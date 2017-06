SC GARDIENII SRL, cea mai puternică firmă de protecţie şi pază din Oltenia

Colonelul Constantin Pop, un profesionist al ordinii şi disciplinei,

Societatea GARDIENII SRL Râmnicu Vâlcea a fost fondată de colonelul (r) Constantin Pop (fostul şef al Jandarmeriei Vâlcea) în urmă cu mai mult de patru ani. În prezent, SC GARDIENII SRL, are sediul central în Râmnicu Vâlcea, str. Ion Creangă (fostă Episcopiei) nr. 2, punct „Meteor”, judeţul Vâlcea. SC GARDIENII SRL este cea mai puternică firmă de protecţie şi pază din Oltenia, şi care continuă să se extindă. Anul trecut, societatea condusă de colonelul Constantin Pop a câştigat contracte şi în judeţele Braşov, Prahova, Dâmboviţa, Argeş şi Giurgiu, iar în prezent, SC GARDIENII SRL are obiective în peste zece judeţe.

SC GARDIENII SRL poate oferi în condiţii de maximă eficienţă următoarele servicii: pază şi protecţia bunurilor prin posturi fixe şi mobile, patrule, posturi de observare, alte elemente de dispozitiv stabilite de comun acord; asigurarea pazei transporturilor de valori cu mijloace auto blindate ale societăţii, în condiţiile legii; monitorizarea şi intervenţia rapidă a grupelor de intervenţie, prin serviciul propriu de monitorizare continuu, 24 de ore din 24; oprirea, legitimarea şi predarea la organele de poliţie a persoanelor care încalcă legea sau regulamentul intern de funcţionare a unităţii.

La solicitare, la punctele de control acces se pot efectua următoarele operaţiuni: controlul bagajelor; evidenţa persoanelor şi ora de intrare-ieşire a acestora în şi din unitate; controlul maşinilor; verificarea foii de transport şi a actelor de însoţire a mărfurilor. SC GARDIENII SRL Râmnicu Vâlcea dispune la această dată de personal avizat psihologic pentru port de armament şi atestat în meseria de „agent pază” conform Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecţia persoanelor. Acest personal, cu vechime de până la zece ani în munca de agent de pază, poate asigura continuitatea în executarea serviciului de pază la obiectivele ce vă aparţin. Agenţii de pază sunt selecţionaţi pe bază de criterii de profesionalism menite să impună respect, ordine şi disciplină în situaţiile care s-ar ivi în executarea serviciului.

• Care este situaţia actuală pe piaţa serviciilor de pază şi protecţie din judeţul Vâlcea?

Colonelul Constantin Pop: Vreau să vă spun că ne confruntăm cu mai multe probleme. Datorită efectelor crizei financiare, suntem nevoiţi să practicăm şi să oferim tarife foarte mici pentru paza şi protecţia obiectivelor, care abia acoperă salariile angajaţilor noştri. Cu un tarif de 6 lei pe oră nu te încadrezi nici să plăteşti impozitele şi taxele impuse de Guvernul Boc. În concluzie, pot să spun că la nivelul judeţului Vâlcea concurenţa este foarte mare, iar tarifele de pe piaţă sunt foarte mici. Nu este o fericire prea mare să constaţi că la unele licitaţii se foloseşte şmecheria din ordonanţa de urgenţă a guvernului prin care se declară câştigător cel mai mic tarif.

• Câţi angajaţi are SC Gardienii SRL şi care sunt perspectivele în privinţa politicii de resurse umane a companiei pe care o conduceţi?

Colonelul Constantin Pop: În prezent, SC Gardienii SRL are peste 1.000 de angajaţi, care îşi desfăşoară activitatea în mai multe judeţe din ţară. Însă, vreau să vă spun că dacă beneficiarii noştri nu-şi achită datoriile restante către noi şi dacă se înrăutăţeşte regimul fiscal din România şi criza economică, preconizăm reducerea numărului de angajaţi până la nivelul de 200-300 de oameni. Numai în ultimele zile, am reziliat două contracte pentru că beneficiarii nu şi-au achitat datoriile către noi. Avem mari probleme în acest sens, iar primii care suferă sunt chiar angajaţii noştri care îşi fac profesionist şi corect treaba. Vă dau exemplul Staţiunii de Vinificaţie Drăgăşani, unde avem de recuperat peste 2 miliarde lei vechi, însă societatea este acum în executare silită de către Finanţele Publice şi este greu să ne mai recuperăm creanţa.

• Cu cine are încheiate contracte de servicii de pază şi protecţie firma Gardienii SRL?

Colonelul Constantin Pop: De peste 4 ani, de când ne desfăşurăm activitatea, am avut şi avem contracte cu întreprinderi importante din judeţul Vâlcea, cu instituţii publice din judeţul nostru, dar şi din alte zone ale ţării. Avem o colaborare excelentă cu Uzinele Sodice Govora, unde conducerea întreprinderii s-a declarat exterm de mulţumită de activitatea desfăşurată de noi. Însă, din păcate, eu sunt impozitat de către stat la fel cu societăţile care desfăşoară activităţi de producţie. Or, eu am activitate doar cu oamenii. Vreau să vă mai spun că după plata impozitelor şi taxelor către stat, mai rămân cu doar 2-3% profit, în timp ce societăţile de producţie şi cele din construcţie pot ajunge şi la 70-80%. Problemele sunt generale în tot sistemul serviciilor de pază şi protecţie, iar dacă nu se deblochează situaţia la nivel naţional nu cred că vom rezista foarte mult pe piaţă. (Petre Coman)