătorit cu Larisa, fiica deputatului PSD Ion Mocioalcă

Cununia religioasă a fost oficiată la Capela Sfânta Treime, situată pe domeniul Știrbey, iar petrecerea a avut loc la restaurantul Regina Maria, aflat pe acelaşi domeniu.

Laurenţiu Gorun este fiul cunoscutului interlop Vasile Gorun. Supranumit ÔÇ£Vulturul” sau ÔÇ£Dumnezeu”, Vasile Gorun a fost acuzat de trei infracţiuni de şantaj, două de tâlhărire şi lipsire de libertate, ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii publice. După aşa viaţă tumultoasă, fostul interlop pare să se fi pocăit. În urmă cu un an, el a cerut judecătoriei Râmnicu Vâlcea să fie reabilitat pentru toate ÔÇ£păcatele tinereţii”. Pe 7 octombrie anul trecut, instanţa i-a acceptat cererea, în prezent temutul Vasile Gorun fiind o persoană onorabilă.

„Nu am legaturi cu cei care se invarteau pe langa tatal meu vitreg. Nici nu vreau sa atrag prea mult atentia asupra acestui nume pentru ca poate fi daunator pentru imaginea mea sau a celor apropiati mie. Da, pe Victor Ponta l-am rugat eu sa ne fie nas. Ne cunoastem de ceva vreme, suntem relativ apropiati ca varsta si mi-am permis acest lucru. Eu il vad ca pe Victor, nasul nostru. Nici el, nici Daciana nu o sa fie vesnic in fruntea Guvernului sau in Parlamentul european. Dar cu siguranta vor fi in inima mea si a Larisei”, a declarat Laurentiu Gorun, pentru „Saptamana in Oltenia”.

Fostul interlop a ameninţat, între 1992 şi 1996, nouă persoane, şantajându-le şi tâlhărindu- le. Aşa numitele taxe de protecţie şi ÔÇ£amenzi” cerute de la diferite personaje au condus la reţinerea acestuia. Când să fie prins, a aruncat un cockteil Molotov, rănind un poliţist. Tot atunci s-a pus sechestru pe mai multe bunuri: 19.620 de dolari, 4.300 de mărci germane, 170.00 de forinţi, 209 de obiecte din aur în greutate de 1.167 de grame, apartură electronică şi au autoturism. Banda lui ÔÇ£Dumnezeu” era formată din foşti deţinuţi de drept comun, care au jurat pe Biblie că vor apăra interesele şefului lor. (www.nasul.tv)